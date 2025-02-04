Почався Трампотрус. До чого все йде у США

Почалося! Перші спалахи тарифної війни в світовій економіці і "Трампотрус" у внутрішній політиці США. Митні тарифи Трамп, здається, розглядає як чарівну паличку, яка вирішує всі економічні і політичні проблеми, а ще і як зброю помсти за різні кривди в бік США, які він бачить, або просто вигадує для себе.

Але Трамп не один. Є ще і Ілон Маск. Вони вдвох як вершники антиліберального і антиглобалістьского апокаліпсису. Або як "лєнін" і "троцький" консервативно-популістської революції. При чому Маск, як колись і Троцький, прагне світової революції. І десь там чєкає своєї черги потенційний MAGA-"сталін"? Може на цю роль претендує Джей Ді Венс (він зараз підозріло затихнув), або Дональд Трамп (молодший). Були клани Кеннеді, Бушів. Чому б не з’явитися політичному клану Трампів.

Жарти жартами, але Трамп, Маск і вся ця MAGA-братва – це як "бич божий", як покарання за всі гріхи і деформації ліберальної політики і економіки. Вони виконують руйнівну роль. Дай бог, щоб не зруйнували "до основанья" і американську демократію і лідерську роль США в світі. Сподіваюсь, що за ними прийдуть ті, хто почнуть будувати (або відбудовувати) на фундаменті демократичних цінностей.

Щодо України, то Трамп нас на даний момент більше цікавить як миротворець. Однак "Трампотрус" частково чіпає і нас, зокрема і проблему допомоги України. І тому доводиться пристосовуватися до Трампа. Але як і при кожному стихійному лиху, а "Трампотрус" це політичне стихійне лихо, треба заздалегідь дбати про запобіжники і рятівні засоби.