Москву лякає мовчання Трампа

Захарова на форумі в Петербурзі 3 червня мордувала себе й усіх питанням: що саме 27 травня просив Зеленський в листі до Трампа та до Конгресу, окрім ракет для ППО. Це друга за тиждень спроба кремлівців увести до публічного простору тему змісту цього листа, що показує – розвідка не змогла його добути. Особливо насторожує кремль те, що Трамп не розкриває змісту листа і навіть не коментує його факт.

Трамп тримає невластиву паузу, а отже, щось задумує. З Києва витоків теж немає. Захарова змордовується й заявляє: цей лист – "абсолютна пустушка з ефектом плацебо" і заспокійлива пігулка для українців. Сподівається, що з нею хтось почне сперечатися і спростовувати.

Захарова могла б так не розпалюватись, оскільки вже увечері отримала відповідь з США від Палати представників. У ній 218 голосами проти 204 прийнято рішення розпочати обговорення законопроекту "Ukraine Support Act". Проект передбачає виділення понад 9 млрд. доларів допомоги Україні та посилення санкцій проти РФ. З них 8 млрд. - вливання в економіку на умовах кредиту та близько 1,3 млрд. - закупівля озброєнь. Пропонується обговорити й поновлення ленд-лізу, який було затверджено восени 2022 року, але донині не включено.

Відбувається це в ситуації, коли Марк Рубіо на слуханнях у Конгресі мало не по складах вимовляв: Держдеп не бачить сенсу в подальшому продовженні посередництва США на переговорах і відносини з РФ будуть нормалізовані лише після закінчення війни проти України. Це рішення адміністрація Трампа остаточно прийняла після третьої демонстрування РФ "Орєшніка" і великомасштабного бомбардування 24 травня.

За обговорення "Ukraine Support Act" у Палаті представників голосували 211 конгресменів від Демпартії, 6 республіканців та один позафракційний. Республіканці були проти, чим віддали ініціативу Демпартії у просуванні законопроекту. Мудрий хід, який змушує обамівське "ліве" крило в Демпартії крокувати в ногу з партією.

Можна не сумніватися, республіканці під час обговорення порушать теми корупції, свободи слова, демократії та виборів в Україні, і робитимуть їх умовою виділення грошей. Республіканці робитимуть це не так делікатно й кулуарно, як Євросоюз. Отже, слід очікувати нового витка транзиту на Банковій, кадрових ротацій і не лише їх.

Зрозуміло, не у стилі бартеру – мовляв, по десять ракет за припинення знущань над Червінським та Порошенком, і двадцять - за відкриття трьох телеканалів, які дратували Зеленського і які він закрив у 2022 році, скориставшись війною. Вони наполягатимуть на системних підходах.

Захаровій і кремлівцям просто не судилося розгадати зміст листа Зеленського до Трампу і Конгресу, оскільки це буде багатосторінкове і тривале листування. Їм краще спробувати розгадати зміст мовчання Трампа про війну й зосередитися на паузі, яку після зустрічі з ним взяли у Пекіні. Через якийсь час США та Китай можуть заговорити в унісон.