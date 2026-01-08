Мадуро скоро потягне Путіна на дно

Залишимо осторонь дебати - мала адміністрація Трампа право на операцію з арешту Мадуро або не мала, і оцінимо перспективи.

Ще древні греки дійшли висновку: законність і справедливість – це різне, іноді протилежності. Філософи-софісти доводили – будь-яка несправедливість може стати законністю, якщо отримає більшість голосів у якихось законодавчих зборах. Легісти (законники) лаяли софістів, але не могли заперечити по суті. З того часу мало що змінилося. Огляд дискусії від античності та до індустріалізму можна переглянути у книзі Дениса Кирюхіна "Дискурси справедливості в історичному контексті" (Київ, 2021).

З позицій справедливості та законності адміністрація Трампа мала всі підстави для арешту Мадуро. Він був наркоторговцем, як і Асад, що показали революціонери, коли розкрили його склади та лабораторії. Потім і іншим стояла Москва, як як політичний "дах". Можна впевнено стверджувати - це російські підштовхнули Мадуро до масштабного виробництва наркотиків і для внутрішнього споживання.

Коли Мадуро почне це розповідати, то інформаційний вибух буде не меншим, ніж через його арешт. Коли аналогічна інформація піде з Венесуели, а вона піде, то режиму "путіна" буде не по собі. "Путін" та його рать з 2012 р. стали по наростаючій просувати наратив: расея – оплот традиційних цінностей. Але наркотики, тим паче синтетичні, не є серед таких цінностей ніде. Навіть до конституції РФ вони не внесені до розділу про традиційні цінності та заповіти предків.

З цієї причини Орбан вже 5 січня заявив, що зараз не найкращий час для візиту "путіна" до Будапешту, але натякнув, що навесні перед виборами Угорщину можуть відвідати "високопоставлені лідери США". Не гадатимемо, Орбана попросили з Білого дому сказати це чи він сам здогадався. Занадто очевидно, до Трамп разом з Мадуро потрапила велика "козирна карта" і питання лише в тому, коли він зайде з неї.

Оскільки кремлівці мурижать "20 пунктів", припинення вогню та скасували обмін 1200 військовополоненими під Новий рік, то Трамп почне поступово розігрувати цю карту. В інтересах Орбана якомога раніше відмежуватися від "путіна" і РФ напередодні виборів в Угорщині, що він і робить.

Отже, посилання професора Солов'я від 4 січня – кремлівці допомогли Трампу з арештом Мадуро в обмін на деякі поступки в переговорах про Україну, означає одне з двох: або кремлівці зовсім лохи і самі викопали собі яму або в голові у професора валдайський холодильник. Насправді ні те, ні інше. Просто новина про арешт Мадуро застала їх зненацька. Професор намагається виручити і заливає венесуельське "вино" у стару посудину про Трампа як "агента Краснова" з 1980-х.

Трамп дав чавістам місяць для роздумів. США випустили 4 січня попередження – всім кораблям до 2 лютого рекомендується не підходити до берегів Венесуели. Ілон Маск у цей день заявив: "Старлінк" до 3 лютого безкоштовно надаватиме венесуельцям Інтернет. Наступного дня ріо президента Дельсі Родрігес заявила про готовність до співпраці зі США з усіх питань. До початку лютого належить довести це на практиці. У тому числі призначити дату президентських виборів та допустити на них Марію Каріну Мачадо. Трамп людина ділова і не любить бюрократію з її зволіканнями.

Трамп у відповідь також 5 січня закликав компанії "Екссонмобіл" і "Шеврон" швидко зважитися на повернення до видобутку нафти у Венесуелі, інакше він припинить тиснути на Родрігес про виплату їм відповідно 18 млрд. і 2 млрд. доларів компенсації за конфіскацію часів Уго Чавеса. З'явилася й інформація – США починають випускати танкери з Венесуели, оскільки зберігати її після двох місяців блокади нема де, незважаючи на падіння видобутку.

За даними Бі-Бі-Сі у листопаді 2025 р. у Венесуелі видобували лише 600 тис. барелів на добу проти 3 млн. у 2015 р. Причини не так технічні – знос обладнання та інше, як прохання Москви з 2015 р. плавно знижувати її видобуток. Тоді нафтовик РФ через напад на Україну потрапив під обмеження США та Європи на купівлю обладнання та включився план поступового витіснення її зі світового ринку. РФ за доведеними запасами нафти восьмому місці у світі. У неї 80 млрд. барелів, у Кувейту та ОАЕ - 102 і 113 млрд. Далі йдуть Ірак - 145 млрд., Іран - 209 млрд., Саудівська Аравія - 267 млрд. і на вершині Венесуела з 303 млрд. Лівія з 44 млрд. дол. У Китаї розвідано 28 млрд барелів, якщо вірити його статистиці. Тому КНР лідер у переході на електроавтомобілі.

За таких розкладів кремлівці логічно стали вибивати з ринку Лівію та Венесуелу, що цілком вдалося. Але Москва мала якось компенсувати чавістам зниження видобутку і це не могли б лише хабарі. За Чавеса на нафтодоларах трималися всі соціальні програми, закуповувалося продовольство та ширвжиток, і нафтовики були робочою аристократією як шахтарі Донбасу в СРСР. Дітей нафтовиків приймали на пільгових умовах до університетів і вони не платили за навчання. Треба було запропонувати чавістам щось натомість.

