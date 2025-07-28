Малайзія та Індонезія відкривають нові прямі авіарейси для спрощення подорожей до Борнео

AirAsia Malaysia розпочне операцію двох нових прямих маршрутів до Понтіанака, столиці провінції Західний Калімантан в Індонезії, у вересні 2025 року. Рейси відправлятимуться з Куала-Лумпура та Кучинга, що зробить AirAsia єдиною авіакомпанією, яка наразі забезпечує міжнародне авіасполучення з цим містом. Цей розвиток є частиною ширшої експансії авіакомпанії на вторинні напрямки по всій Індонезії.

Нові маршрути збільшують загальну кількість індонезійських напрямків AirAsia до 17 і відображають постійні зусилля щодо покращення регіонального авіасполучення. Окрім розширення вибору подорожей, прямі маршрути, як очікується, зменшать потребу в стикувальних рейсах в межах Індонезії. Пасажири можуть розраховувати на кілька практичних покращень:

Швидший доступ до західного Борнео

Спрощені маршрути подорожей

Менше пересадок під час планування транскордонних поїздок Два щоденні рейси тепер з’єднують Кучинг і Понтіанак. Джерело: AirAsia Два щоденні рейси тепер з’єднують Кучинг і Понтіанак. Джерело: AirAsia

Ті, хто прибуває до Понтіанака, знайдуть кілька визначних пам’яток у межах легкої досяжності від міста. Таман Алун Капуас, розташований на берегах річки Капуас, має відкриті зелені зони та є популярним місцем для вечірніх прогулянок і соціальних зустрічей. Захищений ліс Гунунг Амбаванг, розташований неподалік від міста, пропонує доступ до природних стежок і місцевої дикої природи. Пантай Джунгкат, розташований уздовж узбережжя, пропонує тиху пляжну атмосферу з м’якими водами та можливостями спостерігати за традиційними рибальськими практиками.

Маршрут між Кучингом і Понтіанаком також покращує доступ для індонезійських відвідувачів до частин Сараваку. Центр дикої природи Семенггох, розташований приблизно за 20 кілометрів від Кучинга, відомий своєю програмою реабілітації орангутанів. Печера Фейрі поблизу Бау надає можливість дослідити великі природні печери, утворені в вапнякових скелях. Відвідувачі також можуть дістатися до Національного парку Бако на човні від причалу Кампунг Бако, де стежки та лісові середовища є домом для кількох місцевих видів.

Прямі перельоти роблять Національний парк Бако більш доступним. Джерело: unsplash Прямі перельоти роблять Національний парк Бако більш доступним. Джерело: unsplash

Ці додаткові рейси сприяють легшій транскордонній мобільності та відповідають зростаючому інтересу до менш відвідуваних регіональних напрямків. Можливість подорожувати напряму між містами, такими як Понтіанак і Кучинг, скорочує час у дорозі та зменшує складність планування. Цей розвиток є значним покращенням у варіантах авіаподорожей на Борнео, полегшуючи доступ до регіону як для місцевих, так і для міжнародних мандрівників.