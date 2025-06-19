Найкращі сафарі-табори та лоджі в Африці: 17 секретів для чудового відпочинку з сім’єю або друзями серед незайманої природи

Якщо ви мрієте про ексклюзивну подорож із яскравими враженнями, вирушайте до розкішних сафарі-таборів і лоджів в Африці. Ці унікальні місця роблять акцент на збереженні первозданного шарму природних ландшафтів і захисті довкілля.

Якщо ви хочете пережити щось особливе, відкладіть справи на другий план і приїжджайте до одного з популярних сафарі-таборів Африки. Вони є чудовою альтернативою класичним готелям із цегляними стінами та дорогими меблями.

Навіть панорамні вікна не можуть замінити романтику, яку дарують затишні лоджі, наповнені першокласними зручностями та мрійливою атмосферою. Незабутні пригоди чекають на вас тут, у лоні незайманої природи з мальовничими річками та величними водоспадами. Ми запрошуємо вас у світ найкращих сафарі-таборів і лоджів Африки, від мобільних наметових таборів у стилі Хемінгуея до просторих люксів у природних зонах із приголомшливими квітковими сафарі. Ці місця пропонують мандрівникам безліч приємних вражень серед незайманих ландшафтів. Давайте здійснимо швидке "занурення" у світ найкращих сафарі-таборів і лоджів Африки, щоб зняти стрес і духовно оновитися.

Matetsi Victoria Falls

Приватний заповідник Зімбабве є домом для мальовничих водоспадів Матетсі, які магічно приваблюють гостей, що прагнуть яскравих вражень. Тут гостям пропонують оселитися в королівській віллі River House із кількома спальнями або люксах із приватними басейнами, які "розкидані" вздовж мальовничого берега річки.

Окрім комфортного проживання, один із найкращих сафарі-таборів Африки робить значний внесок у захист рекордної території заповідника площею 136 000 акрів. Лише 40 км відділяють мандрівників від знаменитого водоспаду, який прикрашає Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Сафарі-табори в Африці дарують туристам безцінний досвід спілкування з природою. Джерело: Pixebay Сафарі-табори в Африці дарують туристам безцінний досвід спілкування з природою. Джерело: Pixebay

Тут гостей запрошують взяти участь у шикарних прогулянках на човнах і позашляховиках у супроводі професійних гідів, які закохані в магію місцевої природи. На світанку та перед заходом сонця мандрівники з великою ймовірністю можуть побачити благородних слонів і буйволів. Бегемотів і крокодилів легко знайти тут, коли вони гріються на сонці. Додайте до цього розкішну місцеву та міжнародну кухню, яку подають як у приміщенні, так і на відкритому повітрі ввічливі офіціанти, і ваша картина відпочинку ідеальна.

Магічну атмосферу в Матетсі створюють спа-процедури з використанням натуральних інгредієнтів, включно з корисними ефірними оліями. Велнес-терапевти з ентузіазмом використовують багату спадщину африканських цілителів у шикарному ретрирі.

Wilderness DumaTau

Відвідаємо ще один популярний сафарі-табір в Африці, який прикрашає басейн у Дума Тау. Він розташований у приватному заповіднику Ліньяні, поблизу дельти мальовничої дельти Окаванго. Захищена територія охоплює 300 000 акрів і плавно переходить у Національний парк Чобе.

Табір бере початок біля витоків каналу Савуте, де мешкають стада слонів. Мандрівники зачаровані, спостерігаючи за дикими тваринами, які перетинають материк і тихо прогулюються болотистими островами смарагдової зелені. Проживання в розкішних люксах із індивідуальними басейнами та тропічними душами оживляється дивовижними пейзажами з бегемотами, що спокійно гуляють, та іншими видами тропічних тварин.

