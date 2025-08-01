Неймовірні подорожі та захоплюючі краєвиди: безвізова поїздка до Казахстану лише за $55

Казахстан — гостинна країна для туристів із безвізовим в’їздом до багатьох напрямків. Крім того, мандрівників приваблюють низькі ціни на авіаквитки та багата природна краса.

Зокрема, FlyArystan, бюджетна авіакомпанія, розпочала польоти до Казахстану з прямим зворотним рейсом із Делі до Шимкента. Дочірня компанія Air Astana та перша лоукост-авіакомпанія Казахстану почала виконувати рейси до та з Індії, пише Traveller.

Відтепер маршрути розширюються, і туристи зможуть літати між Делі та Шимкентом. Рейси виконуються з 12:00 до 15:35, а у зворотному напрямку — з 8:20 до 10:55. Для туристів ціна квитка становить $55 в один бік. Але є також варіанти з цінами на квитки від $53.

Після того, як Казахстан запровадив безвізовий режим для Індії, Китаю та Ірану, мандрівники відкривають новий маршрут. Відтепер громадяни цих країн можуть відвідувати Казахстан загалом до 42 днів протягом 180 днів, якщо тривалість кожного перебування не перевищує 14 днів.

Що подивитися в Казахстані

Велике Алматинське озеро. Джерело: Pexels Велике Алматинське озеро. Джерело: Pexels

Туристам є кілька захоплюючих місць для відвідування. Справжньою родзинкою є можливість поплавати в Каспійському морі. Регіон має багатий ландшафт — від гір і хребтів до солончаків, скель різних кольорів і кремнієвих самородків. А на узбережжі Каспію можна насолодитися незвичайними розвагами, такими як віндсерфінг і парасейлінг.

Ще одна особливість республіки — дивовижні льодовикові озера в Алматинській області. Ландшафти змінюються один за одним — ви побачите національні парки, Велике Алматинське озеро, а також священну гору Отпан, найвищу точку регіону, і навіть ліси з ясеневими гаями.

Казахстан також відомий своїми об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, туристів приваблюють п’ять об’єктів, включно з коридором Тянь-Шань на Шовковому шляху та Мавзолеєм Ходжи Ахмеда Ясаві, одним із найкраще збережених архітектурних пам’яток періоду Тимуридів.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясаві. Джерело: cntraveller.in Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясаві. Джерело: cntraveller.in

Столиця Казахстану, Астана, приваблює туристів неперевершеними пам’ятками. Серед них — Палац миру і примирення, вражаюча пірамідальна споруда з п’ятьма поверхами трикутників.

Палац миру і примирення. Джерело: cntraveller.in Палац миру і примирення. Джерело: cntraveller.in

Поїздка до Казахстану не буде повною, якщо туристам не запропонують відчути місцеву культуру, звичаї та традиції місцевих жителів. Тут гостям пропонують зануритися в давні ритуали, і туристи не зможуть відмовитися від традиційної казахської гостинності, такої як Конакаси, особлива вечеря, що проводиться на честь гостя.