Первое упоминание о ходунках для взрослых было в Америке еще в пятидесятых годах, тогда они получили название – помощник при ходьбе. Их польза для людей пожилого возраста очень велика, так как именно благодаря им человек имеет дополнительную поддержку равновесия и устойчивость при ходьбе.

Подбор ходунков по критериям

Салон Ortomedica советов представит своим покупателям широкий ассортимент данной продукции. Выбирая ходунок для пожилых людей, следует учесть все отличия и индивидуальные характеристики каждой модели. Так на сайте компании ходунки имеют следующие критерии:

Вес максимальной нагрузки;

Бренд;

Варианты передвижения;

Сегмент юзеров, для которых выбирается продукт;

наличие дополнительных деталей (сидения, корзины, туалета);

Возможность регулировки высоты.

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Виды ходунков

Виды ходунков:

Шагающие (передвижные) – отлично создают имитацию обычного человеческого шага. Так с помощью подобной конструкции пользователь сможет самостоятельно по очереди перемещать правую и левую стороны при ходьбе. Такие приспособления бывают сложного типа, это позволяет их брать с собой и удобно хранить. Фиксированные – удобны в использовании, помогают удерживать равновесие и улучшать функцию координации движения, а также заметно сокращают нагрузку на нижние конечности. Для передвижения на таких ходунках, пользователю необходимо поставить их перед собой, поэтому для физически слабых людей такой вариант не подойдет. Ходунки на колесах – еще известны как роллаторы. Имеют 2 и 4 колеса, тормозную систему в использовании очень удобны и функциональны. Преимуществом таких ходунков является наличие сиденья, а некоторые модели имеют корзину для хранения вещей. Часто этот вариант ходунков приобретают для инвалидов. Ходунки с подмышечной и подлоктевой опорой – лучший вариант для пациентов, которые восстанавливаются после травм или операций.

Необходимость и польза ходунков

Известно, что ходунки являются медицинским устройством, с помощью которых пользователь может улучшить свои базовые навыки ходьбы или даже восстановить их до идеального уровня. Так вернуться к привычному жизненному ритму, даже после перенесения операции или получения травмы двигательной активности, становится гораздо проще.

Ходунки и роллаторы стали важным атрибутом в повседневной жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Польза ходунков для взрослых достаточно очевидна, они помогают:

Улучшить и облегчить передвижение;

Уменьшить нагрузку на ноги;

снять нагрузку с позвоночника и суставов;

Передвигаться пациенту самостоятельно, делая жизнь более полноценной.

Как ходить и вставать с помощью ходунков?

Конечно же, невозможность самостоятельно передвигаться для взрослого человека морально очень давит и в данной ситуации придут на помощь ходунки. Использовать их довольно просто, достаточно одной рукой придерживаться за ручку ходунков, а другую поместить на подлокотник или сиденье (перенося таким образом вес тела на руки). После этого можно сесть на стул.

Правила использования ходунков при ходьбе включают в себя:

Запрет на наклон ходунков, чтобы не потерять равновесие; В процессе ходьбы обязательно следит, чтобы спина всегда оставалась ровной; Передвижение должно быть обязательно внутри ходунков, а не за ними; Перемещать ходунки следует на небольшое расстояние, чтобы не усложнять себя передвижение.

Ходунки следует использовать при нарушении двигательной функции из-за травм или после операции, когда имеется затяжной процесс реабилитации после сложного заболевания. И конечно же их применяют для упрощения ходьбы взрослых людей, которые не способны ходить без поддержки и помощи.

Выбирая ходунки, следует уважительно подойти к данному вопросу, опираясь на индивидуальные требования и пожелания будущего пользователя. Команда Ортомедика всегда готова прийти на помощь своему покупателю и подобрать необходимый товар, который будет долго служить, и соответствовать всем необходимым нормам.

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