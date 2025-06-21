Незабутня відпустка в Італії: 10 найкращих готелів Мілана

Мілан — одне з найгарніших і наймодніших міст Європи, яке щороку приваблює мільйони туристів. Це місто відоме своїми історичними пам’ятками, високим мистецтвом, вишуканою кухнею та, звісно, шопінгом. У цій статті ми представимо 10 найкращих готелів Мілана, які гарантують комфортне та незабутнє перебування відповідно до ваших смаків, бюджету та потреб. Ми ознайомимо вас із їхнім розташуванням, послугами, цінами та особливостями, а також надамо посилання для онлайн-бронювання. Незалежно від того, чи шукаєте ви розкіш, затишок, стиль чи економію, серед цих готелів точно знайдеться місце, яке вам підійде. Почнімо наш огляд 10 найкращих готелів Мілана!

Aparthotel Meneghino

Топовий готель, розташований у серці Мілана. Усі пам’ятки, ресторани та магазини знаходяться в пішій доступності. Відчуйте жвавість і автентичність цього чарівного місця, прогулюючись історичними вулицями.

Адреса: Corso di Porta Vittoria, 58, 20122 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8414 3268

Вебсайт: https://www.aparthotelmeneghino.com/

Рейтинг: 5.0 ⭐

Aparthotel Meneghino пропонує не лише просторі та стильні номери, але й повністю обладнані апартаменти. Привітний персонал завжди готовий допомогти з будь-якими питаннями та створить дружню атмосферу. Незалежно від того, подорожуєте ви сім’єю чи наодинці, тут є ідеальне розміщення для кожної ситуації.

Готель надає широкий спектр зручностей і послуг, щоб зробити ваше перебування ще приємнішим. У готелі є ресторан із вишуканою італійською кухнею, де можна скуштувати місцеві делікатеси. Фітнес-центр допоможе залишатися у формі під час подорожі.

Aparthotel Meneghino — один із найкращих готелів Мілана. Насолоджуйтесь італійською гостинністю, комфортом і затишком. Незабутні враження та захоплюючі пригоди перетворять вашу подорож на справжню казку.

The Street Duomo Design Boutique Hotel

Мальовничі вулиці Мілана. Джерело: Image by Dimitris Vetsikas from the Pixabay website Мальовничі вулиці Мілана. Джерело: Image by Dimitris Vetsikas from the Pixabay website

Справжня перлина Мілана, місце, де розкіш і стиль поєднуються з унікальністю та сучасністю.

Адреса: Via Santa Radegonda, 14, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 3676 5691

Вебсайт: https://www.thestreetmilano.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

The Street Duomo Design Boutique Hotel, розташований за кілька кроків від площі Дуомо, дозволить вам зануритися в мальовничі краєвиди та унікальну атмосферу історичного центру Мілана. Модні бутики, ресторани для гурманів і головні пам’ятки міста знаходяться неподалік.

Готель пропонує гостям розкішні та просторі номери, які є затишними та світлими, де панує світ еклектики та витонченості. Кожен номер — справжній шедевр, створений провідними дизайнерами. Дивовижний космос моди та мистецтва прямо в номері здивує своєю унікальністю та стилем.

The Street Duomo Design Boutique Hotel допоможе вам зануритися у світ італійської елегантності та залишить задоволеним високим рівнем сервісу, комфорту та стилю. Уважний персонал виконає будь-яке прохання та зробить ваше перебування максимально приємним.

The Street Duomo Design Boutique Hotel — найкращий готель у Мілані. Тут кожен момент стане захоплюючою пригодою, а кожна деталь створить унікальну атмосферу розкоші та елегантності.

UNAHOTELS Galles Milano

Скарб Мілана, де сучасність і елегантність поєднуються.

Адреса: Piazza Lima, 2, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 204841

Вебсайт: https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-galles-milano

Рейтинг: 4.2 ⭐

UNAHOTELS Galles Milano, один із топових готелів міста, розташований у пішій доступності від головної торговельної вулиці, де можна насолоджуватися шопінгом у модних бутиках. Крім того, головні пам’ятки міста знаходяться неподалік, що робить розташування ідеальним для дослідження міста.

UNAHOTELS Galles Milano подарує особливу атмосферу. Архітектурна велич і стильні інтер’єри вітають гостей у розкішних і просторих номерах, створюючи унікальне поєднання комфорту та розкоші. Кожен куточок цього готелю дихає італійським шармом і елегантністю, включаючи все необхідне для ідеального відпочинку.

Готель пропонує не лише затишні номери, але й широкий спектр зручностей і послуг. Для комфортного перебування в готелі є спа-центр, де можна розслабитися та забути про щоденні турботи. Ресторани та бари порадують гостей вишуканою італійською кухнею на будь-який смак.

