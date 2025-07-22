Найкращі водоспади Нью-Йорка: 17 ідей для захоплюючої подорожі

Нью-Йорк — це штат мальовничих блискучих озер, скелястих гір і гамірних мегаполісів. Але мандрівників також приваблюють його епічні водоспади. Багато з них відомі у всьому світі, але є й кілька прихованих перлин, які не такі відомі, але не менш вражаючі. Відкриття найкращих водоспадів Нью-Йорка зробить вашу подорож незабутньою та захоплюючою.

Видовище цих природних пам’яток захоплює дух, що робить дослідження водоспадів Нью-Йорка чудовим варіантом для поїздки на вихідні. Вони варіюються за розміром і формою: від величезних, вражаючих каскадів до граціозних, стрімких потоків. Щоб побачити їх у всій красі, найкраще вирушити на початку весни, коли водоспади Нью-Йорка найбільш повноводні після танення снігу. Сплануйте захоплюючу подорож природною красою штату Східного узбережжя з цим гідом по найкращих водоспадах Нью-Йорка.

1. Ніагарський водоспад

Безсумнівно, це найвідоміший водоспад у Нью-Йорку та місце паломництва для мільйонів туристів з усього світу. Ця дивовижна пам’ятка розташована біля канадського кордону і визнана одним із семи природних чудес Північної Америки. Вона складається з трьох основних потоків — Bridal Veil, American Falls і Horseshoe, найбільшого водоспаду в Нью-Йорку. Його висота становить 173 фути, а ширина — майже 2600 футів.

Він має чудові краєвиди як з американського, так і з канадського боку. Відвідуючи Ніагарський водоспад із Канади, мандрівники можуть відвідати кілька цікавих музеїв. Але обов’язковою рекомендацією є тур за водоспад. Ви пройдете через тунелі, що ведуть за водоспад на глибині 125 футів, і портальні печери за водою, щоб відчути міць Ніагари. З американського боку водоспад спокійніший. Тут варто взяти тур на човні Maid of the Mist, який проходить повз American Falls і наближається якомога ближче до Horseshoe. Туристам видають водонепроникні пончо, але все одно готуйтеся до бризок.

2. Середній водоспад, державний парк Летчворт

Легендарний водоспад. Джерело: Shutterstock Легендарний водоспад. Джерело: Shutterstock

Річка Дженесі, що протікає в державному парку Летчворт, може похвалитися трьома вражаючими водоспадами. Найвеличнішим із них зазвичай вважається Середній водоспад, який досягає висоти 107 футів. Його ширина ще більша. Це один із найвідвідуваніших водоспадів поблизу Нью-Йорка, значною мірою завдяки хорошій доступності. У парку є 66 миль пішохідних стежок, одна з яких, під номером 1, є спокійною прогулянкою від парковки до самого водоспаду. Найвражаюче видовище відкривається ввечері влітку, коли водоспад освітлюють. Поруч із Середнім водоспадом розташований Верхній водоспад, що протікає під старим арковим залізничним мостом. У парку також пропонують чудову поїздку на повітряній кулі над водоспадами. Це дороге задоволення (близько $1600 за годину польоту для 5 осіб), але враження будуть незабутніми.

3. Водоспад Баттермілк

Парк Баттермілк Фоллс є домом для каскаду з 10 чудових водоспадів, але найвражаючим є водоспад висотою 165 футів поблизу Ітаки. Він складається з двох сегментів і закінчується басейном біля основи. Це одна з найпопулярніших туристичних точок у парку. На відміну від інших водоспадів Нью-Йорка в цьому парку, Баттермілк Фоллс можна легко оглянути без виснажливого походу. Він розташований біля парковки, тож ваші речі будуть під рукою, щоб освіжитися після купання. Купатися тут можна з кінця червня до вихідних Дня праці. Щоб побачити інші найкращі водоспади поблизу Нью-Йорка з цього каскаду, візьміть хороше взуття та готуйтеся до походу місцевими стежками протягом 1–3 годин. Ви також можете розбити табір або орендувати кемпінг і покататися на каное в парку. Вхід до парку безкоштовний, але за парковку стягується плата.

4. Водоспад Тауганнок

Ви можете обмежитися походом до цих місць або залишитися довше в кемпінгу. Джерело: Pexels Ви можете обмежитися походом до цих місць або залишитися довше в кемпінгу. Джерело: Pexels

Це головна пам’ятка державного парку Тауганнок Фоллс. Каскадний водоспад Тауганнок у Нью-Йорку є найвищим водоспадом на сході Сполучених Штатів. Він розташований у величезній скелястій ущелині висотою 400 футів. Вода падає з висоти 215 футів, що на 42 фути вище за Ніагарський водоспад. Відвідування водоспаду є однією з популярних розваг у районі Finger Lakes. У парку є кілька пішохідних стежок до водоспаду з різним рівнем складності. На деяких стежках ви знайдете чудову верхню оглядову платформу, або ж можете дослідити водоспад знизу. Вхід у воду заборонений, оскільки є випадки падіння каменів. Також слід подбати про відповідне взуття: камені можуть бути досить слизькими. Ви можете зупинитися біля водоспаду в кемпінгу, а потім дослідити озеро Каюга на каное або каяку.

