Можно ли брать зажигалку в самолет: как упаковывать, где перевозить, какие ограничения соблюдать и на что обращать внимание путешественникам

Перед авиапутешествием пассажиры часто задаются вопросом, можно ли взять тот или иной предмет на борт, чтобы не нарушить правила безопасности. Одним из наиболее обсуждаемых предметов есть зажигалки. Поэтому перед упаковкой чемодана следует заранее узнать детали и списки вещей, запрещенных к перевозке в самолете, чтобы полет не стал для вас проблемой. Ответ на вопрос, можно ли взять зажигалку на борт самолета и можно ли положить ее в ручную кладь или чемодан, определяется политикой авиакомпании. Исследуйте этот вопрос, чтобы избежать неприятностей в аэропорту.

Разрешено ли брать зажигалки на борт самолета?

Очевидная причина, ограничивающая допустимость зажигалок на борту самолета, состоит в том, что они могут стать источником возгорания. Большинство из них содержат летучее топливо с низким порогом горения. Это понятно, ведь их основная функция – создавать огонь. Но согласитесь, никто не хочет оказаться в самолете, который загорится во время полета.

Можно ли положить зажигалку в ручную кладь?

Считается, что зажигалки в ручной клади могут являться источником опасности в самолете. Поэтому пассажиры должны носить их при себе, например, в кармане куртки или штанов. Несмотря на то, что кабины самолетов оснащены полноценными системами противопожарной защиты, брать что-то легковоспламеняющееся в ручную кладь – не лучшая идея. Если зажигалка лежит в сумке в багажном отсеке над головой, она может привести к возгоранию во время турбулентности.

В общем, каждый пассажир может взять одну зажигалку на борт, но некоторые авиакомпании ограничивают перевозку таких предметов, позволяя лишь одну зажигалку, упакованную в прозрачную упаковку. Поэтому внимательно изучайте правила перевозки, установленные авиакомпанией, по которой вы планируете лететь.

Можно ли положить зажигалку в чемодан?

Ответ на этот вопрос также содержится в правилах вашего авиаперевозчика. Ознакомьтесь с ними, чтобы не паковать запрещенные к перевозке вещи или уточните на стойке регистрации, можно ли взять зажигалку в самолет и как ее упаковать. Например, некоторые авиакомпании позволяют перевозить полностью заряженные или пустые зажигалки, в то время как другие разрешают только неиспользованные. В большинстве случаев можно перевозить только одну коммерчески доступную зажигалку (т.е. не самодельную) или одну маленькую коробку спичек.

Однако оба эти предмета запрещены в зарегистрированном багаже: пассажир должен носить их при себе. Чтобы избежать проблем и задержек на контрольно-пропускном пункте аэропорта, убедитесь, что вы случайно не положили эти запрещенные предметы в чемодан. При транспортировке чемоданы могут разбрасываться, а турбулентность создает дополнительное движение. В результате зажигалка, лежащая в багажном отсеке, может треснуть, сломаться или пролиться. Поэтому большинство авиакомпаний в своих правилах отмечают, что зажигалка не должна быть в багаже пассажира, а некоторые уточняют, что они должны быть исключительно пустыми. Дело в том, что в некоторых типах самолетов в багажном отсеке нет системы тушения огня. А в более старых самолетах, даже с системой сдерживания огня, нужно присутствие экипажа. Важно также, что багажный отсек с чемоданами не находится под постоянным наблюдением, а обнаружение огня зависит от автоматики. Хотя эти системы хорошо разработаны и регулярно тестируются, как и любая техника, они могут выйти из строя.

Какие зажигалки можно брать в самолет?

Берите с собой в самолет обычную одноразовую зажигалку. Источник: Image 5598375/Pixabay

Размышляя, разрешены ли зажигалки на борту самолета, учитывайте тип устройства, которое вы хотите взять с собой. Обычно разрешаются только одноразовые зажигалки, а все остальные считаются потенциально опасными. К ним относятся бензиновые зажигалки, штормовые зажигалки, струйные зажигалки, плазменные зажигалки, электрические зажигалки. Наполнены они или нет — это второстепенный вопрос, который никто не будет рассматривать.

Можно ли перевозить Zippo в самолете?

Зажигалки Zippo классифицируются как легковоспламеняющиеся предметы, поэтому на большинстве авиалиний их запрещено перевозить в самолете. К примеру, служба безопасности немецких аэропортов определяет их как потенциально опасные. Поэтому брать Zippo с собой в кармане, ручной клади или в зарегистрированном багаже запрещено. В противном случае пассажир рискует не только конфискацией предмета, но и штрафом. Однако некоторые перевозчики разрешают такие зажигалки на борту. К примеру, по правилам Управления транспортной безопасности США (TSA), определяющему предметы, разрешенные к перевозке в самолетах США, можно перевозить Zippo без топлива в зарегистрированном багаже.

