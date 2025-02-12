На самом деле $500 млрд за украинские природные ресурсы – это не помощь Украине, а ''компенсация'' США расходов, понесенных за помощь Украине

Хотите "предательство"?

Я о $500 млрд Трампа за украинские природные ресурсы (критические материалы, нефть, газ)

Добрался до оригинала новости, это было расшифровка интервью Трампа Fox News

Так вот.

- Это не инвестиции от США в Украину в разработку месторождений и переработку сырья в готовую продукцию

- не покупка добытого в Украине

- Это не соглашение, связанное с обеспечением Украине безопасности

– Это "компенсация" США расходов, понесенных США на помощь Украине.

Я не шучу. Прочтите сами.

И они считают, что потратили на Украину не $70 млрд, как говорит Президент Зеленский, а целых $300 млрд (!!!)

Несколько цитат:

– Президент Трамп утверждает, что Украина "по сути согласилась" предоставить США редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов в качестве оплаты (!) за военную помощь, которую Вашингтон оказал (!) Киеву.

– У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных [минералов], с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [в Украине]

- Трамп настаивал на том, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и бывшим советским государством.

– Они могут заключить соглашение. Они могут заключить сделку. Они могут стать русскими когда-нибудь, или они могут не стать русскими когда-либо. Но у нас будут все эти деньги в Украине, и я говорю, я хочу их вернуть

- Я сказал им, что мне нужно редкоземельных [минералов] на сумму, эквивалентную примерно $500 миллиардам, и они, в сущности, согласились это сделать

- Я сказал им: "Мы должны – мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги", — продолжил Трамп, утверждая, что продолжать оказывать помощь охваченной войной Украине просто так было бы "глупо".

..

Что скажете?

Трамп не заявляет о безопасности Украины, прекращении войны, он говорит о компенсации затраченных денег в поддержку Украины

...не упоминая о, например, обязательствах США, данных в Будапештском Меморандуме или интересах США в недопущении усиления оппонентов - России и Китая)

Эта история напоминает Дикий Запад, где Шериф вступил с напавшими на караван с товарами бандитами в драку.

И до завершения битвы с ними забирает весь обоз с товарами в качестве компенсации за потраченные патроны.

Если это произойдет, Украина превратится в пустыню, территорию с огромным количеством карьеров, шахт, где нет безопасности и перспектив для развития, где нет места для детей. Где нет экологии, где нет чистой воды. Где нет сохранности на улицах.

Помните фильм из 90-х Безумный Макс?

Выглядеть Украина при таком соглашении может именно так.

…

Какая бы могла быть идеальная сделка?

1. Мы не признаем обязательства за потраченное в Украину (это часть Будапештского меморандума)

2. Но мы даем доступ к Украинским недрам (на основании лицензий, согласно Конституции и действующим законам)

3. Мы получаем не виртуальные, а реальные гарантии безопасности

4. Мы предоставляем налоговые стимулы и льготы по переработке сырья, добываемого в Украине в конечную продукцию.

5. Мы создаем лучшие условия для ведения бизнеса американских компаний на Европейском континенте

6. Мы реально обнуливаем коррупцию

7. И становимся европейскими партнерами США в вопросах: обеспечения безопасности в Европе, продовольственной безопасности в мире, замены России и Китая на рынке критических материалов, необходимых США, вытеснения России с привычных ей рынков вооружений и энергетических ресурсов.

Что вы думаете?