Чи можна брати запальничку в літак: як пакувати, де перевозити, які обмеження дотримуватися та на що звертати увагу мандрівникам

Перед авіаподорожжю пасажири часто задаються питанням, чи можна взяти той чи інший предмет на борт, щоб не порушити правила безпеки. Одним із найбільш обговорюваних предметів є запальнички. Тому перед пакуванням валізи варто заздалегідь дізнатися деталі та списки речей, заборонених до перевезення в літаку, щоб політ не став для вас проблемою. Відповідь на питання, чи можна взяти запальничку на борт літака та чи можна покласти її в ручну поклажу чи валізу, визначається політикою авіакомпанії. Дослідіть це питання, щоб уникнути неприємностей в аеропорту.

Чи дозволено брати запальнички на борт літака?

Очевидна причина, яка обмежує допустимість запальничок на борту літака, полягає в тому, що вони можуть стати джерелом займання. Більшість із них містять летке паливо з низьким порогом горіння. Це зрозуміло, адже їхня основна функція — створювати вогонь. Але погодьтеся, ніхто не хоче опинитися в літаку, який загориться під час польоту.

Чи можна покласти запальничку в ручну поклажу?

Вважається, що запальнички в ручній поклажі можуть бути джерелом небезпеки в літаку. Тому пасажири повинні носити їх при собі, наприклад, у кишені куртки чи штанів. Незважаючи на те, що кабіни літаків оснащені повноцінними системами протипожежного захисту, брати щось легкозаймисте в ручну поклажу — не найкраща ідея. Якщо запальничка лежить у сумці в багажному відсіку над головою, вона може спричинити займання під час турбулентності.

Загалом кожен пасажир може взяти одну запальничку на борт, але деякі авіакомпанії обмежують перевезення таких предметів, дозволяючи лише одну запальничку, запаковану в прозору упаковку. Тому уважно вивчайте правила перевезення, встановлені авіакомпанією, якою ви плануєте летіти.

Чи можна покласти запальничку у валізу?

Відповідь на це питання також міститься в правилах вашого авіаперевізника. Ознайомтеся з ними, щоб не пакувати заборонені до перевезення речі, або уточніть на стійці реєстрації, чи можна взяти запальничку в літак і як її упакувати. Наприклад, деякі авіакомпанії дозволяють перевозити повністю заряджені або порожні запальнички, тоді як інші дозволяють лише невикористані. У більшості випадків можна перевозити лише одну комерційно доступну запальничку (тобто не саморобну) або одну маленьку коробку сірників.

Однак обидва ці предмети заборонені в зареєстрованому багажі: пасажир повинен носити їх при собі. Щоб уникнути проблем і затримок на контрольно-пропускному пункті аеропорту, переконайтеся, що ви випадково не поклали ці заборонені предмети у валізу. Під час транспортування валізи можуть розкидатися, а турбулентність створює додатковий рух. У результаті запальничка, що лежить у багажному відсіку, може тріснути, зламатися чи пролитися. Тому більшість авіакомпаній у своїх правилах зазначають, що запальничок не повинно бути в багажі пасажира, а деякі уточнюють, що вони мають бути виключно порожніми. Справа в тому, що в деяких типах літаків у багажному відсіку немає системи гасіння вогню. А в старіших літаках, навіть із системою стримування вогню, потрібна присутність екіпажу. Важливо також, що багажний відсік із валізами не перебуває під постійним наглядом, а виявлення вогню залежить від автоматики. Хоча ці системи добре розроблені та регулярно тестуються, як і будь-яка техніка, вони можуть вийти з ладу.

Які запальнички можна брати в літак?

Беріть із собою в літак звичайну одноразову запальничку. Джерело: Image 5598375/Pixabay Беріть із собою в літак звичайну одноразову запальничку. Джерело: Image 5598375/Pixabay

Роздумуючи, чи дозволені запальнички на борту літака, враховуйте тип пристрою, який ви хочете взяти з собою. Зазвичай дозволяються лише одноразові запальнички, а всі інші вважаються потенційно небезпечними. До них належать бензинові запальнички, штормові запальнички, струменеві запальнички, плазмові запальнички, електричні запальнички тощо. Наповнені вони чи ні — це другорядне питання, яке ніхто не розглядатиме.

Чи можна перевозити Zippo в літаку?

Запальнички Zippo класифікуються як легкозаймисті предмети, тому на більшості авіаліній їх заборонено перевозити в літаку. Наприклад, служба безпеки німецьких аеропортів визначає їх як потенційно небезпечні. Тому брати Zippo із собою в кишені, ручній поклажі чи зареєстрованому багажі заборонено. Інакше пасажир ризикує не лише конфіскацією предмета, але й штрафом. Однак деякі перевізники дозволяють такі запальнички на борту. Наприклад, за правилами Управління транспортної безпеки США (TSA), яке визначає предмети, дозволені до перевезення в літаках США, можна перевозити Zippo без палива в зареєстрованому багажі.