UNAHOTELS Galles Milano — ідеальне місце для тих, хто шукає комфорт, розкіш і відчуття унікального італійського стилю. Тут кожна деталь створена, щоб перетворити перебування на незабутню подорож, сповнену елегантності, розкоші та задоволення.

Chateau Monfort Milano

Шикарні басейни в готелях Мілана. Джерело: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from the Pixabay website Шикарні басейни в готелях Мілана. Джерело: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from the Pixabay website

Унікальний готель, де казкові мотиви поєднуються з вишуканістю та елегантністю.

Адреса: Corso Concordia, 1, 20129 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 776761

Вебсайт: https://www.hotelchateaumonfort.com/it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Chateau Monfort Milano має чудове розташування в історичному центрі міста та поблизу головних пам’яток. Мода, мистецтво та дизайн знаходяться за кілька кроків, даючи змогу зануритися в атмосферу багатої культури, розкоші та магії.

Готель пропонує гостям фантастичний світ розкішного та стильного розміщення, оформленого з неперевершеним смаком і елегантністю. Тут ви знайдете поєднання комфорту та розкоші, де кожен номер перетворюється на справжній куточок казки. Комфортні ліжка, вишукані інтер’єри та сучасні зручності створюють атмосферу ідеального відпочинку.

У Chateau Monfort Milano ви знайдете повний спектр зручностей і послуг. Ресторани готелю пропонують вишукану італійську та міжнародну кухню, а спа-центр подарує спокій і релаксацію після захоплюючих міських прогулянок.

Chateau Monfort Milano — магічне місце з незабутньою атмосферою. Тут кожен момент сповнений шарму та унікального стилю. Зануртесь у світ казок і насолоджуйтесь розкішшю та вишуканими задоволеннями в цьому унікальному готелі Мілана.

Grand Hotel et de Milan

Справжня легенда та символ елегантності Мілана.

Адреса: Via Alessandro Manzoni, 29, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 723141

Вебсайт: https://www.grandhoteletdemilan.it/en/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Grand Hotel et de Milan розташований у центрі міста, поблизу головних пам’яток, модних бутиків і ресторанів. Це зробило його традиційним місцем перебування для багатьох відомих особистостей.

Готель порадує розкішними та комфортними номерами в історичній будівлі. Багаті тканини, вишукані меблі та сучасні зручності створюють атмосферу ідеального перебування.

Grand Hotel et de Milan пропонує гостям широкий спектр зручностей і послуг. Ресторан здивує вишуканою італійською кухнею, що задовольнить будь-якого гурмана. Спа-центр надасть можливість для безмежного релаксу після прогулянок містом.

Grand Hotel et de Milan — елегантне та розкішне місце, де кожен момент перебування сповнений унікальною атмосферою та шармом. Незабутні спогади, наповнені дивовижною історією та культурою Мілана, надихатимуть вас ще довго.

Excelsior Hotel Gallia

Релакс у найкращих готелях Мілана. Джерело: Image blueland from Pixabay website Релакс у найкращих готелях Мілана. Джерело: Image blueland from Pixabay website

Найяскравіший діамант серед готелів Мілана, який вічно грає своїми вогнями та неймовірною енергією.

Адреса: Piazza Duca d'Aosta, 9, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 67851

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/millc-excelsior-hotel-gallia-a-luxury-collection-hotel-milan/overview/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Excelsior Hotel Gallia з легкістю занурює гостей в атмосферу неперевершеного комфорту. Готель вбирає ауру Мілана та відображає пульсацію міста в кожному номері. Привітний персонал зачарує кожного гостя турботою та сервісом найвищого рівня.

Готель запрошує відпочити в спа-комплексі, відвідати фітнес-центр, зануритися в чистий басейн або розбавити день веселою посмішкою в затишному лобі-барі.

Excelsior Hotel Gallia — найяскравіший готель Мілана, де кожен має змогу реалізувати мрії та створити спогади. Пристрасть і емоції залишать чарівний, незабутній досвід.

Hotel Principe Di Savoia

Справжня перлина Мілана! Тут стиль і елегантність переплітаються з бездоганним сервісом.

Адреса: Piazza della Repubblica, 17, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 62301

Вебсайт: https://www.dorchestercollection.com/milan/hotel-principe-di-savoia

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Principe Di Savoia розташований поблизу найвідоміших пам’яток Мілана, здивує вишуканістю та шармом цих місць.

Номери в Hotel Principe Di Savoia втілюють мистецтво комфорту, поєднуючись із приголомшливими краєвидами на сяюче місто. У них є все необхідне для незабутнього перебування — м’які ліжка, пухнасті ковдри, зручні крісла та розкішні ванні кімнати.

Готель порадує бездоганним сервісом із турботливим і уважним персоналом, який змусить вас почуватися гостем королівського палацу. Ресторан із вишуканою кухнею, спа-комплекс із різноманітними процедурами для тіла, бар із дивовижними коктейлями дозволять відчути справжнє задоволення.

