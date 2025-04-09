Маск vs Наварро: ''невдобно'' вийшло

Високі у них там відносини в команді.

Маск назвав економічного радника Трампа тупим йолопом, який тупіший за купу цегли. І не те щоб хотілося сперечатися з Маском.

Але як тоді назвати самого візіонера, який зробив все, щоб в Білий Дім переїхав Трамп, який всю дорогу обіцяв зробити саме те, що йому радив той радник?

І як назвати Трампа, який вибрав того радника на Амазоні саме за те, що він казав саме те, що Трампу подобається? І що, це Маск нам на щось натякає?

Бідні ці технофашисти. Думали, що Трамп кине виборця, якому обіцяє мита і торгівельну війну до останнього американського мільярдера, а от податки їм скасує по-справжньому. Як "невдобно" вийшло…