На болотах виживуть не всі: Байден виконає свою обіцянку

У той час, як дбайливо впроваджені личинки Кремля починають розкриватися і лопатися в Європі, трапляючись на шпигунстві та диверсіях, сама система сигналізує про критичний перегрів. На тлі військової авантюри, що затягнулася, вона семимильними кроками йде до сценарію стагфляції. Братва Путіна, яка переоцінила свою міць, довго жила в борг, висмоктуючи всі ресурси імперії, і ось уже бізнес зазнає збитків, доходи глибинаріїв зжирає інфляція, а економіка занурюється в бездонну депресію. Причому цей перегрів триває вже більше року. Конструктивна втома відчувається на всіх поверхах "вертикалі", а біля її заснування вже не спостерігається життя: там суцільний цвинтар волосатиків, що перегоріли.

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Войну надо сворачивать, об этом шепчутся в пещере, и в полной голос говорят за ее пределами. "Мы достигли точки, когда должны начаться переговоры", - заявляет президент Финляндии Александр Стубб. Что ж, действительно, такой интерес есть – как у Москвы, так и у Киева. Глава МИДа Украины Кулеба даже слетал в Пекин, чтобы заручиться поддержкой Китая в деле проведения второго саммита мира, куда китайцы могли бы за ноздри притащить мохнорылых. Интерес Кремля понятен: пора продавать населению "путинскую формулу победы". Это когда морда разбита до кровавых соплей, позвоночник перебит, ребра переломаны, трусики разорваны, впереди – мучительное умирание, но "если мы пока не сдохли, значит – уже победили". Для вороватой верхушки Киева важно продать "мирные переговоры" как шанс на избавление украинской нации от будничного ужаса: бомбежек, страданий, похоронок. А самой – вовремя соскочить, попытавшись уйти от ответственности за коррупцию. Ведь что такое коррупция во время войны? – это планомерная предательская стрельба по своим. Исподтишка, из-за угла, в спину, в затылок. Это разоружение бойцов, когда половина обоймы в рожке автомата украдена, и в решающий момент патроны заканчиваются, и ты погибаешь. За такие вещи надо беспощадно ставить к стенке по законам военного времени. Но посмотрите на того же Резникова. Цветет и пахнет, с ним ничего не случилось. Как и с другими ныне процветающими чиновниками, которые даже не уволены, и сам Зеленский называет их "эффективными менеджерами". Именно им сейчас жизненно важно продать "переговоры" как осушение кровавой реки, в которой они намыли столько преступных денег. Продать, закопать русло, и отползти от ответственности, как ни в чем не бывало.

В пещере растет тайное недовольство вождем. Унылая морда Шойги морщится от ареста своего очередного заместителя – генерала Булгакова. Военачальнику вменяют поставку пайков в войска по завышенной цене, оценив ущерб от его действий в 1 млрд 300 млн рублей. Теперь генерал сам превратится в паек для людоедов. А его бывший начальник крепко пристегнут к ноге Путина, и вынужден наблюдать, как аудиторы Белоусова в обнимку с ФСБ громят его ведомственное ворье, а против него самого формируется "дело о предательстве". Петля уже висит над головой, но Путин не накидывает ее на жертву, а по-садистски наслаждается моментом, выжидая и заглядывая в ее глаза, полные ужаса. Шойге бы в Тыву сбежать и под корягой схорониться, но это раньше надо было делать, а теперь – все. Генералитет парализован, и каждый ждет, что вот-вот придут за ним. Бизнес, уже хрипящий от бремени войны и санкций, тоже в гроб не хочет, а отдельные представители начинают шушукаться меж собой, прикидывая: сколько денег надо собрать, чтобы угомонить воинственного плешивца. Некоторые даже созваниваются с командирами дивизий и уточняют прайс, который растет с каждым днем. Еще пару недель назад некий бизнесмен, живущий буквально в паре километров от Завидово, выяснил предварительные условия некоего высокого военачальника: личные гарантии по отъезду в США с паспортом и гражданством, 500 млн долларов на счет и дополнительный список объектов недвижимости, оформленной в его собственность. И это только ему, как командиру. А еще – оплату офицерам ФСО, которые не воспрепятствуют операции, и непосредственно военным, задействованным в перевороте. Бизнесмен пригорюнился, но отметил, что если понадобится – то и собрать сумму в несколько миллиардов долларов ради такого дела бизнес-сообществу по плечу. Это – информация двухнедельной давности, и насколько вырос счетчик на сегодняшний день остается только гадать. Но само направление мысли бизнес-мешков понятно: они не хотят потерять все, а дальнейшее пребывание у власти Путина гарантирует им полное банкротство. Поэтому система раскидывает веер сценариев, прикидывая: на кого делать ставку? Белоусов или Дюмин? А может, Патрушев? Ведь какой жирный нажор начнется после переворота, когда будут вспарывать брюхо Ковальчукам и Роттенбергам, Миллерам, Сечиным и Тимченкам! Там такие филейные куски – надолго хватит. Да и средний глубинарий будет в восторге: наконец-то, оборзевших мироедов начали вешать да из окон выкидывать! Даже Медведев от такого торжества джамахирии протрезвеет, забодай его Иблис!

Но пока что мохнатиков отвлекают воем о победе извращенцев на открытии Олимпиады в Париже: дескать, опять попрали жопные скрепы и изнасиловали Христа, покусившись на "Тайную вечерю" великого Леонардо ди Каприо. То, что "Тайной вечерей" там и не пахло, а обыгрывался античный сюжет "Праздник богов", скрепышам не рассказывают, потому что тогда выть будет просто не о чем. А белый шум должен затуманивать убогий рассудок глубинных масс, отвлекая от грядущих прорывов, которые неизбежны. Как и было сказано: обрушение путинизма уже происходит под громкие хлопки и бурление болотных вод. Вслед за Ростовской АЭС, выбросившей в атмосферу радиоактивное облако в 1,5 млн Кюри, принялись смываться дамбы. Сначала в Челябинской области, потом – в Карелии. Презерватив Песков шевельнул усиками, объяснив, что проблемы утопающих Кремль не трясут: "Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств, то есть больше вопрос к правительству" - прожурчал пескоструй и спрятал тыкву за болотной кочкой.

А ведь все эти бурные потоки с хлопками – всего лишь июльская прелюдия, предварительные ласки в преддверии августа, когда крымская мамулечка сольется в экстазе со всепещерной гойдой. И что-то подсказывает: на болотах выживут не все. Как глубинарии, так и генералы. Уходящий Байден поглядывает на календарь: ведь никто не тянул его за язык, когда он обещал, что при нем власть Путина закончится. Американский дедушка, конечно, "супер-стар", но он привык выполнять свои обещания. Дедлайн близок.