Лучшие пляжи побережья Амальфи – скрытые жемчужины и обязательные для посещения места.

Побережье Амальфи, с его потрясающими скалами, кристально чистыми водами и очаровательными прибрежными городками, является идиллическим местом для любителей пляжного отдыха, которые ищут красоту и спокойствие. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО предлагает уникальное сочетание природных пейзажей, культурного богатства и роскошных удобств, что делает его идеальным местом для незабываемого пляжного отдыха. Независимо от того, хотите ли вы отдохнуть на уединенных галечных берегах, исследовать скрытые бухты или насладиться местной кухней в кафе на пляже, разнообразные пляжи побережья Амальфи соответствуют любым предпочтениям. От оживленного Спиаджа Гранде в Позитано до спокойного Фьордо ди Фуроре, каждый пляж предлагает разный опыт, все расположены на фоне одного из самых живописных побережий Италии. С сочетанием свободного доступа и эксклюзивных пляжных клубов на побережье Амальфи гарантирует, что каждый посетитель найдет свой идеальный кусочек рая.

Этот исчерпывающий путеводитель предоставляет подробную информацию о каждом пляже, обеспечивая все необходимые детали для идеального дня у моря на побережье Амальфи.

1. Спиаджа Гранде, Позитано

Каменный пляж и виды невероятны и обязательны к просмотру, если вы путешествуете по побережью Амальфи. Источник: Photo by Sheena Woodhead на Unsplash

Спиаджа Гранде является главным пляжем Позитано и одним из самых больших и известных пляжей на побережье Амальфи. Этот 300-метровый участок галечного берега является центральным центром активности, предлагая потрясающие виды на городок на скалах и Средиземное море. Пляж известен своей бойкой атмосферой, где посетители могут наслаждаться как живой энергией Позитано, так и расслабляющей приморской атмосферой. То ли вы загораете, плаваете в кристально чистых водах, то ли исследуете кафе и магазины поблизости, Спиаджа Гранде обеспечивает типичный опыт Позитано. Фон из зданий пастельных цветов и крутых скал делает этот пляж идеальным местом для любителей фотографии.

Удобства: Пляж хорошо оборудован такими удобствами, как шезлонги, зонты, душевые и раздевалки. Вдоль набережной вы найдете разнообразные бары, кафе и рестораны, где можно насладиться местной кухней, включая свежие морепродукты и итальянское мороженое.

Доступ и плата: Спиаджа Гранде поделена на бесплатные и платные зоны. Бесплатный участок открыт для всех, но может быть переполнен, особенно в пик сезона. Платная зона предлагает больше простора и комфорта, с шезлонгами и зонтиками, доступными для аренды по ценам от €20 до €50 в день, в зависимости от сезона и места расположения на пляже. Центральное расположение в Позитано делает его легкодоступным пешком из любой точки города.

2. Марина Гранде, Амальфи

Марина Гранде является главным пляжем в Амальфе и удобно расположена в нескольких минутах ходьбы от центра города и исторического собора Амальфи. Этот пляж состоит из смеси гальки и грубого песка и популярен благодаря близости к оживленной городской жизни Амальфи. Окружающие скалы и марина создают живописный фон, делая Марина Гранде одним из самых фотографических пляжей на побережье Амальфи.

Пляж оживлен и предлагает легкий доступ ко многим достопримечательностям Амальфи, что делает его идеальным местом для тех, кто хочет соединить пляжный отдых с исследованием богатой истории и культуры города.

Удобства Марина Гранде оборудована всеми необходимыми удобствами, включая шезлонги, зонтики, душевые и раздевалки. Пляж выложен кафе, предлагающими все рестораны и магазины от легких закусок до полноценных блюд. Для тех, кто хочет исследовать дальше, аренда лодок и экскурсии с гидом в ближайшие атракции доступны прямо с пляжа.

Доступ и плата: Пляж поделен на бесплатные и платные участки. Хотя бесплатные зоны открыты для всех, они могут быть переполнены в пик сезона. Платные участки, которые предлагают больше комфорта и приватности, обычно стоят от €15 до €35 в день за шезлонги и зонтики. Центральное расположение Марина Гранде делает его одним из самых удобных пляжей для посещения на побережье Амальфи.

3. Пляж Ариенцо, Позитано

Известный как "Пляж 300 ступенек", пляж Ариэнцо предлагает более уединенный и спокойный опыт по сравнению с популярным Спиаджа Гранде в Позитано. Пляж доступен через крутую лестницу примерно из 300 ступеней, что помогает сохранять его мирную атмосферу. Дойдя вниз, вы найдете смесь гальки и песка, чистые голубые воды и потрясающие виды на побережье Позитано. Пляж Ариэнцо окружен пышной зеленью и скалами, создавая естественную, спокойную среду. Это отличный выбор для посетителей, которые хотят избежать толп и насладиться более тихим местом на побережье Амальфи.

Удобства: На пляже есть частный пляжный клуб, который предлагает шезлонги, зонтики и полотенца в аренду. Клуб также имеет ресторан, который предлагает вкусные местные блюда, включая свежие морепродукты, которые вы можете наслаждаться, любуясь потрясающими видами. Пляжный клуб обеспечивает роскошный опыт внимательного обслуживания и расслабляющей атмосферы.