Duma Tau — рай з екзотичними рослинами та тваринами. Джерело: Pixebay Duma Tau — рай з екзотичними рослинами та тваринами. Джерело: Pixebay

На відкритій терасі, в тіні мангостинових дерев, так приємно насолоджуватися шармом місцевої природи з келихом екзотичного коктейлю. Один із найкращих сафарі-таборів Африки, розташований у басейні Дума Тау, наполегливо працює над збереженням первозданної краси заповідника. Він захищає фауну регіону, занесену до Червоної книги, від вимирання. До них належать спритні антилопи, дикі собаки та величні слони.

Singita Sabora Tented Camp

Серед крутих зон для відпочинку в Африці почесне місце займає Singita Sabora Tented Camp, який знайшов затишний "притулок" у заповіднику Груметі в Танзанії. Під його "надійне крило" його взяв Пол Тюдор Джонс, який орендував заповідник Груметі та влаштував чудовий сафарі-табір в Африці Singita Sabora. П’ять курортів із унікальними лоджами, у яких переважають натуральні матеріали в інтер’єрах, гармонійно вписуються в мальовничу територію заповідника. У 2020 році лоджі пройшли радикальну реконструкцію, завдяки якій вінтажні меблі 1920-х років гармонійно доповнили сучасні мінімалістичні меблі. Антикварні вироби з червоного дерева та перські килими додають особливу елегантність кімнатам.

У будинках переважають м’ятні зелені та малахітові відтінки, які гармоніюють із трав’яними мотивами навколишньої природи. Житла прикрашені автентичними декоративними елементами ручної роботи.

Туристам сердечно пропонують 9 чудових наметових люксів із комфортними коморами та індивідуальними терасами з килимками для йоги. Тут можна відпочити серед магічної африканської природи та позайматися, якщо забажаєте.

Окрім королівського проживання, найкращі сафарі-лоджі в Африці пропонують гостям спокусливі страви від випускників місцевої кулінарної школи Груметі. Вони з любов’ю готують пікантні делікатеси африканської кухні для гостей, використовуючи екологічно чисті продукти та фірмові рецепти. Смачний обід або вечерю можна насолодитися на відкритому просторі біля лоджів або в лісі з пишними деревами. Дозвілля мандрівників у Singita Sabora завжди яскраве завдяки сафарі та прогулянкам через зачаровуючі місцеві пейзажі або відвідуванню RISE, сучасного дослідницького центру, який спеціалізується на охороні природи.

Jack's Camp

Серед популярних сафарі-таборів Африки вирізняється Jack's Camp, розташований у пустелі Калахарі. Туристам сердечно презентують 9 розкішних люксів із масивними ліжками з плавними балдахінами та оригінальними текстильними виробами в благородних бордових кольорах. Мандрівники насолоджуються катанням на квадроциклах дикою місцевістю, де безтурботно бродять антилопи та сурикати "медитують" на сонці.

Jack's Camp запрошує мандрівників кататися на квадроциклах дикими пейзажами Африки. Джерело: Pixebay Jack's Camp запрошує мандрівників кататися на квадроциклах дикими пейзажами Африки. Джерело: Pixebay

В одному з просторих наметів із творами мистецтва, які сім’я Боусфілд дбайливо збирала роками, гостям пропонують скуштувати апетитну африканську та міжнародну кухню. Розкішне меню включає як традиційні страви, так і спеціалітети від вправних кулінарних майстрів. Jack's Camp — це сафарі-табір з ексклюзивною атмосферою та оригінальними дизайнерськими інтер’єрами, де можна провести незабутній час серед дивовижних пейзажів.

Jabali Ridge

Ще один крутий сафарі-табір в Африці площею 7800 миль розташований у Національному парку Руаха. Його особливістю є можливість спостерігати за левами в їхньому природному середовищі. Також легко можна побачити граціозних леопардів, що сплять на деревах, або ящірок, що повзають по землі.

Влітку та восени тварини стікаються до западин, які утворюються після висихання річки Руаха та її приток. Цей час пропонує мандрівникам унікальну можливість зустріти гепардів і соболів, диких собак і куду.

