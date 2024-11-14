Мир за один день: чи може Трамп завершити війну в Україні?

"Fox News. ЕКСКЛЮЗИВ: Очікується, що новообраний президент Дональд Трамп незабаром призначить представника в Україні з питань миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією, повідомили багато джерел Fox News Digital. "Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, людину з великою довірою, якій буде дано завдання знайти рішення, досягти мирного врегулювання", – сказало одне з джерел. "Ви скоро це побачите". Повідомляється, що деякі радники заохочують Трампа підштовхнути Київ погодитися на умови, які заморозять лінію фронту шляхом створення демілітаризованої зони протяжністю 800 миль і дозволять Росії зберегти землю, яку вона незаконно захопила, що становить приблизно 20% території України".

Оскільки в цьому ж матеріалі посилаються на вже з усіх сторін заперечену "розмову Трампа з Путіним" (однак з відсилкою до Washington Post), то, ймовірно, статтю Fox News варто сприймати швидше як складник мотиваційної кампанії, аніж як обговорення реальних фактів чи намірів Трампа дійсно моментально завершити війну. Хоча "має намір незабаром знайти людину, якій дасть завдання знайти рішення" – це достатньо обтічне формулювання "ні про що", щоб Fox News прямо не обвинувачували у фейку.

З іншого боку, зауважується тенденція дійсно "блискавичних" рішень Трампа – поки стосовно кадрових призначень ще до інавгурації. Тобто, все ж є ймовірність, що Трампа спокушає думка, щоб 20 січня скласти присягу, а 21 січня повідомити, що він вже закінчив війну в Україні, як і обіцяв.

Зрештою, насправді це не вимагає реального припинення війни. Це як з Північною Кореєю: 2019-го Трамп пообнімався на камери з Ином, заявив, що все повирішував щодо ядерних погроз Північної Кореї... І все. Хвиля в інфопросторі пішла, гасла Трампа розійшлись, виборці зреагували.

Треба розуміти характер Трампа. Він дійсно прагне своє друге президентство почати з демонстрації результатів, радикально протилежних адміністрації Байдена. Або бодай з декларування таких результатів. Значна частина виборців просто зауважить, що він згадав про успіхи в Україні, – і одразу про це забуде. І мине мінімум місяць, а то й півроку, доки знов хтось не підніме цю тему достатньо активно. А до того виборці будуть щиро впевнені, що Трамп справді крутий, все порішав за день, як обіцяв, і вони не дарма за нього голосували.

Інша справа, що без реальних повноважень (тобто, до інавгурації) ніхто нічого не зможе вирішити технічно. Плюс Європа вже озвалась, що не зацікавлена в домовленостях Трампа з Путіним. Скажімо, в Німеччині депутат Бундестагу Міхаель Рот зробив жорстку заяву: "Він [Трамп] хоче покласти кінець цій війні протягом 24 годин. Не знаю, вийде чи у нього. Але якщо ми цього не хочемо – бо це рівнозначно нав'язуванню миру – тоді ми повинні зараз сказати США, що готові взяти на себе повну фінансову підтримку України. Ми готові купувати зброю в США для України. І це наша пропозиція. Я не можу уявити собі нічого іншого. Це єдине, що я можу вигадати, щоб відмовити президента США Трампа дзвонити геру Путіну".

Так, в ЄС мають достатню популярність і протилежні думки: там через виборчу активність накопичилась достатня "втома від війни". Однак "європоцентричність" на противагу "американоцентричності" як мінімум в питаннях безпеки в будь-якому випадку стає чимдалі популярнішою, причому практично в усіх партіях.

На практиці це дійсно означає, що мало хто зацікавлений дозволити Трампу отак взяти, і одноосібно, без Брюсселя (і без Берліна з Парижем) вирішити питання війни в Україні та домовленостей з Путіним.

Так що все ж більш ймовірно, що розкручувана зараз історія "Трамп вже практично готовий завершити війну за 1 день" так і лишиться в звичному форматі інформаційної бурі, не більше. А справжні домовленості триватимуть місяцями, за обов’язкової участі Європи, зі сприянням реалізації підходу "максимальне зміцнення позицій України перед переговорами"... Коротше, просто і швидко не буде.

І, звісно, це відсуває вибори в Україні значно далі, ніж 25 травня.