Скільки запальничок можна взяти в літак?

Це питання також регулюється правилами конкретних авіакомпаній. Загального обмеження на кількість запальничок немає, але в більшості випадків кожен мандрівник може взяти одну запальничку, хоча краще уточнити це заздалегідь.

Що буде, якщо запальничку знайдуть у валізі?

Швидше за все, запальничку, заховану або забуту у вашій валізі, виявить служба безпеки аеропорту на контрольно-пропускному пункті. Політика авіакомпаній щодо подальших дій різниться. У кращому випадку вам доведеться або залишити її перед посадкою, або взяти з собою як особистий предмет, за умови, що запальничка належить до дозволеного типу. В іншому випадку є велика ймовірність, що ваш багаж відправлять на ретельну перевірку або взагалі затримать. Ця ситуація може вплинути на весь рейс, якщо ви сильно затримаєтесь і спізнитесь, тому навряд чи варто порушувати правила заради перевезення запальничок у літаку.

Як можна використовувати запальничку на борту?

Звісно, ви повинні дотримуватися певних правил безпеки. Не думайте, що якщо вам дозволено перевозити запальничку чи сірники на борту літака, їх можна там використовувати. Так, колись куріння під час польоту було дозволено, але після кількох трагічних інцидентів його заборонили. Те, що може вводити в оману, — це наявність попільничок у деяких туалетах літаків. Але вони не означають, що там дозволяється курити: це передбачено радше для недобросовісних пасажирів, які не дотримуються правил на борту. Однак багато туалетів також оснащені детекторами диму, тому, якщо вас спіймають за курінням, у кращому випадку ви отримаєте штраф, а в гіршому — вас можуть заарештувати, вивести з літака та внести до чорного списку авіакомпанії.

Правила перевезення сірників в аеропорту

Зазвичай дозволяється перевозити одну маленьку коробку сірників у літаку. Джерело: Image Marco Carli/Pixabay Зазвичай дозволяється перевозити одну маленьку коробку сірників у літаку. Джерело: Image Marco Carli/Pixabay

Загальні правила щодо сірників у літаку в основному схожі на правила для запальничок. Зазвичай одна людина може взяти з собою одну маленьку коробку сірників. Варто зазначити, що розуміння розміру коробки може варіюватися, тому зверніть на це увагу або отримайте схвалення від персоналу аеропорту.

Також є обмеження на тип сірників. Вони точно не повинні мати запальну головку, інакше їх вважатимуть небезпечними речовинами. Щоб захистити себе від зайвих проблем і затримок під час перевірки, віддавайте перевагу сірникам із коричневими або червоними головками.

Правила авіакомпаній базуються на безпеці всіх учасників польоту, тому вони запроваджують суворі, а іноді, на перший погляд, надто суворі обмеження. Це стосується й заходів безпеки для запобігання пожежі на борту. Тому так важливо перед реєстрацією в аеропорту знайти та вилучити з багажу чи ручної поклажі всі предмети, які можуть легко спалахнути.

Не всі сірники дозволені на борту літака

Як зазначалося раніше, на сірники діють обмеження. Наприклад, так звані "сірники, що запалюються будь-де" (strike-anywhere matches) заборонені. Їх можна запалити майже на будь-якій поверхні, тобто буквально будь-де. Їх легко розпізнати за зеленими або синіми головками. Ці предмети є пожежонебезпечними, тому заборона цілком логічна.

Висновок: запальнички на борту

Якщо ви вирушаєте у відпустку чи відрядження і хочете взяти з собою всі необхідні речі, такі як запальнички чи сірники, щоб не витрачати час і гроші на їх покупку пізніше, перевірте, чи дозволено їх перевозити в літаку вашої авіакомпанії. Якщо правила дозволяють взяти запальничку, уточніть їх кількість, вимоги до упаковки, тип, наповнення тощо. Будьте уважні, щоб у поспіху не кинути заборонені чи непотрібні запальнички у валізу та не потрапити в неприємності під час перевірки. Також майте на увазі, що в кожній країні можуть діяти різні правила ввезення, тому питання не лише в тому, чи можна взяти запальничку в літак. Є ймовірність, що вам доведеться викинути запальничку чи сірники по прибуттю. Тому найкраще брати з собою дешеві одноразові запальнички, які не шкода буде викинути в разі потреби. Їх зазвичай легко купити, тож якщо вам заборонять везти запальничку в пункт призначення, ви зможете придбати її на місці за невеликі гроші. А дорогі запальнички чи ті, що мають для вас особливу цінність (наприклад, сувеніри чи подарунки), краще залишити вдома.

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