Не випадково відома компанія Asilia Africa обрала долину Руаха для створення крутих сафарі-лоджів в Африці. Jabali Ridge відкрився тут у 2017 році з 8 розкішними люксами. Їхні інтер’єри оформлені в стриманих тонах, які максимально відтворюють природні відтінки навколишньої місцевості. Наповнені сонячним світлом і домашнім затишком, кімнати ідеально підходять для романтичного відпочинку удвох і приємних сімейних подорожей.

Shipwreck House

На Берегу Скелетів у Намібії розташований затишний африканський сафарі-табір під назвою Shipwreck Lodge. Тут гостям презентують 10 королівських люксів із гармонійним поєднанням дерев’яних і скляних елементів інтер’єру.

Shipwreck Lodge є частиною відомої колекції сафарі-лоджів Natural Selection. Він охоплює територію площею 300 миль і пропонує мандрівникам шикарний туристичний досвід із прогулянками дюнами та турами на квадроциклах.

Тут відпочивальники можуть досліджувати прибережні колонії тюленів і екзотичну рослинність. Приїжджаючи сюди, ви можете не сумніватися у високому рівні сервісу в лоні первозданної природи спекотної Африки.

Mwiba Lodge

У заповіднику дикої природи Мвіба, який розташований у сонячній Танзанії, розкинувся ще одне гарне місце для відпочинку в Африці. Це Mwiba Lodge, який відкриває туристам унікальну можливість стати частиною бурхливого життя на 125 000 акрах дикої природи. Розкішний лодж може похвалитися елітним розміщенням у 10 люксах. Для їх облаштування використовували міцну полотняну тканину та скло, а ретельно підібраний декор допомагає наповнити кімнати чарівним затишком. Королівські лоджі оточені величними валунами та вічнозеленими тропічними рослинами.

Тут завжди є чим зайнятися мандрівникам завдяки спа та фітнес-центру з тренажерами, блакитному басейну та просторому винному погребу з вишуканими напоями.

Відвідувачі із захватом спостерігають за антилопами гну та африканськими хижаками, включно з левами та гепардами. Велика різноманітність активностей включає піші прогулянки з гідом, захопливі тури на гелікоптерах і польоти на повітряних кулях. Якщо ви фанат релаксуючого відпочинку, вам, ймовірно, сподобається спостерігати за багатогранними сходами та заходами сонця з яскравою палітрою кольорів.

Ol Donyo Lodge

Тепер перейдемо до Національного парку Чулу-Хіллз, який благородно розкинувся в Кенії. Тут 270 000 акрів землі займає ще одне чудове місце для відпочинку в Африці під назвою Donyo Lodge. Він пропонує гостям доглянуті сафарі-лоджі з індивідуальними басейнами та величезними відкритими ліжками. Тут ви можете відчути себе частиною величезного природного ландшафту з "дикою" природою та романтичною атмосферою.

Окрім спокійного перебування в сафарі-лоджах Африки, мандрівники із задоволенням вирушають на прогулянки та беруть участь у грандіозних турах пішки та на позашляховиках у навколишній місцевості. Якщо вас надихають активності на свіжому повітрі, здійсніть поїздку на гірському велосипеді мальовничими дорогами Національного парку Чулу-Хіллз або зробіть екстремальне сходження на гору Кіліманджаро.

Відпочинок у сафарі-таборі в Кенії допоможе вам знайти душевний спокій, переосмислити життєві цінності та зосередитися на найважливішому в одному з найкращих місць для відпочинку в Африці.

Loapi Tented Camp

Якщо ви завжди мріяли відпочивати по-королівськи в лоні божественної природи, вирушайте до чудового африканського сафарі-табору під назвою Loapi. Він розташований у північній частині країни на 281 000 акрах Калахарі, у спекотному кліматі з частими посухами. Гостям презентують 6 приватних вілл із особистими транспортними засобами для екстремального трекінгу та персоналізованими гідами. Loapi Tented Camp ідеально підходить для насиченого сімейного відпочинку. Сюди із задоволенням приїжджають одинаки та закохані в пошуках гармонії та зачаровуючих вражень.

