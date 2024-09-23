Людоеды возвращаются в Россию героями

Из новостей: Людоед, участвовавший в войне, возвращается на Родину.

Российская армия стала армией людоедов в прямом смысле этого слова. А Россия стала первой страной в современной истории, где людоедов объявили героями: мемориальные парты людоедов в классах, их портреты на доске почета. Не удивлюсь, если людоедов будут выбирать в Думу, как раньше - отравителя Лугового.

Иди Амин и Бокасса втихаря ели своих противников. Это была тайная привилегия диктаторов. Путинская Россия переплюнула Центральную Африку. В России убивать и есть людей открыто и безнаказанно может каждый пехотинец Путина.

СМИ сообщают, что в Россию с войны вернулся маньяк Дмитрий Малышев.

Малышев был приговорен к 25 годам лишения свободы за убийство человека и акт каннибализма (мужчина вырезал и съел сердце своей жертвы).

Однако, отсидел он всего 8 лет и отправился "геройствовать" на войну, а сейчас ушел в отпуск из-за ранения…

Ну съест в отпуске ещё кого-то - не беда, опять воевать пойдет.