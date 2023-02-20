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Необходимость и польза ходунков

Зоряна Квитка

Необходимость и польза ходунков

Первое упоминание о ходунках для взрослых было в Америке еще в пятидесятых годах, тогда они получили название – помощник при ходьбе. Их польза для людей пожилого возраста очень велика, так как именно благодаря им человек имеет дополнительную поддержку равновесия и устойчивость при ходьбе.

Подбор ходунков по критериям

Салон Ortomedica советов представит своим покупателям широкий ассортимент данной продукции. Выбирая ходунок для пожилых людей, следует учесть все отличия и индивидуальные характеристики каждой модели. Так на сайте компании ходунки имеют следующие критерии:

  • Вес максимальной нагрузки;
  • Бренд;
  • Варианты передвижения;
  • Сегмент юзеров, для которых выбирается продукт;
  • наличие дополнительных деталей (сидения, корзины, туалета);
  • Возможность регулировки высоты.

Виды ходунков

Виды ходунков:

  1. Шагающие (передвижные) – отлично создают имитацию обычного человеческого шага. Так с помощью подобной конструкции пользователь сможет самостоятельно по очереди перемещать правую и левую стороны при ходьбе. Такие приспособления бывают сложного типа, это позволяет их брать с собой и удобно хранить.
  2. Фиксированные – удобны в использовании, помогают удерживать равновесие и улучшать функцию координации движения, а также заметно сокращают нагрузку на нижние конечности. Для передвижения на таких ходунках, пользователю необходимо поставить их перед собой, поэтому для физически слабых людей такой вариант не подойдет.
  3. Ходунки на колесах – еще известны как роллаторы. Имеют 2 и 4 колеса, тормозную систему в использовании очень удобны и функциональны. Преимуществом таких ходунков является наличие сиденья, а некоторые модели имеют корзину для хранения вещей. Часто этот вариант ходунков приобретают для инвалидов.
  4. Ходунки с подмышечной и подлоктевой опорой – лучший вариант для пациентов, которые восстанавливаются после травм или операций.

Необходимость и польза ходунков

Известно, что ходунки являются медицинским устройством, с помощью которых пользователь может улучшить свои базовые навыки ходьбы или даже восстановить их до идеального уровня. Так вернуться к привычному жизненному ритму, даже после перенесения операции или получения травмы двигательной активности, становится гораздо проще.

Ходунки и роллаторы стали важным атрибутом в повседневной жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Польза ходунков для взрослых достаточно очевидна, они помогают:

  • Улучшить и облегчить передвижение;
  • Уменьшить нагрузку на ноги;
  • снять нагрузку с позвоночника и суставов;
  • Передвигаться пациенту самостоятельно, делая жизнь более полноценной.

Как ходить и вставать с помощью ходунков?

Конечно же, невозможность самостоятельно передвигаться для взрослого человека морально очень давит и в данной ситуации придут на помощь ходунки. Использовать их довольно просто, достаточно одной рукой придерживаться за ручку ходунков, а другую поместить на подлокотник или сиденье (перенося таким образом вес тела на руки). После этого можно сесть на стул.

Правила использования ходунков при ходьбе включают в себя:

  1. Запрет на наклон ходунков, чтобы не потерять равновесие;
  2. В процессе ходьбы обязательно следит, чтобы спина всегда оставалась ровной;
  3. Передвижение должно быть обязательно внутри ходунков, а не за ними;
  4. Перемещать ходунки следует на небольшое расстояние, чтобы не усложнять себя передвижение.

Ходунки следует использовать при нарушении двигательной функции из-за травм или после операции, когда имеется затяжной процесс реабилитации после сложного заболевания. И конечно же их применяют для упрощения ходьбы взрослых людей, которые не способны ходить без поддержки и помощи.

Выбирая ходунки, следует уважительно подойти к данному вопросу, опираясь на индивидуальные требования и пожелания будущего пользователя. Команда Ортомедика всегда готова прийти на помощь своему покупателю и подобрать необходимый товар, который будет долго служить, и соответствовать всем необходимым нормам.

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