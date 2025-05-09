Найкращі пляжі узбережжя Амальфі - приховані перлини та обов’язкові для відвідування місця

Узбережжя Амальфі, з його приголомшливими скелями, кришталево чистими водами та чарівними прибережними містечками, є ідилічним місцем для любителів пляжного відпочинку, які шукають красу та спокій. Цей об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО пропонує унікальне поєднання природних пейзажів, культурного багатства та розкішних зручностей, що робить його ідеальним місцем для незабутнього пляжного відпочинку. Незалежно від того, чи хочете ви відпочити на відокремлених галькових берегах, дослідити приховані бухти чи насолодитися місцевою кухнею в кафе на пляжі, різноманітні пляжі узбережжя Амальфі відповідають будь-яким уподобанням. Від жвавого Спіаджа Гранде в Позітано до спокійного Фіордо ді Фуроре, кожен пляж пропонує різний досвід, усі розташовані на тлі одного з наймальовничіших узбереж Італії. З поєднанням вільного доступу та ексклюзивних пляжних клубів узбережжя Амальфі гарантує, що кожен відвідувач знайде свій ідеальний шматочок раю.

Цей вичерпний путівник надає детальну інформацію про кожен пляж, забезпечуючи всі необхідні деталі для ідеального дня біля моря на узбережжі Амальфі.

1. Спіаджа Гранде, Позітано

Каменистий пляж та види неймовірні і обов'язкові до перегляду, якщо ви подорожуєте узбережжям Амальфі. Джерело: Photo by Sheena Woodhead on Unsplash Каменистий пляж та види неймовірні і обов'язкові до перегляду, якщо ви подорожуєте узбережжям Амальфі. Джерело: Photo by Sheena Woodhead on Unsplash

Спіаджа Гранде є головним пляжем Позітано і одним з найбільших та найвідоміших пляжів на узбережжі Амальфі. Ця 300-метрова ділянка галькового берега є центральним осередком активності, пропонуючи приголомшливі види на містечко на скелях та Середземне море. Пляж відомий своєю жвавою атмосферою, де відвідувачі можуть насолоджуватися як живою енергією Позітано, так і розслаблюючою приморською атмосферою. Чи то ви засмагаєте, плаваєте в кришталево чистих водах, чи досліджуєте кафе та магазини поблизу, Спіаджа Гранде забезпечує типовий досвід Позітано. Тло з будівель пастельних кольорів та крутих скель робить цей пляж ідеальним місцем для любителів фотографії.

Зручності: Пляж добре обладнаний такими зручностями, як шезлонги, парасольки, душові та роздягальні. Вздовж набережної ви знайдете різноманітні вишукані бари, кафе та ресторани, де можна насолодитися місцевою кухнею, включаючи свіжі морепродукти та італійське морозиво.

Доступ і плата: Спіаджа Гранде поділена на безкоштовні та платні зони. Безкоштовна ділянка відкрита для всіх, але може бути переповненою, особливо в пік сезону. Платна зона пропонує більше простору та комфорту, з шезлонгами та парасольками, доступними для оренди за цінами від €20 до €50 на день, залежно від сезону та місця розташування на пляжі. Центральне розташування в Позітано робить його легкодоступним пішки з будь-якої точки міста.

2. Марина Гранде, Амальфі

Марина Гранде є головним пляжем в Амальфі і зручно розташована за кілька хвилин ходьби від центру міста та історичного собору Амальфі. Цей пляж складається з суміші гальки та грубого піску і популярний завдяки близькості до жвавого міського життя Амальфі. Навколишні скелі та марина створюють мальовниче тло, роблячи Марина Гранде одним з найфотогенічніших пляжів на узбережжі Амальфі.

Пляж жвавий і пропонує легкий доступ до багатьох атракцій Амальфі, що робить його ідеальним місцем для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок з дослідженням багатої історії та культури міста.

Зручності: Марина Гранде обладнана всіма необхідними зручностями, включаючи шезлонги, парасольки, душові та роздягальні. Пляж викладений кафе, ресторанами та магазинами, що пропонують усе, від легких закусок до повноцінних страв. Для тих, хто хоче досліджувати далі, оренда човнів та екскурсії з гідом до найближчих атракцій доступні прямо з пляжу.

