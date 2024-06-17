Несподіваний результат саміту: майбутнє Росії вирішується без Росії

Підійшов до завершення масштабний захід, який став цього року першим безпрецедентним за кількістю учасників найвищого рівня. Захід, основною метою якого була не сама декламація світу та його тез, а об'єднання провідних країн довкола бачення світу Україною.

І результат виявився очікувано позитивним.

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Большинство участников, 80 стран и 4 организации, стали подписантами итогового коммюнике. Про отказавшихся можно сказать, что ничего нового в этом списке я не увидел. Это и страны БРИКС, как старые участники бессмысленного клуба по демагогии, так ново-примкнувшие. Это и Ватикан, позиция которого в отношении войны в Украине, мягко говоря, вызывает множество вопросов.

Но даже среди не подписавших коммюнике есть те, кто не столько не поддерживают Украину, но которые не хотят настолько открыто портить отношения с россией. И с этими странами продолжится работа.

Важно то, что это первый саммит такого уровня, первая встреча в рамках настолько открытого объединения стран мира ради мира в Украине, по условиям Украины, а не страны-террориста, заявление президента которой были высмеяны и проигнорированы.

Фактически, путин своими истеричными заявлениями накануне старта саммита мира в Швейцарии лишь подтвердил осознания патовости ситуации на поле боя и негативную перспективу дальнейшего продолжения войны для самой же россии. И его истерика никого не впечатлила, а на фоне консолидации вокруг Украины, попытки продвинуть свои условия и своё виденье "мира" выглядели смехотворно.

Разумеется, россия будет стараться навязывать свою позицию и условия, организовывать свои "саммиты мира", привлекая союзников, типа Китая, Бразилии, возможно Ирана и Северной Кореи. Шутка, конечно, но близкая к реальности как никогда. Однако была Тегеранская конференция... Ялтинская конференция... Потсдамская конференция… И ни в одной из них не принимала участие страна-агрессор. Так и сейчас – будущее россии решается без участия россии.