Сколько зажигалок можно взять в самолет?

Этот вопрос также регулируется правилами конкретных авиакомпаний. Общего ограничения на количество зажигалок нет, но в большинстве случаев каждый путешественник может взять одну зажигалку, хотя лучше уточнить это заранее.

Что будет, если зажигалку найдут в чемодане?

Скорее всего, зажигалку, спрятанную или забытую в вашем чемодане, обнаружит служба безопасности аэропорта на контрольно-пропускном пункте. Политика авиакомпаний по дальнейшим действиям отличается. В лучшем случае вам придется либо оставить ее перед посадкой, либо взять с собой как личный предмет, при условии, что зажигалка относится к разрешенному типу. В противном случае есть большая вероятность, что ваш багаж отправят на тщательную проверку или вообще задержат. Эта ситуация может повлиять на весь рейс, если вы сильно задержитесь и опоздаете, поэтому вряд ли стоит нарушать правила ради перевозки зажигалок в самолете.

Как можно использовать зажигалку на борту?

Конечно, вы должны соблюдать определенные правила безопасности. Не думайте, что если вам разрешено перевозить зажигалку или спички на борту самолета, их можно использовать там. Да, когда-то курение во время полета было разрешено, но после нескольких трагических инцидентов его запретили. То, что может вводить в заблуждение, это наличие пепельниц в некоторых туалетах самолетов. Но они не означают, что там разрешается курить: это предусмотрено скорее для недобросовестных пассажиров, не соблюдающих правила на борту. Однако многие туалеты также оснащены детекторами дыма, поэтому если вас поймают за курением, в лучшем случае вы получите штраф, а в худшем — вас могут арестовать, вывести из самолета и внести в черный список авиакомпании.

Правила перевозки спичек в аэропорту

Обычно разрешается перевозить одну маленькую коробку спичек в самолете. Источник: Image Marco Carli/Pixabay

Общие правила по спичкам в самолете в основном похожи на правила для зажигалок. Обычно один человек может взять с собой одну маленькую коробку спичек. Следует отметить, что понимание размера коробки может варьироваться, поэтому обратите внимание на это или получите одобрение от персонала аэропорта.

Также есть ограничения на тип спичек. Они точно не должны иметь зажигательную головку, иначе их сочтут опасными веществами. Чтобы защитить себя от лишних проблем и задержек во время проверки, предпочитайте спички с коричневыми или красными головками.

Правила авиакомпаний базируются на безопасности всех участников полета, поэтому они вводят строгие, а иногда, на первый взгляд, слишком строгие ограничения. Это касается и мер безопасности по предотвращению пожара на борту. Поэтому так важно перед регистрацией в аэропорту найти и извлечь из багажа или ручной клади все предметы, которые могут легко вспыхнуть.

Не все спички разрешены на борту самолета

Как отмечалось ранее, на спички действуют ограничения. Например, так называемые "спички, которые зажигаются где угодно" (strike-anywhere matches) запрещены. Их можно зажечь почти на любой поверхности, то есть буквально где угодно. Их легко распознать по зеленым или синим головкам. Эти предметы пожароопасны, поэтому запрет вполне логичен.

Вывод: зажигалки на борту

Если вы отправляетесь в отпуск или командировку и хотите взять с собой все необходимые вещи, такие как зажигалки или спички, чтобы не тратить время и деньги на их покупку позже, проверьте, разрешено ли их перевозить в самолете вашей авиакомпании. Если правила позволяют взять зажигалку, уточните их количество, требования к упаковке, тип, наполнение и т.д. Будьте внимательны, чтобы в спешке не бросить запрещенные или ненужные зажигалки в чемодан и не попасть в неприятности во время проверки. Также имейте в виду, что в каждой стране могут действовать разные правила ввоза, поэтому вопрос не только в том, можно ли взять зажигалку в самолет. Есть вероятность, что вам придется выбросить зажигалку или спички по прибытию. Поэтому лучше всего брать с собой дешевые одноразовые зажигалки, которые не жалко будет выбросить в случае необходимости. Их обычно легко купить, так что если вам запретят везти зажигалку в пункт назначения, вы сможете приобрести ее на месте за небольшие деньги. А дорогие зажигалки или имеющие для вас особую ценность (например, сувениры или подарки) лучше оставить дома.

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