Доступ і плата: Пляж поділений на безкоштовні та платні ділянки. Хоча безкоштовні зони відкриті для всіх, вони можуть бути переповненими в пік сезону. Платні ділянки, які пропонують більше комфорту та приватності, зазвичай коштують від €15 до €35 на день за шезлонги та парасольки. Центральне розташування Марина Гранде робить його одним з найзручніших пляжів для відвідування на узбережжі Амальфі.

3. Пляж Аріенцо, Позітано

Відомий як "Пляж 300 сходинок", пляж Аріенцо пропонує більш відокремлений і спокійний досвід порівняно з популярним Спіаджа Гранде в Позітано. Пляж доступний через круті сходи приблизно з 300 сходинок, що допомагає зберігати його мирну атмосферу. Дійшовши донизу, ви знайдете суміш гальки та піску, чисті блакитні води та приголомшливі види на узбережжя Позітано. Пляж Аріенцо оточений пишною зеленню та скелями, створюючи природне, спокійне середовище. Це чудовий вибір для відвідувачів, які хочуть уникнути натовпів і насолодитися тихішим місцем на узбережжі Амальфі.

Зручності: На пляжі є приватний пляжний клуб, що пропонує шезлонги, парасольки та рушники в оренду. Клуб також має ресторан, що подає смачні місцеві страви, включаючи свіжі морепродукти, які ви можете насолоджуватися, милуючись приголомшливими видами. Пляжний клуб забезпечує розкішний досвід з уважним обслуговуванням та розслаблюючою атмосферою.

Доступ і плата: Доступ до пляжу Аріенцо безкоштовний, але використання шезлонгів та парасольок, наданих пляжним клубом, зазвичай коштує від €20 до €40 на день. Поєднання відокремленості та приголомливого природного середовища робить пляж Аріенцо прихованою перлиною на узбережжі Амальфі.

4. Пляж Фіордо ді Фуроре

Це маленький кам'янистий пляж, захований під високим мостом дороги, що з'єднує скелі. Джерело: Photo by Alexandra Tran on Unsplash Це маленький кам'янистий пляж, захований під високим мостом дороги, що з'єднує скелі. Джерело: Photo by Alexandra Tran on Unsplash

Фіордо ді Фуроре є одним з найунікальніших пляжів на узбережжі Амальфі, розташованим у глибокому фйорді, вирізаному річкою Скіато. Маленький гальковий пляж розташований між високими скелями, створюючи драматичне та відокремлене середовище, що здається віддаленим від більш людних пляжів уздовж узбережжя. Природна краса цього місця робить його улюбленим серед фотографів і любителів природи.

Фйорд також відомий своїм щорічним змаганням з дайвінгу, де атлети стрибають з мосту, підвішеного високо над пляжем, демонструючи вражаючий і суворий ландшафт місцевості.

Зручності: Сам пляж дуже маленький і не має зручностей, таких як шезлонги чи парасольки, тому відвідувачам слід приходити підготовленими зі своїми припасами. Однак у сусідньому селі Фуроре є кафе та ресторани, де можна перекусити до або після відвідування.

Доступ і плата: Фіордо ді Фуроре доступний через круті сходи з дороги зверху або на човні. Вхідної плати немає, що робить його безкоштовним пляжем і ідеальним місцем для тих, хто хоче відчути необроблену, незайману красу узбережжя Амальфі.

5. Марина ді Прая, Праяно

Пляж Ла Прая є чудовим місцем, розташованим у селі Праяно. Цей маленький, усипаний галькою пляж розташований між скелями, створюючи мальовниче та захищене середовище. Відомий своїми спокійними водами та традиційними рибальськими човнами, Ла Прая пропонує більш автентичну та розслаблену атмосферу порівняно з більш туристичними пляжами.

Пляж оточений драматичними скелями та мальовничими видами, що робить його чудовим місцем для тих, хто хоче насолодитися природною красою узбережжя Амальфі в розслабленій обстановці. Це також популярне місце серед місцевих рибалок, що додає йому чарівного та непретензійного характеру.

Зручності: Пляж Ла Прая має кілька ресторанів і кафе на березі, де можна скуштувати місцеві морепродукти та насолодитися їжею з видом. Хоча сам пляж маленький, найближчі заклади харчування надають достатньо можливостей для відпочинку та насолоди місцевою кухнею.

Доступ і плата: Пляж Ла Прая є безкоштовним, але шезлонги та парасольки можна орендувати в найближчих пляжних клубах. Ціни на ці зручності зазвичай доступні, від €10 до €20 на день. Його мальовниче розташування та спокійна атмосфера роблять пляж Ла Прая вартим відвідування для тих, хто досліджує Праяно.

