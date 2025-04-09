Маск vs Наварро: ''неудобно'' получилось

Высокие у них там отношения в команде.

Маск назвал экономического советника Трампа тупым болваном, который тупее кучки кирпича. И не то, чтобы хотелось спорить с Маском.

Но как тогда назвать самого визионера, который сделал все, чтобы в Белый Дом переехал Трамп, всю дорогу обещавший сделать именно то, что ему советовал тот советник?

И как назвать Трампа, избравшего того советника на Амазоне именно за то, что он говорил именно то, что Трампу нравится? И что, это Маск нам на что-то намекает?

Бедны эти технофашисты. Думали, что Трамп бросит избирателя, обещающего пошлины и торговую войну до последнего американского миллиардера, а вот налоги им отменит по-настоящему. Как "неудобно" получилось…