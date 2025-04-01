Март в цифрах: потери россиян на фронте

Потери и результаты наступления РОВ за… почти март в цифрах…

По состоянию на 31 марта 2025 года РОВ захватили 130 км² территории Украины. Данные темпы продолжают оставаться одними из самых низких с первого квартала 2024 года.

При этом потери личного состава РОВ за март без одного дня, составляют 39 620 или, иными словами, на 1 км² украинской земли с начала марта клалось по 304 тела оккупантов. Усреднённо говоря, это немногим более 3 рот на 1 км²!

При этом, пропорция потерь продолжает расти, как в помесячном, так и поквартальном сравнении.

С начала 2025 года РОВ оккупировали 640 км² территории Украины, при этом их потери составили 124 430 л/с или 194 тел/1 км².

Напомню, что в 2024 году, средний показателя потерь РОВ, в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км².

Тенденция высоких потерь РОВ, при сокращении захватываемых территорий, сохраняется.