Кожна вілла має "прикріпленого" особистого шеф-кухаря, який виконує кулінарні бажання гостей. Особистий дворецький допомагає гостям спланувати ідеальну подорож із приголомшливими сафарі-прогулянками пішки або на автомобілі. Тут ви точно відчуєте себе заможним монархом, який віддає накази своїм підданим щодо обіду з вишуканими закусками та напоями або крутих розваг.

Singita Kwitonda Lodge

На південному кінці Національного парку Вулканів ховається ще один шикарний африканський сафарі-табір, Singita Kwitonda Lodge. Обслуговування в цьому елітному ретрирі налаштоване на задоволення всіх потреб і побажань гостей, від чашки ароматного чаю вранці до організації захоплюючої екскурсії з гідом через барвисту дику природу. Лоджі в сафарі-лоджі втілюють усі очікування відпочивальників, які цінують екологічне та функціональне житло. Для інтер’єрів використовували натуральні матеріали, такі як бамбук і річкові камені, вулканічні породи та керамічні вироби авторського дизайну. Навіть глиняні цеглини, використані для будівництва житла, виготовлені вручну.

На вибір є 8 люксів і приватна вілла Kataza з милими камінами та індивідуальними басейнами з підігрівом. Особливо варто відзначити ванні кімнати з масажними зонами. Це комфортні зони для зняття стресу з повним розслабленням і наповненням бадьорою енергією.

Singita Kwitonda Lodge — вибір для тих, хто обирає найкраще. Джерело: Pixebay Singita Kwitonda Lodge — вибір для тих, хто обирає найкраще. Джерело: Pixebay

Королівські апартаменти оснащені дорогими постільними речами та яскравими дизайнерськими акцентами. Меблі теракотового кольору, наприклад, одразу асоціюються з кольором розплавленої лави через близькість вулканічних вершин. Гості крутого сафарі-табору в Африці можуть обідати як у своїй кімнаті, так і в головному лоджі. Тут мандрівники із задоволенням збираються, щоб насолодитися смачними стравами, у яких переважають фрукти та овочі, багаті на вітаміни. М’ясні та рибні страви також часто подають на сніданок або вечерю.

У прекрасному місці для відпочинку в Африці завжди захоплюють прогулянки через казкові сади Singita з екзотичною рослинністю та сільськогосподарськими культурами. Тут постійно висаджують нові дерева, які пропонує місцевий розсадник. Не забудьте відвідати Дослідницький центр Діани Фоссі, який розташований неподалік від лоджа.

Lale Camp

У мальовничій долині на півдні Ефіопії є ще одне місце для релаксу в Африці під назвою Lale Camp. Дика природа та сучасні інтер’єри тут гармонійно переплітаються, утворюючи цілісне ціле. Забронюйте тут один із 7 наметів із брезентовими стінами, комфортним туалетом і тропічним душем, і ви відчуєте шарм перебування в екзотичному куточку Африки. Біва, добродушний власник сафарі-табору, піднімає настрій туристам дивовижними історіями про дику природну зону. Мандрівники дістаються до його затишного табору лише на човні, тому тут панує відокремлена атмосфера, де тишу порушують лише спів птахів і шелест листя.

Дельта річки Омо, де розташований табір, є домом для різноманітних екзотичних тварин, включно з риб’ячими совами та мавпами вервет, Де Бразза та колобус. Господар ексклюзивного місця для відпочинку в Африці підтримує теплі стосунки з місцевими племенами, і мандрівники можуть спостерігати за життям і традиціями народів Хамар і Ньянгатом, Мурсі та Кара.

One&Only Nyungwe House

Наприкінці 2018 року туристичному світу представили розкішний готель Африки One&Only Nyungwe House. Він розташований на мальовничій чайній плантації поблизу Національного парку Нюнгве в Руанді.

