З новин: Людожер, який брав участь у війні, повертається на Батьківщину.

Російська армія стала армією людожерів у сенсі цього терміну. А Росія стала першою країною в сучасній історії, де людожерів оголосили героями: меморіальні парти людожерів у класах, їхні портрети на дошці пошани. Не здивуюся, якщо людожерів обиратимуть у Думу, як раніше – отруйника Лугового.

Іди Амін і Бокаса нишком їли своїх супротивників. Це був таємний привілей диктаторів. Путинська Росія переплюнула Центральну Африку У Росії вбивати і є людей відкрито та безкарно може кожен піхотинець Путіна.

ЗМІ повідомляють, що до Росії з війни повернувся маніяк Дмитро Малишев.

Малишева було засуджено до 25 років позбавлення волі за вбивство людини та акт канібалізму (чоловік вирізав і з'їв серце своєї жертви).

Однак, відсидів він лише 8 років і вирушив "геройствувати" на війну, а зараз пішов у відпустку через поранення.

Ну, з'їсть у відпустці ще когось - не біда, знову воювати піде.