М’ясний рулет, який розлітається з тарілки ще до того, як охолоне!
Соковитий, ароматний і дуже простий у приготуванні — ідеальний варіант на обід чи вечерю для всієї родини.
Інгредієнти:
✔ Фарш з яловичини
✔ Улюблені спеції
✔ Сир (плавлений або твердий, будь-який, який тягнеться — підійде)
✔ Шинка або буженина
✔ Мікс зелені
Спосіб приготування:
На пергаменті рівномірно викладаємо фарш — формуємо прямокутний пласт.
Посипаємо спеціями, далі — шар сиру, шинки і зелені.
Акуратно згортаємо в рулет.
Нарізаємо порційно й обережно знімаємо пергамент.
Викладаємо в форму, застелену новим пергаментом.
Випікаємо в духовці до рум’яної скоринки (180° приблизно 35–40 хв).
Смачного!