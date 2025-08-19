Нафтопровід ''Дружба'' – справа не лише у нафті для Орбана

Отже пошкоджено одразу дві розподільні станції: Унеча (Брянська область) та "Микільське" (Тамбовська область). Відразу дві – це важливо. Щоб зрозуміти, треба поглянути на карту. Унеча забезпечує подачу "Дружбою" на Мозир та на експорт. А також на Новополоцьк. І саме від Унечі йде БТС-2 – нафтопровід у напрямку порту Усть-Луга. Микільське - велика станція, що йде за унечей. Від неї йде відгалуження не Кременчук (зараз не діє) та підтримується потрібний тиск у магістралі "Дружби". І там, і там питання не в самих трубопроводах, а в устаткуванні, яке... імпортне. Певний запас відновлення природно, є. Але в Унечу вже прилітало і прокачування відновлювали якраз із "запасів". Зараз і Унеча та Микільське. Тобто відновлювати треба одразу два вузли – працювати з одним безглуздо. В умовах санкцій обладнання швидко не завезеш. Можна звернутися до КНР, але це виготовлення нового та перехід на "китайський" технологічний процес — те, чого російська нафтовка намагалася уникати до останнього. Можна зайнятися технічним канібалізмом - розукомплектувати (частково) інший вузол або згадати про старе радянське обладнання (якщо таке ще є в запасах).

У будь-якому випадку маємо тимчасову зупинку постачання нафти до Угорщини та Словаччини. І під дуже великим питанням – подача нафти по БТС-2. А це порт Усть-Луга – до 20% експорту сирої нафти. У Ленінградській області потужному нафтопроводі залишається Приморськ (50%).

А тепер складаємо складові. РФ на тлі продажів нафти з дисконтом втрачає можливості експорту нафти через Усть-Лугу. Втрачає постачання до Угорщини та Словаччини. І значною мірою втрачає постачання до Білорусі. Тобто, у короткостроковій перспективі отримуємо втрати до 25-30% від загальних експортних обсягів. Звісно, нафтопроводи відновлять. Але не повністю і не одразу. Втрати у річному вираженні можуть становити 10-11%. І це багато з огляду на загальні втрати нафтогазових доходів у Росії.

А тепер додаткові вступні – Україна повернулася до тактики ударів по НПЗ. І вразила кілька великих заводів. Де так само гостро стоїть питання обладнання (пам'ятаємо про санкції та пам'ятаємо про удари минулого року). Отже, відвантаження палива в європейській частині РФ падає. Минулого року на цьому добре заробив Лукашенка. Ставши "дуже потрібним та корисним" для Путіна. Але зараз... нафтопровід "Дружба" стоїть. А за залізницею можна доставити у річному вимірі до 4-4,5 млн тонн. Замість 14–15. Значить, палива для союзника немає.

Друга складова – військова. У світлі навчань "Захід 2025" стояло питання про нехай і невелику, але реальну можливість перекидання досить великого угруповання російських військ. Але якщо необхідно терміново забезпечити постачання нафти на НПЗ за обмеженої пропускної спроможності залізниці, постає питання наскільки виправдане і реальне перекидання військ. Адже якщо будуть плани якоїсь ескалації, потрібне паливо. А якщо не завезли нафту до Мозиря та Новополоцька, додаткових обсягів немає. Везти з РФ - ще більше перевантажувати залізничні.

Можна додати вишеньку на тортик – в окупованій частині Запорізької області раптово почали горіти залізничні потяги з паливом. Це і пошкодження залізничної інфраструктури та (якщо таке продовжиться) дефіцит палива у військах.

Таким чином, Україна знову створює ситуацію, коли проблеми із постачанням стають фактором, який суттєво обмежує військове планування російської армії на фінальну частину літньої кампанії. А заразом роблять практично неможливою концентрацію великого російського угруповання в Білорусі. Зігнати війська можна. А що далі – питання.

Ну і, нарешті, варто згадати, що Україна, можливо, має свої плани на фінальну частину літньої кампанії. Тим більше, коли активно говорять про "обмін територіями", можна подумати, де отримати обмінний фонд.

ЗИ: Для Лукашенка ситуація сумна. Теми зростання економіки отже знижуються у зв'язку з проблемами в РФ (про що писав як про неминуче у прогнозі на 2025 рік для Білорусі). А проблеми на "Дружбі" не лише не дозволять трохи потрясти гаманець Путіна завдяки НПЗ, а й позбавляють звичних прибутків від нафтовики. Такі проблеми - одна з причин, через які офіційний Мінськ намагатиметься інтенсифікувати контакти з Пекіном, Вашингтоном і, можливо, країнами Європи. Крутитися треба.