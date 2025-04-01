Березень у цифрах: втрати росіян на фронті

Втрати та результати наступу РОВ за... майже березень у цифрах...

Станом на 31 березня 2025 року РОВ захопили 130 км² території України. Ці темпи продовжують залишатися одними з найнижчих з першого кварталу 2024 року.

При цьому втрати особового складу РОВ за березень, без одного дня, становлять 39 620, або, іншими словами, на 1 км² української землі від початку березня клалося по 304 тіла окупантів. Усереднено кажучи, це трохи більше 3 рот на 1 км²!

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При цьому, пропорція втрат продовжує зростати, як у помісячному, так і поквартальному порівнянні.

З початку 2025 року РОВ окупували 640 км² території України, водночас їхні втрати склали 124 430 о/с або 194 тіл/1 км².

Нагадаю, що у 2024 році, середній показник втрат РОВ, у співвідношенні із захопленими територіями, становив 129 тіл на 1 км². У січні 2025-го це вже був показник 148/1 км².

Тенденція високих втрат РОВ, за скорочення захоплених територій, зберігається.