Маск створює бульбашки, щоб приховати свої фінансові невдачі

Маск чим далі тим більше нагадує Коломойського….

… і не тому що вклався, щоб привезти до влади президента

А тому, що любить будувати піраміди. Створювати хайп, що надуває бульбашки, в яких можна сховати свої фінансові невдачі.

От купив він твіттер. За 44 млрд доларів. І знищив вартість цього актива. Який почали оцінювати менше ніж в 10 млрд доларів. І наче ж сам власник, роби що хоч. Але ж твіттер купляли за кредитні гроші. І банки хочуть їх побачити. А навіть рефінансуватись під заставу активу вже не вийде, бо актив коштує в рази менше.

Здається, треба або виймати з кишені десятки мільярдів доларів. Або банкрутство. Все дуже неприємно.

Але на те Маск і візіонер, що має візію як ховати такі речі. І от на арену виходить інша історія. В світі бум штучного інтеллекту. Який, звісно, надуває бульбашки на фондовому ринку. Інвестори готові нести гроші всюди, де кажуть, що в них є штучний інтелект, або буде штучний інтелект, або навіть вони тільки думають про те щоб подумати про створення штучного інтелекту.

А яка же бульбашка без Ілона Маска. Звісно він тут. Звісно він хайпує. Звісно в нього є своя компанія яка створює штучний інтелект. І інвестори готові нести туди свої гроші. Капіталізація вже майже сотня мільярдів.

І що трапляється? А от оцей новий проект Маска раптом витягає 33 млрд доларів і купує у того самого Маска твіттер. Купує десь втричі дорожче оцінки. Певно якраз за ту суму, яка потрібна, щоб погасити борги банкам.

- "Ловкость рук и никакого мошенничества".

Як сказали би друзі Маска.

В результаті Маск використовує хайп навколо штучного інтелекту щоб заплатити по своїм власним боргам. А те, що той твіттер тепер стільки не коштує, то вже не важливо. Адже гроші поки течуть рікою у бік проектів зі штучного інтелекту. І ніхто не займається педантичною оцінкою капіталізації. Ніхто не спитає "любий Ілон, а ти не ох…їв". Люди люблять Ілона. А Ілон любить розводити людей на хайпі. Завжди є щось красиве і далеке, але дуже привабливе. Як отой політ на Марс….

Кого цікавить результат, кому той Марс треба. Але ж красиво. Але ж активно. Але ж шумно. Як ота програма Маска із скорочення витрат бюджета США. Чи призводить вона до скорочення дефіциту бюджету? Ні. Адже прогноз на кінець року навпаки говорить про зростання дефіциту бюджету. Але ж Маск. Але ж бензопила…

Колись це все може завалитись. А може й ні. І поки що працює. Прекрасно працює.