6. Лідо дельї Артісті, Конка дей Маріні

Lido Degli Artisti — це ексклюзивний пляжний клуб, розташований у мальовничому місті Амальфі, Італія. Джерело: Facebook Lido Degli Artisti — це ексклюзивний пляжний клуб, розташований у мальовничому місті Амальфі, Італія. Джерело: Facebook

Лідо дельї Артісті є маленьким, ексклюзивним пляжним клубом, розташованим у селі Конка дей Маріні. Цей відокремлений пляж пропонує більш інтимний досвід з м’яким піском і кришталево чистими водами. Навколишні скелі та пишна зелень створюють приголомшливе тло, роблячи його ідеальним місцем для відпочинку та насолоди природною красою узбережжя Амальфі. Пляж відомий своїми розкішними зручностями та спокійним середовищем, приваблюючи відвідувачів, які віддають перевагу більш приватному та вишуканому пляжному досвіду.

Зручності: Пляжний клуб пропонує шезлонги, парасольки та ресторан, що подає свіжі морепродукти та місцеві делікатеси. Ексклюзивна та приватна природа цього пляжного клубу забезпечує спокійний і розкішний досвід, далеко від натовпів.

Доступ і плата: Доступ до Лідо дельї Артісті вимагає плати, яка включає оренду шезлонгів та парасольок. Ціни варіюються від €25 до €60 на день, залежно від сезону та наданих послуг. Поєднання приватності, розкоші та природної краси робить це одним з найкраще збережених секретів узбережжя Амальфі.

7. Пляж Лауріто, Позітано

Пляж Лауріто є одним із найпотаємніших у Позитано. Джерело: facebook Пляж Лауріто є одним із найпотаємніших у Позитано. Джерело: facebook

Пляж Лауріто є прихованою перлиною, розташованою за коротку поїздку на човні від Позітано. Цей маленький гальковий пляж відомий своєю спокійною та відокремленою атмосферою, пропонуючи мирну втечу від більш людних пляжів. Пляж оточений суворими скелями та пишною рослинністю, створюючи спокійне та мальовниче середовище.

Пляж Лауріто ідеальний для тих, хто хоче відпочити в більш інтимній обстановці, насолоджуючись красою узбережжя Амальфі.

Зручності: На пляжі є популярний пляжний клуб і ресторан, де можна насолодитися свіжими місцевими стравами та напоями, милуючись приголомшливими видами на узбережжя.

Доступ і плата: Пляж Лауріто можна відвідати безкоштовно, але пляжний клуб стягує плату за використання шезлонгів та парасольок, з цінами від €15 до €35 на день. Поєднання його прихованої локації та спокійного середовища робить пляж Лауріто обов’язковим для тих, хто хоче відчути більш спокійну сторону Позітано.

8. Пляж Атрані

Пляж вигинається навколо невеликої затоки й захищений містом і скелями позаду нього. Джерело: Photo by Nellia Kurme on Unsplash Пляж вигинається навколо невеликої затоки й захищений містом і скелями позаду нього. Джерело: Photo by Nellia Kurme on Unsplash

Пляж Атрані розташований у мальовничому селі Атрані, за коротку відстань на схід від Амальфі. Цей чарівний пляж пропонує суміш піску та гальки, забезпечуючи більш розслаблений і менш людний досвід порівняно з основними пляжами узбережжя Амальфі. Маленьке, мальовниче село Атрані додає привабливості пляжу з його вузькими вулицями, історичними будівлями та яскравою місцевою культурою.

Пляж Атрані захищений навколишніми скелями та пропонує гарний вид на село та Середземне море. Його спокійна атмосфера робить його чудовим місцем для плавання та засмагання в більш автентичній і менш туристичній обстановці.

Зручності: Пляж має базові зручності, включаючи кілька шезлонгів та парасольок, доступних для оренди. Поблизу також є місцеві кафе та заклади харчування, де можна насолодитися традиційною італійською їжею та напоями. Близькість до села гарантує доступ до всіх необхідних зручностей під час спокійного пляжного відпочинку.

Доступ і плата: Пляж Атрані є доступним безкоштовно. Однак доступність шезлонгів та парасольок може варіюватися, тому рекомендується приїжджати рано в пік сезону. Менш людна природа пляжу та чарівне оточення роблять його прихованою скарбницею для тих, хто шукає тихіший пляжний досвід на узбережжі Амальфі.