Заміною стало виробництво та контрабанда наркотиками зі старих зв'язків ще КДБ. Це цілком укладалося у "лівий" наратив ХХ ст. – обрушити США та Захід через ввезення наркотиків. Кремлівці розтлумачили чавістам – після нападу на Україну почалася вирішальна фаза світової війни з "імперіалізмом Заходу", і для повної перемоги вам треба знизити видобуток нафти. Так як чависти самі жили в цьому "бульбашці", то вмовляти їх довелося недовго.

Але практично цей геніальний "революційний" план став збоїти – наркотики не покривали всі втрати зниження видобутку нафти. В результаті знизилися закупівлі їжі за кордоном, скоротилися соціальні програми і був період, коли Мадуро почав видавати все за талонами. Тому довелося зайнятися ще й кустарним видобутком у джунглях золота, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Поруч у Колумбії партизани та бандити давно займалися цим та їх запросили поділитися досвідом. Вийшло щось схоже на видобуток бурштину на Волині перед Майданом 2013 р.

Чависти інвестувати в це не хотіли і фактично дозволили промишляти всім, за умови регулярних, але довільних виплат. Так виник Картель Сонць. Кримінал і "лихі людишки" швидко нагнули старателів і стали примушувати місцевих працювати на копальнях. В іспаномовних ЗМІ та у "Франс-прес" за 2024-2025 р. можна знайти статті на цю тему від журналістів, які побували у Венесуелі. У тому числі про випадки вбивств за відмову копати. Боліварінський соціалізм виявився дуже непривабливою штукою. Самі силовики здобиччю не займалися, вони збирали данину та були арбітрами між баронами картеля. Військовий вертоліт – найкращий засіб для контролю за тим, хто і чим займається в джунглях.

Але промисли теж покривали втрат від падіння видобутку нафти. Тому Мадуро зайнявся майнінгом крипт. Вийшло перевантаження енергомережі і в 2023-2024 р. були великі блекаути. Чависти звинувачували в них імперіалістів США та опозицію, але в результаті майнінгу знизили. До цього безмежний друк паперових грошей щось тимчасово вирішував, але зрештою спричинив казкову інфляцію.

Чависти зробили всі помилки марксистів-маоїстів, упевнених: "корову" годувати не обов'язково, головне доїти її. Можна поекспериментувати і далі у стилі "червоних кхмерів", але Трамп жорстко сказав: "Досить. У мене в планах розібратися з РФ".

До того ж Мадуро у січні 2025 р. глибоко зачепив особисто Трампа. Влаштував за п'ять днів до його інавгурації різанину в колумбійському штаті Кататумбо на кордоні з Венесуелою. Два "ліві" партизанські угруповання ні з того ні з сього почали міжусобну війну, при тому, що всі давно помирилися і президент у Колумбії "лівий". Про угруповання "33-ий фронт" раніше ніхто не чув. Вона почала вбивати місцевих жителів за відмови виконувати її розпорядження, провела показові страти, і з цієї частини штату втекло 36 тис. осіб. У Старому Світі за цим мало стежили, всі дивилися на капелюшок Мелоні, але в Новому Світі різанина в Кататумбо йшла в одному ряду з інавгурацією Трампа.

Можна не сумніватися, Трамп дуже хочеться дізнатися у Мадуро, хто був замовником різанини в Кататумбо. Очевидно, це була не ідея Мадуро, а кремлівського підворіття. Чомусь згадується промова Патрушева-старшого восени 2024 р., що Трамп має зобов'язання перед силами, які зробили його президентом. Фраза шаблонна, але кремлівські боти та інші завзято твердили один час – ці сили не буржуї, не масони, і не рептилоїди, а ФСБ, і що Трамп – агент кремля. Якщо Мадуро, його дружина або люди з оточення Родрігес розкажуть, хто був замовником різанини в Кататумбо, то це буде ударом по Москві сильнішим, ніж наркотрафік та справи Картель Сонць. Про наратив про війну "глобального Півдня" із Заходом можна буде забути.

У чавістів і Родрігес окрім бажання повернутися до стабільного потоку нафтодоларів і до роздач грошей за соцпрограмами є й інші вагомі причини для операції з Трампом. Він може викинути купи компромату на них, і не можна позбутися фразою "Це вигадки імперіалістів США". Особливо, коли дуже хочеться продавати до Китаю нафту, здобуту "імперіалістами" США, і Трамп нічого проти не має. Він тільки за і сподівається, що нафту Венесуели серйозно потіснить у Китаї нафту з РФ.

З цієї причини китайські комуністи не сильно порушили через переїзд Мадуро на постійне проживання до Нью-Йорка. Набагато більше збудився його мер Мамдані і так, що назвав цю операцію актом війни. Камала Харріс також засудила Трампа, але в бюрократичніших шаблонах.

Мамдані стурбований, оскільки у 2019 р. Епштейн повісився з другої спроби у в'язниці на Манхеттені та її закрили. У місті залишилася лише в'язниця у Брукліні, яка не дотягує до п'яти зірок. У неї і помістили Мадуро з дружиною, і тепер республіканці зможуть називати Мамдані "фашистом" через те, що в'язниця не на рівні. Республіканці розігруватимуть "козирні карти", що з'явилися у них після арешту Мадуро не лише у зовнішній політиці, а й на виборах.