Hotel Principe Di Savoia — найкраще місце для перебування в Мілані. Незабутня відпустка в розкішних номерах подарує щасливі спогади та посмішки на роки вперед.

Radisson Blu Hotel Milan

Комфортні номери в топ-готелях Мілана. Джерело: Photo Mix image from Pixabay website Комфортні номери в топ-готелях Мілана. Джерело: Photo Mix image from Pixabay website

Казковий готель у Мілані, світ справжньої розкоші та гостинності. Добре розташований у серці центру, він оточений пишними садами. Це чудове місце для дослідження багатої культури та історії міста.

Адреса: Via Villapizzone, 24, 20156 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 363 1888

Вебсайт: https://www.radissonhotels.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Radisson Blu Hotel Milan одразу зачарує своїм елегантним дизайном і сучасними інтер’єрами в розкішних номерах із чудовими краєвидами на місто. Апартаменти мають усе необхідне для комфортного перебування.

У Radisson Blu Hotel Milan вас зустріне привітний і професійний персонал. Ресторан готелю пропонує широкий вибір вишуканих страв, що задовольнять кожного гурмана, а бар порадує освіжаючими коктейлями. Після захоплюючої прогулянки містом розслабтеся та відновіть сили в спа-центрі або відвідайте басейн.

Radisson Blu Hotel Milan — справжня перлина прогресивного та стильного Мілана. Неперевершена розкіш і комфорт зроблять ваше перебування в світі справжнього блаженства незабутнім.

Doria Grand Hotel

Справжнє втілення розкоші та вишуканості в серці Мілана! Поєднує елегантність, високий рівень сервісу та першокласні зручності. Розташований у центрі міста, він допоможе відчути магію відвідування історичних пам’яток.

Адреса: Viale Andrea Doria, 22, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 6741 1411

Вебсайт: https://www.doriagrandhotel.it/

Рейтинг: 4.0 ⭐

Doria Grand Hotel пропонує затишні номери, оформлені в raffined стилі. Люкси пропонують розкіш і все необхідне для комфортного перебування.

Doria Grand Hotel — це не лише розкіш і краса, але й бездоганний сервіс. Привітний персонал зустріне вас із широкою посмішкою та запропонує всілякі зручності. Бізнес-послуги, ресторан із вишуканою кухнею або спа-комплекс із розслаблюючими процедурами забезпечать комфорт і задовольнять усі потреби. На даху готелю розташований басейн із приголомшливими краєвидами на місто.

Doria Grand Hotel пропонує розкіш, стиль і сервіс першого класу в центрі Мілана. Зануртесь в атмосферу вишуканості та отримайте масу задоволення та незабутніх емоцій у цьому дивовижному місці.

43 Station Hotel

Атмосферні фонтани Мілана. Джерело: Image by Dimitris Vetsikas from the Pixabay website Атмосферні фонтани Мілана. Джерело: Image by Dimitris Vetsikas from the Pixabay website

Унікальний і шикарний готель, вершина популярності Мілана.

Адреса: Via Fabio Filzi, 43, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 2217 9900

Вебсайт: https://www.43stationhotel.com/it/

Рейтинг: 4.2 ⭐

43 Station Hotel ідеально розташований у серці центру міста з легким доступом до всіх головних пам’яток, магазинів, ресторанів і розважальних закладів. Готель пропонує перепочинок від міської метушні та забезпечує спокійне перебування.

Готель вразить своїм вишуканим дизайном і стильним інтер’єром. Яскраві кольори, сучасні елементи та шарм створюють атмосферу ексклюзивності. Готель пропонує комфортні номери з усіма сучасними зручностями.

43 Station Hotel пропонує бездоганний сервіс і професійний персонал, який подбає про кожну деталь вашого перебування. У готелі є жвавий ресторан, де можна насолодитися місцевою та міжнародною кухнею в приємній атмосфері, і затишний бар із широким вибором напоїв.

43 Station Hotel — легендарний готель у Мілані, який перевершить усі очікування завдяки унікальному дизайну та високому рівню сервісу. Подаруйте собі незабутню пригоду.

Мілан — одне з найпопулярніших і найкрасивіших міст Італії, яке приваблює туристів своїми архітектурними шедеврами, модними бутиками та вишуканою кухнею. Якщо ви плануєте відвідати це місто, вам знадобиться комфортне та зручне місце для проживання. У цій статті ми представили топ-10 найкращих готелів Мілана, які відрізняються стилем, сервісом і розташуванням. Оберіть готель, який відповідає вашому бюджету, вподобанням і цілям подорожі. Незалежно від того, де ви зупинитеся, ви зможете насолодитися всіма принадами Мілана та відчути його унікальний дух.