Перша згадка про ходунки для дорослих була в Америці ще в п'ятдесятих роках, тоді вони отримали назву – помічник під час ходьби. Їхня користь для людей похилого віку дуже велика, тому що саме завдяки їм людина має додаткову підтримку рівноваги та стійкості при ходьбі.

Підбір ходунків за критеріями

Салон Ortomedica порад представить своїм покупцям широкий асортимент цієї продукції. Вибираючи ходунок для людей похилого віку, слід врахувати всі відмінності та індивідуальні характеристики кожної моделі. Так на сайті компанії ходунки мають такі критерії:

Вага максимального навантаження;

Бренд;

Варіанти пересування;

Сегмент користувачів, котрим вибирається товар;

наявність додаткових деталей (сидіння, кошика, туалету);

Можливість регулювання висоти.

Види ходунків

Види ходунків:

Крокують (пересувні) - добре створюють імітацію простого людського кроку. Так за допомогою подібної конструкції користувач зможе самостійно по черзі переміщувати праву та ліву сторони при ходьбі. Такі пристрої бувають складного типу, це дозволяє їх брати з собою і зручно зберігати. Фіксовані – зручні у використанні, допомагають утримувати рівновагу та покращувати функцію координації руху, а також помітно скорочують навантаження на нижні кінцівки. Для пересування на таких ходунках користувачу необхідно поставити їх перед собою, тому для фізично слабких людей такий варіант не підійде. Ходунки на колесах ще відомі як ролатори. Мають 2 та 4 колеса, гальмівну систему у використанні дуже зручні та функціональні. Перевагою таких ходунків є наявність сидіння, а деякі моделі мають кошик для зберігання речей. Часто цей варіант ходунків набувають для інвалідів. Ходунки з пахвою та підліктьовою опорою – найкращий варіант для пацієнтів, які відновлюються після травм чи операцій.

Необхідність та користь ходунків

Відомо, що ходунки є медичним пристроєм, за допомогою яких користувач може поліпшити базові навички ходьби або навіть відновити їх до ідеального рівня. Так повернутися до звичного життєвого ритму, навіть після перенесення операції чи отримання травми рухової активності стає набагато простіше.

Ходунки та ролатори стали важливим атрибутом у повсякденному житті людей з обмеженими фізичними можливостями. Користь ходунків для дорослих досить очевидна, вони допомагають:

Поліпшити та полегшити пересування;

Зменшити навантаження на ноги;

зняти навантаження з хребта та суглобів;

Пересуватися пацієнту самостійно, роблячи життя більш повноцінним.

Як ходити та вставати за допомогою ходунків?

Звичайно ж, неможливість самостійно пересуватися для дорослої людини морально дуже давить і в цій ситуації прийдуть на допомогу ходунки. Використовувати їх досить просто, достатньо однією рукою дотримуватися за ручку ходунків, а іншу помістити на підлокітник або сидіння (переносячи таким чином масу тіла на руки). Після цього можна сісти на стілець.

Правила використання ходунків при ходьбі включають:

Заборона нахил ходунків, щоб не втратити рівновагу; У процесі ходьби обов'язково слідкує, щоб спина завжди залишалася рівною; Пересування має бути обов'язково всередині ходунків, а не за ними; Переміщати ходунки слід на невелику відстань, щоб не ускладнювати себе пересування.

Ходунки слід використовувати при порушенні рухової функції через травми або після операції, коли є затяжний процес реабілітації після складного захворювання. І звичайно їх застосовують для спрощення ходьби дорослих людей, які не здатні ходити без підтримки і допомоги.

Вибираючи ходунки, слід шанобливо підійти до цього питання, спираючись на індивідуальні вимоги та побажання майбутнього користувача. Команда Ортомедика завжди готова прийти на допомогу своєму покупцю та підібрати необхідний товар, який довго служитиме, та відповідатиме всім необхідним нормам.

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