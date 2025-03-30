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Маск создает пузыри, чтобы скрыть свои финансовые неудачи

Сергей ФурсаСергей Фурса

Маск создает пузыри, чтобы скрыть свои финансовые неудачи
Маск создает пузыри, чтобы скрыть свои финансовые неудачи

Маск чем дальше, тем больше напоминает Коломойского….

… и не потому что уложился, чтобы привезти к власти президента

А потому, что любит строить пирамиды. Создавать хайп, надувающий пузыри, в которых можно скрыть свои финансовые неудачи.

Далее текст на языке оригинала

От купив він твіттер. За 44 млрд доларів. І знищив вартість цього актива. Який почали оцінювати менше ніж в 10 млрд доларів. І наче ж сам власник, роби що хоч. Але ж твіттер купляли за кредитні гроші. І банки хочуть їх побачити. А навіть рефінансуватись під заставу активу вже не вийде, бо актив коштує в рази менше.

Здається, треба або виймати з кишені десятки мільярдів доларів. Або банкрутство. Все дуже неприємно.

Але на те Маск і візіонер, що має візію як ховати такі речі. І от на арену виходить інша історія. В світі бум штучного інтеллекту. Який, звісно, надуває бульбашки на фондовому ринку. Інвестори готові нести гроші всюди, де кажуть, що в них є штучний інтелект, або буде штучний інтелект, або навіть вони тільки думають про те щоб подумати про створення штучного інтелекту.

А яка же бульбашка без Ілона Маска. Звісно він тут. Звісно він хайпує. Звісно в нього є своя компанія яка створює штучний інтелект. І інвестори готові нести туди свої гроші. Капіталізація вже майже сотня мільярдів.

І що трапляється? А от оцей новий проект Маска раптом витягає 33 млрд доларів і купує у того самого Маска твіттер. Купує десь втричі дорожче оцінки. Певно якраз за ту суму, яка потрібна, щоб погасити борги банкам.

- "Ловкость рук и никакого мошенничества".

Як сказали би друзі Маска.

В результаті Маск використовує хайп навколо штучного інтелекту щоб заплатити по своїм власним боргам. А те, що той твіттер тепер стільки не коштує, то вже не важливо. Адже гроші поки течуть рікою у бік проектів зі штучного інтелекту. І ніхто не займається педантичною оцінкою капіталізації. Ніхто не спитає "любий Ілон, а ти не ох…їв". Люди люблять Ілона. А Ілон любить розводити людей на хайпі. Завжди є щось красиве і далеке, але дуже привабливе. Як отой політ на Марс….

Кого цікавить результат, кому той Марс треба. Але ж красиво. Але ж активно. Але ж шумно. Як ота програма Маска із скорочення витрат бюджета США. Чи призводить вона до скорочення дефіциту бюджету? Ні. Адже прогноз на кінець року навпаки говорить про зростання дефіциту бюджету. Але ж Маск. Але ж бензопила…

Колись це все може завалитись. А може й ні. І поки що працює. Прекрасно працює.

Источник:facebook.com

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