9. Пляж Форнілло, Позітано

Пляж Форнілло — другий за величиною пляж Позитано, до нього можна дістатися пішки через характерну дорогу. Джерело: Mihael Grmek, Wikimedia Пляж Форнілло — другий за величиною пляж Позитано, до нього можна дістатися пішки через характерну дорогу. Джерело: Mihael Grmek, Wikimedia

Пляж Форнілло є мальовничою та тихішою альтернативою Спіаджа Гранде, розташованою за коротку прогулянку від Позітано. Цей гальковий пляж розташований у маленькій бухті, забезпечуючи більш розслаблену атмосферу далеко від великих натовпів. Пляж обрамлений драматичними скелями та пропонує приголомшливі види на бірюзові води Середземного моря.

Пляж Форнілло ідеальний для тих, хто шукає більш спокійне середовище, з меншою кількістю туристів і більш місцевою атмосферою. Це чудове місце для плавання та насолоди сонцем у мирній обстановці.

Зручності: Пляж обладнаний шезлонгами, парасольками та кількома барами та кафе на березі, де можна насолодитися напоями та легкими стравами. Зручності більш розслаблені порівняно зі Спіаджа Гранде, що сприяє його спокійній атмосфері.

Доступ і плата: Пляж Форнілло загалом є безкоштовним, хоча деякі частини можуть мати платні ділянки з шезлонгами та парасольками, доступними для оренди, зазвичай коштуючи приблизно від €15 до €30 на день. Його тихіша атмосфера та красиве розташування роблять його ідеальним вибором для більш спокійного пляжного досвіду в Позітано.

10. Пляж Санта Кроче, Амальфі

Пляж Санта Кроче є прихованою перлиною, розташованою за межами міста Амальфі. Цей відокремлений, усипаний галькою пляж розташований на тлі драматичних скель і пропонує більш приватний і спокійний досвід порівняно з основними пляжами в Амальфі. Пляж доступний на човні або через круту стежку з навколишніх скель.

Пляж Санта Кроче відомий своїми чистими водами та спокійним середовищем, що робить його чудовим місцем для тихого дня засмагання та плавання. Природна краса та відокремленість пляжу додають йому привабливості, забезпечуючи мирний відпочинок від більш людних зон.

Зручності: Пляж не має великих зручностей, тому відвідувачам слід приходити підготовленими зі своїми припасами. У Амальфі поблизу є кілька ресторанів і кафе, де можна взяти їжу чи напої до або після відвідування.

Доступ і плата: Пляж Санта Кроче загалом доступний безкоштовно, хоча до нього можна дістатися на човні з Амальфі або через складний похід. Відсутність зручностей і більш віддалене розташування сприяють його незайманій і спокійній атмосфері.

Бонус: Бая ді Ієранто

Бая ді Ієранто є прихованою перлиною на узбережжі Амальфі, відомою переважно місцевим жителям і авантюрним мандрівникам. Цей відокремлений пляж розташований поблизу села Нерано, на краю півострова Сорренто, і є частиною захищеного морського заповідника. Щоб дістатися до Бая ді Ієранто, потрібно вирушити в мальовничий похід через оливкові гаї та суворий ландшафт, який винагороджує приголомшливими видами на узбережжя та далекий острів Капрі. Бая ді Ієранто пропонує неперевершене відчуття спокою та природної краси, далеко від людних туристичних місць. Сам пляж маленький, з сумішшю гальки та піску, а кришталево чисті води ідеальні для плавання та снорклінгу. Навколишня територія багата на дику природу, що робить її притулком для любителів природи. Відсутність комерційного розвитку гарантує, що Бая ді Ієранто залишається незайманою та непсованою, забезпечуючи справжній і спокійний досвід.

Зручності: На Бая ді Ієранто немає зручностей, тому необхідно принести власні запаси, включаючи воду, закуски та захист від сонця. Відсутність зручностей додає пляжу незайманого шарму та привабливості.

Доступ і плата: Доступ до Бая ді Ієранто безкоштовний, але подорож вимагає помірного походу приблизно 45 хвилин до години від села Нерано. Стежка добре позначена, але може бути складною, тому рекомендується відповідне взуття. Цей прихований рай вартий зусиль, пропонуючи мирний відпочинок, де можна насолодитися природною красою узбережжя Амальфі на самоті.