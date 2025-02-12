Насправді $500 млрд за українські природні ресурсие – це не допомога Україні, а "компенсація" США витрат, понесених на допомогу Україні
Хочете "зраду зрадную"?
Я про $500 млрд Трампу за українські природні ресурси (критичні матеріали, нафта, газ)
Дістався до оригіналу новини, це було розшифрування інтерв'ю Трампа Fox News
Так ось.
- Це не інвестиції від США в Україну у розробку родовищ та переробку сировини у готову продукцію
- Не купівля видобутого в Україні
- Це не угода, пов'язана із забезпеченням Україні безпеки
– Це "компенсація" США витрат, понесених США на допомогу Україні.
Я не жартую. Прочитайте самі.
І вони вважаюсть, що витратили на Україну не $70 млрд, як каже Президент Зеленський, а цілих $300 млрд (!!!)
Декілька цитат:
- Президент Трамп стверджує, що Україна "по суті погодилася" надати США рідкісноземельні мінерали на суму півтрильйона доларів як оплату (!) за військову допомогу, яку Вашингтон надав (!) Києву.
- У них надзвичайно цінна земля з погляду рідкісноземельних [мінералів], з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, бо ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [в Україні]
- Трамп наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Росією та колишньою радянською державою.
- Вони можуть укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Вони можуть стати російськими колись, або вони можуть не стати російськими колись. Але у нас будуть усі ці гроші в Україні, і я говорю, я хочу їх повернути
- Я сказав їм, що мені потрібно рідкісноземельних [мінералів] на суму, еквівалентну приблизно $500 мільярдам, і вони, по суті, погодилися це зробити
- Я сказав їм: "Ми повинні – ми маємо щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", — продовжив Трамп, стверджуючи, що продовжувати надавати допомогу охопленій війною Україні просто так було б "нерозумно".
..
Що скажете?
Трамп не заявляє про безпеку України, припинення війни, він говорить про компенсацію витрачених грошей на підтримку України
...не згадуючи про, наприклад, про зобов'язання США, дані в Будапештському Меморандумі або інтереси США у недопущенні посилення опонентів - росії та Китаю)
Ця історія нагадує Дикий Захід, де Шериф вступив із бандитами, що напали на караван із товарами, у бійку.
І до завершення битви з ними забирає собі весь обоз із товарами як компенсацію за витрачені патрони.
Якщо це станеться, то Україна перетвориться на пустелю, територію з величезною кількістю кар'єрів, шахт, де немає безпеки та перспектив для розвитку, де немає місця для дітей. Де немає екології, де немає чистої води. Де немає безпеки на вулицях.
Пам'ятаєте фільм з 90-х Шалений Макс?
Виглядати Україна за такої угоди може саме так.
…
Яка б могла бути ідеальна угода?
1. Ми не визнаємо зобов'язання за витрачене в Україну (це частина Будапештського меморандуму)
2. Але ми даємо доступ до Українських надр (на підставі ліцензій, згідно з Конституцією та чинними законами)
3. Ми отримуємо не віртуальні, а реальні гарантії безпеки
4. Ми надаємо податкові стимули та пільги для переробки сировини, що видобувається в Україні в кінцеву продукцію.
5. Ми створюємо найкращі умови для ведення бізнесу американських компаній на Європейському континенті
6. Ми реально обнулюємо корупцію
7. І стаємо європейсими партнерами США у питаннях: забезпечення безпеки в Європі, продовольчої безпеки у Світі, заміни Росії та Китаю на ринку критичних матеріалів, необхідних США, витіснення Росії зі звичних їй ринків озброєнь та енергетичних ресурсів.
Що думаєте?