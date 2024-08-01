На болотах выживут не все: Байден выполнит свое обещание

В то время, как заботливо внедренные личинки Кремля начинают вскрываться и лопаться в Европе, попадаясь на шпионаже и диверсиях, сама система сигнализирует о критическом перегреве. На фоне затянувшейся военной авантюры, она семимильными шагами идет к сценарию стагфляции. Переоценившая свою мощь братва Путина долго жила взаймы, высасывая все ресурсы империи, и вот уже бизнес терпит убытки, доходы глубинариев сжирает инфляция, а экономика погружается в бездонную депрессию. Причем, этот перегрев продолжается уже больше года. Конструктивная усталость ощущается на всех этажах "вертикали", а у ее основания уже не наблюдается жизни: там сплошное кладбище перегоревших волосатиков.

Войну надо сворачивать, об этом шепчутся в пещере, и в полной голос говорят за ее пределами. "Мы достигли точки, когда должны начаться переговоры", - заявляет президент Финляндии Александр Стубб. Что ж, действительно, такой интерес есть – как у Москвы, так и у Киева. Глава МИДа Украины Кулеба даже слетал в Пекин, чтобы заручиться поддержкой Китая в деле проведения второго саммита мира, куда китайцы могли бы за ноздри притащить мохнорылых. Интерес Кремля понятен: пора продавать населению "путинскую формулу победы". Это когда морда разбита до кровавых соплей, позвоночник перебит, ребра переломаны, трусики разорваны, впереди – мучительное умирание, но "если мы пока не сдохли, значит – уже победили". Для вороватой верхушки Киева важно продать "мирные переговоры" как шанс на избавление украинской нации от будничного ужаса: бомбежек, страданий, похоронок. А самой – вовремя соскочить, попытавшись уйти от ответственности за коррупцию. Ведь что такое коррупция во время войны? – это планомерная предательская стрельба по своим. Исподтишка, из-за угла, в спину, в затылок. Это разоружение бойцов, когда половина обоймы в рожке автомата украдена, и в решающий момент патроны заканчиваются, и ты погибаешь. За такие вещи надо беспощадно ставить к стенке по законам военного времени. Но посмотрите на того же Резникова. Цветет и пахнет, с ним ничего не случилось. Как и с другими ныне процветающими чиновниками, которые даже не уволены, и сам Зеленский называет их "эффективными менеджерами". Именно им сейчас жизненно важно продать "переговоры" как осушение кровавой реки, в которой они намыли столько преступных денег. Продать, закопать русло, и отползти от ответственности, как ни в чем не бывало.

В пещере растет тайное недовольство вождем. Унылая морда Шойги морщится от ареста своего очередного заместителя – генерала Булгакова. Военачальнику вменяют поставку пайков в войска по завышенной цене, оценив ущерб от его действий в 1 млрд 300 млн рублей. Теперь генерал сам превратится в паек для людоедов. А его бывший начальник крепко пристегнут к ноге Путина, и вынужден наблюдать, как аудиторы Белоусова в обнимку с ФСБ громят его ведомственное ворье, а против него самого формируется "дело о предательстве". Петля уже висит над головой, но Путин не накидывает ее на жертву, а по-садистски наслаждается моментом, выжидая и заглядывая в ее глаза, полные ужаса. Шойге бы в Тыву сбежать и под корягой схорониться, но это раньше надо было делать, а теперь – все. Генералитет парализован, и каждый ждет, что вот-вот придут за ним. Бизнес, уже хрипящий от бремени войны и санкций, тоже в гроб не хочет, а отдельные представители начинают шушукаться меж собой, прикидывая: сколько денег надо собрать, чтобы угомонить воинственного плешивца. Некоторые даже созваниваются с командирами дивизий и уточняют прайс, который растет с каждым днем. Еще пару недель назад некий бизнесмен, живущий буквально в паре километров от Завидово, выяснил предварительные условия некоего высокого военачальника: личные гарантии по отъезду в США с паспортом и гражданством, 500 млн долларов на счет и дополнительный список объектов недвижимости, оформленной в его собственность. И это только ему, как командиру. А еще – оплату офицерам ФСО, которые не воспрепятствуют операции, и непосредственно военным, задействованным в перевороте. Бизнесмен пригорюнился, но отметил, что если понадобится – то и собрать сумму в несколько миллиардов долларов ради такого дела бизнес-сообществу по плечу. Это – информация двухнедельной давности, и насколько вырос счетчик на сегодняшний день остается только гадать. Но само направление мысли бизнес-мешков понятно: они не хотят потерять все, а дальнейшее пребывание у власти Путина гарантирует им полное банкротство. Поэтому система раскидывает веер сценариев, прикидывая: на кого делать ставку? Белоусов или Дюмин? А может, Патрушев? Ведь какой жирный нажор начнется после переворота, когда будут вспарывать брюхо Ковальчукам и Роттенбергам, Миллерам, Сечиным и Тимченкам! Там такие филейные куски – надолго хватит. Да и средний глубинарий будет в восторге: наконец-то, оборзевших мироедов начали вешать да из окон выкидывать! Даже Медведев от такого торжества джамахирии протрезвеет, забодай его Иблис!

Но пока что мохнатиков отвлекают воем о победе извращенцев на открытии Олимпиады в Париже: дескать, опять попрали жопные скрепы и изнасиловали Христа, покусившись на "Тайную вечерю" великого Леонардо ди Каприо. То, что "Тайной вечерей" там и не пахло, а обыгрывался античный сюжет "Праздник богов", скрепышам не рассказывают, потому что тогда выть будет просто не о чем. А белый шум должен затуманивать убогий рассудок глубинных масс, отвлекая от грядущих прорывов, которые неизбежны. Как и было сказано: обрушение путинизма уже происходит под громкие хлопки и бурление болотных вод. Вслед за Ростовской АЭС, выбросившей в атмосферу радиоактивное облако в 1,5 млн Кюри, принялись смываться дамбы. Сначала в Челябинской области, потом – в Карелии. Презерватив Песков шевельнул усиками, объяснив, что проблемы утопающих Кремль не трясут: "Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств, то есть больше вопрос к правительству" - прожурчал пескоструй и спрятал тыкву за болотной кочкой.

А ведь все эти бурные потоки с хлопками – всего лишь июльская прелюдия, предварительные ласки в преддверии августа, когда крымская мамулечка сольется в экстазе со всепещерной гойдой. И что-то подсказывает: на болотах выживут не все. Как глубинарии, так и генералы. Уходящий Байден поглядывает на календарь: ведь никто не тянул его за язык, когда он обещал, что при нем власть Путина закончится. Американский дедушка, конечно, "супер-стар", но он привык выполнять свои обещания. Дедлайн близок.