5. Водоспад Вічного Полум’я

Цей водоспад у Нью-Йорку не може похвалитися висотою — лише 30 футів. Проте це одне з найнезвичайніших явищ у штаті, яке вражає не менше, ніж високі водоспади Нью-Йорка. Вічний Полум’я розташований у Орчард-Парку. За його водами є невеликий грот, у якому постійно горить маленький полум’я висотою 4–8 дюймів. Це диво, назване "вічним полум’ям", очевидно, є результатом природного газу, що виділяється з джерела всередині печери. Воно горить майже завжди, але навіть якщо згасне, туристи можуть легко запалити його знову за допомогою запальнички. Раніше до водоспаду можна було дістатися пішки через ущелину. Але з часом відвідувачів стало так багато, що стежку довелося закрити з міркувань безпеки. Тепер, щоб відвідати водоспад, потрібно припаркуватися на шосе 227, а потім пройти 1,5 милі досить складною стежкою через соснові гаї. Найкраще це робити навесні, коли ґрунт сухіший і ходити легше. Але в будь-якому випадку одягайте зручне взуття та беріть із собою воду.

6. Водоспад Каатерскілл

У північній частині штату серед Катскільських гір розташована обов’язкова для відвідування пам’ятка під час перебування в цих краях. Гігантський двокаскадний водоспад драматично скидає свої води з висоти 260 футів у два яруси. Спочатку верхня стрічка падає з майже 170 футів у вигнуту ущелину, що нагадує форму амфітеатру, а потім скидається ще на 70+ футів у широкий ярус. Це один із найвищих водоспадів у Нью-Йорку. Біля його підніжжя розкидані численні валуни різних розмірів, через які потік спускається в долину, формуючи невеликі додаткові каскади. Знизу відкривається чудовий вид на водоспад, але є також оглядова платформа зверху. Щоб її побачити, потрібно пройти не дуже легкий похід приблизно на 1,4 милі пішки. Не лише сам водоспад, але й його околиці викликають захват. Найчарівніше видовище відкривається мандрівникам восени, коли палітра навколишнього пейзажу складається з помаранчевих, червоних і жовтих відтінків.

7. Водоспад Райдуга, державний парк Воткінс Глен

Заворожуюча природна краса. Джерело: pixabay Заворожуюча природна краса. Джерело: pixabay

У цьому невеликому парку, що простягається лише на дві милі, так багато природної краси, що його не можна ігнорувати. Парк сповнений глибоких ущелин і скелястих круч, покритих густим зеленим лісом, але найвражаючим є заворожуючий водоспад Райдуга. Його води розділяються на кілька сегментів і стікають по темних скелях. Ця картина особливо вражає восени. На задньому плані ви побачите старий арковий кам’яний міст. У цих місцях утворюється загалом 19 водоспадів. Багато з них, включаючи водоспад Райдуга в Нью-Йорку, можна побачити, пройшовши стежками ущелини, що в’ються навколо водних потоків. Ви пройдете за, під і над водоспадами по старих кам’яних сходах. Тож подбайте про міцне взуття та будьте готові промокнути в цій подорожі. Удень часто можна побачити веселку, яка дала назву водоспаду.

8. Водоспад Райдуга, Осабл Чазм

Ще один із водоспадів Нью-Йорка з назвою "Райдуга" розташований в Адірондаках в Осабл Чазм, приватному рекреаційному центрі. На річці Осабл є низка водоспадів, тому ці місця часто прикрашені веселками. Потік річки контролюється гідроелектричною компанією, тому водоспади можна побачити як такими, що б’ють через край, так і в більш спокійному стані. Найінтенсивніший потік спостерігається навесні після танення снігу. Ви також можете побачити водоспад із мосту біля Кізвілла на шосе 9. Звідси відкриваються чудові ракурси для фотографій, і з цього місця видно весь водоспад. Ви також можете заплатити за вхід і пройти всередину Осабл Чазм пішохідними стежками вздовж ущелини, побачити печери та водоспади зблизька, а також зайнятися сплавом по бурхливих водах. Якщо ви любитель історії, відвідайте музей Північної зірки підземної залізниці.