Територія з мальовничими болотами та водоспадами ідеально підходить для відпочинку. У тропічних заростях дерев мешкають мавпи колобус і мангабеї з чорною гривою. Відвідувачів одразу вражає величезна різноманітність птахів із небесно-блакитними тако та величезними птахами-носорогами в заповіднику. Мандрівники обирають відповідне розміщення серед 22 делюкс-номерів із просторими спальнями. Основними елементами інтер’єрів є королівські ліжка з невагомими балдахінами. Панорамні вікна виходять прямо на смарагдові джунглі з тропічними деревами та кущами.

Кімнати сафарі-люксів оформлені з тонким дизайнерським смаком із використанням червоних, чорних і білих тонів. Стіни кімнат прикрашені ефектними візерунками Імігонго, а декоративні предмети від місцевої компанії Indego Africa допомагають наповнити кімнати особливим африканським шармом.

Grootbos Private Nature Reserve

Зі своїми пишними лісами, мальовничою береговою лінією та ароматними квітами, приватний заповідник Grootbos є чудовим місцем для відпочинку в провінції Західний Кейп в Африці. Ця чудова локація площею 6000 акрів повністю виправдовує свою неофіційну назву "Квіткове королівство Кейптауна". Спеціально для туристичних гурманів тут створено готель із добре обладнаними номерами з індивідуальними верандами. Унікальна заповідна зона налічує понад 900 видів рослин, і власники готелю активно беруть участь у програмах захисту флори. Повечеряйте в густому тропічному лісі при м’якому світлі ліхтарів, щоб відчути справжню романтику в екзотичному оазисі. Один із найкращих готелів Африки пропонує гостям "занурення" у світ вишуканих розваг із кінними прогулянками та походами через таємничі печери на узбережжі Уокер.

Grootbos Nature Reserve — магічне середовище існування для екзотичних тварин. Джерело: Pixebay Grootbos Nature Reserve — магічне середовище існування для екзотичних тварин. Джерело: Pixebay

Після активного дня гостям пропонують оцінити місцеві делікатеси, приготовані вправними кулінарними професіоналами. Запийте їх елітним вином із місцевого регіону Оверберг, і ви дізнаєтеся всі секрети щасливого життя, наповненого радістю.

Lolebezi

А тепер ми хочемо запросити вас до одного з дивовижних місць сонячної Замбії, яке розташоване в Національному парку Нижня Замбезі. Цей розкішний сафарі-табір в Африці під назвою Lolebezi, який був заснований у 2006 році Бексом Ндлову, відомим зімбабвійським гідом.

Дизайн розміщення добре "опрацювала" компанія Fox Browne із Йоганнесбурга, яка взяла за основу зелену тему люксів і сімейних номерів. Ця ідея була дуже успішною, і сьогодні Lolebesi відомий у всьому світі як одне з найкращих місць для відпочинку в Африці.

Сафарі-табір розташований на мальовничому узбережжі затоки з великою різноманітністю риб. Відпочивальникам тут пропонують вирушити на сафарі на автомобілі, щоб дослідити зачаровуючі пейзажі, або відправитися на тихе сафарі на каное. Прогуляйтеся пишними лісами, де мешкають швидкі леопарди, або вирушайте в річкову подорож у пошуках нових екзотичних відкриттів, і вас захопить азарт.

Beyond Phinda Forest Lodge

У мальовничій місцевості Квазулу-Натал, у межах мальовничого заповідника дикої природи Південної Африки, зручно розташований Beyond Phinda Forest Lodge, один із найкращих сафарі-лоджів Африки. Він пропонує мандрівникам розкішне розміщення в VIP-номерах і сімейних люксах, а також круті сафарі-зручності.

У готелі є комфортна фітнес-кімната з тренажерами, де ви можете виконувати індивідуальні комплекси вправ із досвідченим інструктором. Гості особливо насолоджуються прогулянками дикою природою з спостереженням за гепардами та слонами, буйволами та носорогами в їхньому природному середовищі.