9. Водоспад Чіттенанго

Кришталева вода та стародавні скелі створюють захоплюючий вид. Джерело: Pexels Кришталева вода та стародавні скелі створюють захоплюючий вид. Джерело: Pexels

Цей водоспад у Нью-Йорку розташований у державному парку Чіттенанго Фоллс приблизно за 40 миль від Сірак’юс. Блискучий шедевр висотою 167 футів розташований посеред скель, яким близько 400 мільйонів років. Може здатися дивовижним, що цей величний каскад зі сходинками, вирізаними природою, створений виключно силою природи, без втручання людських рук. Відвідування цього місця виявиться захоплюючою та романтичною подорожжю. Водоспад оточений стежками, тож ви можете насолоджуватися його чарівністю з усіх боків. Але найкращі краєвиди відкриваються з пішохідного мосту та мальовничої оглядової платформи, до яких можна дістатися звивистою стежкою приблизно за чверть милі. Біля підніжжя водоспаду протікає прекрасний струмок Чіттенанго під маленьким дерев’яним мостом. Купання під водоспадом або ходьба у воді заборонені. Під скелями біля його основи живуть овальні бурштинові равлики, один із видів, що перебувають під загрозою зникнення, тому ця зона охороняється. Деякі ділянки місцевості досить круті, тому похідне взуття необхідне.

10. Нижній водоспад

Державний парк Роберта Х. Тремана є домом для 12 відомих водоспадів у Нью-Йорку. Наймальовничішим вважається Нижній, який також називають Енфілд, як і сусідня лісова ущелина. Ці місця пропонують не лише чудове видовище, а й захоплюючу пригоду. Біля основи водоспаду є трамплін для стрибків у воду, тож після походу мальовничою місцевістю та дев’ятьма милями стежок у парку ви можете освіжитися в прохолодному басейні водоспаду та зробити вражаючий стрибок у воду. Найкраще приїжджати сюди влітку та брати з собою їжу та напої для пікніка. Однак у цей час парк може бути переповненим.

Поруч розташований водоспад Люцифер висотою 115 футів, який також варто відвідати. Це один із найгарніших водоспадів у Finger Lakes Нью-Йорка, який також має басейн біля основи, але купання там заборонене.

11. Високий водоспад у Рочестері

Панорама міста та водоспаду прекрасна як удень, так і вночі. Джерело: Wikimedia.org Панорама міста та водоспаду прекрасна як удень, так і вночі. Джерело: Wikimedia.org

Ще один із водоспадів Нью-Йорка на річці Дженесі розташований у історичному районі поблизу центру Рочестера. Ця величезна маса води, що падає з висоти трохи менше 100 футів, перетворює міський горизонт на якусь фантастичну картину. Гамірне місто неймовірно створює різкий контраст із природною красою водоспаду. Найкращий вид відкривається з пішохідного мосту Понт де Ренн, звідки також видно залізничний міст. Є місця для сидіння, і цей об’єкт також доступний для людей з особливими потребами. Ще одне мальовниче місце розташоване на східному боці річки на платформі High Falls Terrace. Тут ви зможете зробити чудові фотографії. Воно розташоване далі, але звідси відкривається чудова панорама міста, оскільки його лінії плавно переходять у водні маси. Варто залишитися на цій локації до вечора, щоб побачити незабутні заходи сонця над містом і водоспадом.

12. Водоспад Ітака

У центрі міста Ітака розташований один із найгарніших водоспадів Нью-Йорка з такою ж назвою. Якщо ви хочете побачити прекрасне природне диво, але маєте мало часу, це чудовий варіант. Не потрібен виснажливий похід — водоспад просто в центрі міста. Завширшки 175 футів і заввишки 150 футів, він заслужено входить до числа найвищих водоспадів Нью-Йорка. Ви можете насолоджуватися його видом по дорозі до фермерського ринку Ітаки неподалік. Але ви також можете підійти ближче до нього через міст на Лейк-стріт або коротку стежку біля Фолл-Крік. Вода каскадом спускається по громіздкій стіні сланцевої породи, створюючи басейн унизу. Купатися тут не можна, але це місце популярне для риболовлі нахлистом. До речі, в місті Ітака є понад 150 водоспадів, що простягаються на 10 миль, тож ви можете влаштувати справжній тур водоспадами поблизу Нью-Йорка.

13. Верхній водоспад, державний парк Летчворт

Державний парк Летчворт розташований приблизно за годину їзди від Баффало в Кастільї. Він має 66 миль пішохідних стежок, включаючи одні з найкращих водоспадів у північній частині штату. Одним із найпривабливіших для туристів є Верхній водоспад, який проходить під старим арковим залізничним мостом. Це ще один водоспад Нью-Йорка на річці Дженесі, який не може похвалитися величезною висотою (він досягає лише 70 футів), але компенсує це чарівними краєвидами. Ваші знімки цього пейзажу з його величезними скелями, ущелинами, густим зеленим лісом і масивом води будуть феноменальними. До нього дуже легко дістатися — лише кілька хвилин пішки від парковки. Потім варто пройти далі стежкою до залізничного мосту, який також є пам’яткою. Він був побудований у середині 19 століття і піднімається на 230 футів над землею.