Мандрівники цінують багате розмаїття дикої природи в заповіднику Фінда. На 74 000 акрах землі мешкають слони та носороги, леви та гепарди, а також ящірка Теммінка, яку не кожен може побачити. Окрім спостереження за дикою природою, мандрівники можуть відвідати село зулу, щоб дізнатися про його життя та культурну спадщину.

Royal Malewane

У приватному заповіднику Торнібуш розташовано ще одне гарне місце для відпочинку в Африці під назвою Royal Malewane. Від моменту відкриття в 1999 році він постійно оновлювався та трансформувався.

На гостей терпляче "чекають" затишні двокімнатні люкси та 4-спальні сімейні люкси. У кімнатах майстерно використовуються яскраві кольори, які наповнюють житло пишними акцентами та допомагають створити особливий настрій. Один із найкращих сафарі-таборів Африки пропонує гостям круті зони для відпочинку:

бірюзовий басейн;

фітнес-кімната з тренажерами;

спа-центр із професійними майстрами та цілющими інгредієнтами для процедур на натуральній основі;

студія йоги з досвідченими інструкторами;

ігровий простір для дітей.

Звісно, готель приділяє особливу увагу сафарі-прогулянкам у заповіднику, який є природним середовищем для величних левів і буйволів. Досвідчені гіди відкривають гостям багато секретів, пов’язаних із життям диких тварин. За бажання ви можете провести корисний час у дослідницькому та природоохоронному центрі або з групою спеціалістів, які борються з браконьєрами.

Відпочиньте в приватному заповіднику Thornybush, щоб знайти бажаний спокій. Джерело: Freepik Відпочиньте в приватному заповіднику Thornybush, щоб знайти бажаний спокій. Джерело: Freepik

Якщо ви втомилися від сірої рутини і відчуваєте гостру нестачу позитивних емоцій і адреналіну, відвідайте готель Royal Malewane, яскраву прикрасу приватного заповідника Торнібуш.

Segera Retreat

Говорячи про популярні сафарі-лоджі в Африці, ми не маємо права пропустити Segera Retreat, який розташований на трав’янистому плато Лайкіпія. Цей еко-курорт площею 50 000 акрів дає гостям рідкісну можливість побачити популяцію слонів і чорних носорогів, які перебувають під загрозою зникнення.

Мандрівникам презентують 6 вілл із ексклюзивними зручностями, прикрашених вишуканими скульптурами з приватної колекції Йохена Зейтца. Оселіться в Segera House або Villa Segera з комфортними спальнями та персоналізованим обслуговуванням, і ви відчуєте всі переваги преміум-розміщення. Для любителів вишуканої розкоші та приватності ідеально підійде оригінальний Nay Palad Bird’s Nest для повного релаксу з насолодою неперевершеними краєвидами навколишньої місцевості. Головний лодж із ефектними творами мистецтва має бар і їдальню, де подають чудову африканську та міжнародну кухню. Апетитні обіди та вечері стають незабутніми завдяки напоям із винної галереї курорту.

Традиційно тут приділено багато уваги збереженню довкілля з регулярним висаджуванням дерев і допомогою у створенні сонячних ферм. Segera Retreat тісно співпрацює з племенем масаї, тому гості за бажання можуть детально дізнатися про їхнє проживання та культурні традиції.

Ми раді провести вас екскурсією по деяких із найкращих сафарі-таборів і лоджів Африки, які втілюють королівську розкіш і пропонують гостям шикарне перебування. Бронюючи розміщення в більшості з них, ви автоматично берете участь у програмах захисту заповідних зон, щоб запобігти вимиранню рідкісних представників екзотичної флори та фауни. Справа в тому, що частина отриманих після оплати проживання в популярних місцях відпочинку в Африці коштів іде на реалізацію чудових природоохоронних проєктів. Якщо ви давно мріяли про екстремальні пригоди в лоні божественної природи, цей час настав — сміливо бронюйте сафарі-люкси в Африці для чудового відпочинку з сім’єю або друзями!