14. Водоспад Баш-Біш

Природна сила. Джерело: pixabay Природна сила. Джерело: pixabay

Один із найгарніших водоспадів поблизу Нью-Йорка захований у горах Таконік у державному парку Баш-Біш Фоллс. Він настільки близько до кордону з Массачусетсом, що технічно має парковки в обох штатах. Подорож із боку Нью-Йорка слід починати з нижньої парковки, звідки потрібно пройти похід середньої складності приблизно на 2–3 милі. Водоспад складається з кількох потоків заввишки 200 футів. Він поступається деяким водоспадам у Нью-Йорку, але є найвищим у Массачусетсі. Баш-Біш складається з низки численних каскадів, з яких два нижні є найвражаючішими. Вони розділені гігантським валуном на два менші потоки, які, майже дзеркально відображаючи один одного, падають на 80 футів униз у басейн. Найбільший потік спостерігається навесні. У парку є численні місця для пікніків. Через міркування безпеки купання офіційно заборонене (але ви напевно побачите кількох відпочивальників, які ігнорують цю заборону).

15. Водоспад ОК Сліп

Цей дещо дивно названий водоспад розташований в Адірондаках. Порівняно з іншими водоспадами Нью-Йорка, він новий, оскільки був відкритий для публіки лише у 2014 році. Тоді до нього проклали 3-мильну стежку. Раніше дістатися до нього було дуже складно. Лише підготовлені мандрівники з хорошим досвідом на складних маршрутах могли зважитися на такий похід. Тепер ця зона дуже популярна для відвідувань і походів у районі ущелини Хадсон. Тож, якщо ви йдете сюди за хорошими фотографіями, краще вибрати ранній час. Буде менше людей, тож вам не доведеться боротися за локації з іншими туристами. Крім того, вдень тінь може занадто затемнити фотографії. Це один із найвищих водоспадів у нашому списку, що піднімається на 250 футів. Біля нього є дві оглядові платформи та місця для пікніків. Спуск до основи дуже складний і підходить лише для досвідчених туристів.

16. Водоспад річки Салмон

Це місце також популярне взимку, коли водоспад замерзає. Джерело: Wikimedia.org Це місце також популярне взимку, коли водоспад замерзає. Джерело: Wikimedia.org

Цей водоспад захований у межах унікальної зони водоспадів річки Салмон в окрузі Освего. Його кришталеві води падають із 110 футів посеред мальовничої ущелини і оточені більш ніж 112 акрами чудових лісів і дикої природи. Він усамітнений, але до нього легко дістатися. Вас чекає короткий похід приблизно на чверть милі від парковки широкою стежкою. Це найлегша стежка, доступна для будь-якого рівня підготовки. Найкращі краєвиди можна знайти на стежці Gorge Trail, але вона крута і небезпечна, тому підходить лише для підготовлених і досвідчених туристів. Стежка Upper Falls Trail уздовж річки також складна. Стежка Riverbed Trail коротка, але крута і має кілька сходів. Вона веде до основи водоспаду і пропонує одні з найкращих точок огляду. Унизу водоспад створює природний басейн. Він відомий серед водоспадів Нью-Йорка своєю популярністю як зимова активність: сюди приїжджають любителі льодолазання.

17. Водоспад Індіан Брук

Цей каскад не вразить вас своїм розміром порівняно з попередніми водоспадами поблизу Нью-Йорка. Його нелегко знайти. Але подорож до нього варта витраченого часу, і фанати екстремальних походів та пошуку відокремлених місць включають його до топ-10 водоспадів Нью-Йорка. Водоспад Індіан Брук розташований у державному парку Гудзон Хайлендс у долині Гудзона поблизу Колд Спрінг. Щоб дістатися до нього, потрібно пройти близько півмилі через центр Конституційного болота, заповідник для птахів, а потім пройти через заболочену місцевість. Ця стежка не в найкращому стані: є місця, де доводиться продиратися через кущі або перелазити через повалені гілки. Не варто йти сюди одразу після зливи — це занадто. Іноді стежку змиває, і тоді доступ до водоспаду закривають. Загалом, це не буде найлегша прогулянка. І не забудьте спрей від комарів. Складна дорога приведе до прихованої перлини цих місць — головного водоспаду, який спускається по скелястому схилу. На своєму шляху він розпадається на кілька потоків, щоб стрімко впасти в басейн біля основи.