Доступ и плата: Доступ к пляжу Ариэнцо бесплатный, но использование шезлонгов и зонтов, предоставленных пляжным клубом, обычно стоит от €20 до €40 в день. Сочетание обособленности и потрясающей природной среды делает пляж Ариэнцо скрытой жемчужиной на побережье Амальфи.

4. Пляж Фьордо ди Фуроре

Это маленький каменистый пляж, спрятанный под высоким мостом дороги, соединяющей скалы. Источник: Photo by Alexandra Tran на Unsplash

Фьордо ди Фуроре является одним из самых уникальных пляжей на побережье Амальфи, расположенном в глубоком фьорде, вырезанном рекой Скиато. Маленький галечный пляж расположен между высокими скалами, создавая драматическую и уединенную среду, которая кажется удаленной от более людных пляжей вдоль побережья. Естественная красота этого места делает его любимым среди фотографов и любителей природы.

Фьорд также известен своим ежегодным соревнованием по дайвингу, где атлеты прыгают с моста, подвешенного высоко над пляжем, демонстрируя впечатляющий и суровый ландшафт местности.

Удобства: Сам пляж очень маленький и не имеет удобств, таких как шезлонги или зонтики, поэтому посетителям следует приходить подготовленными со своими припасами. Однако в соседнем селе Фуроре есть кафе и рестораны, где можно перекусить до или после посещения.

Доступ и плата: Фьордо ди Фуроре доступен через крутую лестницу с дороги сверху или на лодке. Входной платы нет, что делает его бесплатным пляжем и идеальным местом для тех, кто хочет почувствовать необработанную, нетронутую красоту побережья Амальфи.

5. Марина ди Прая, Праяно

Пляж Ла Прая является прекрасным местом, расположенным в селе Праяно. Этот маленький усыпанный галькой пляж расположен между скалами, создавая живописную и защищенную среду. Известный своими спокойными водами и традиционными рыболовными лодками Ла Прая предлагает более аутентичную и расслабленную атмосферу по сравнению с более туристическими пляжами.

Пляж окружен драматическими скалами и живописными видами, что делает его отличным местом для тех, кто хочет насладиться природной красотой побережья Амальфи в расслабленной обстановке. Это также популярное место среди местных рыбаков, что придает ему волшебный и непретенциозный характер.

Удобства: Пляж Ла Прая располагает несколькими ресторанами и кафе на берегу, где можно отведать местные морепродукты и насладиться едой с видом. Хотя сам пляж маленький, ближайшие заведения питания предоставляют достаточно возможностей для отдыха и наслаждения местной кухней.

Доступ и плата: Пляж Ла Прая бесплатный, но шезлонги и зонтики можно арендовать в ближайших пляжных клубах. Цены на эти удобства обычно доступны от €10 до €20 в день. Его живописное расположение и спокойная атмосфера делают пляж Ла Прая достойным посещения для исследующих Праяно.

6. Лидо дельи Артисти, Конка дей Марини

Lido Degli Artisti – это эксклюзивный пляжный клуб, расположенный в живописном городе Амальфи, Италия. Источник: Facebook

Лидо дельи Артисти является маленьким эксклюзивным пляжным клубом, расположенным в селе Конка дей Марини. Этот уединенный пляж предлагает более интимный опыт с мягким песком и кристально чистыми водами. Окружающие скалы и пышная зелень создают потрясающий фон, делая его идеальным местом для отдыха и наслаждения природной красотой побережья Амальфи. Пляж известен своими роскошными удобствами и спокойной средой, привлекая посетителей, предпочитающих более частный и изысканный пляжный опыт.

Удобства: Пляжный клуб предлагает шезлонги, зонтики и ресторан, подающий свежие морепродукты и местные деликатесы. Эксклюзивная и частная природа этого пляжного клуба обеспечивает спокойный и роскошный опыт, вдали от толп.

Доступ и плата: Доступ к Лидо дельи Артисти требует платы, которая включает в себя аренду шезлонгов и зонтов. Цены варьируются от €25 до €60 в день в зависимости от сезона и предоставленных услуг. Сочетание конфиденциальности, роскоши и природной красоты делает это одним из лучше сохранившихся секретов побережья Амальфи.

7. Пляж Лаурито, Позитано

Пляж Лаурито является одним из самых сокровенных в Позитано. Источник: facebook

Пляж Лаурито является скрытой жемчужиной, расположенной в короткой поездке на лодке от Позитано. Этот маленький галечный пляж известен своей спокойной и уединенной атмосферой, предлагая мирное бегство от более людных пляжей. Пляж окружен суровыми скалами и пышной растительностью, создавая спокойную и живописную среду.

Пляж Лаурито идеален для тех, кто хочет отдохнуть в более интимной обстановке, наслаждаясь красотой побережья Амальфи.

Удобства: На пляже есть популярный пляжный клуб и ресторан, где можно насладиться свежими местными блюдами и напитками, любуясь потрясающими видами на побережье.

Доступ и плата: Пляж Лаурито можно посетить бесплатно, но пляжный клуб взимает плату за использование шезлонгов и зонтов с ценами от €15 до €35 в день. Сочетание его скрытой локации и спокойной среды делает пляж Лаурито обязательным для тех, кто хочет почувствовать более спокойную сторону Позитано.

8. Пляж Атрани

Пляж выгибается вокруг небольшого залива и защищен городом и скалами позади него. Источник: Photo by Nellia Kurme на Unsplash

Пляж Атрани расположен в живописном селе Атране, в коротком расстоянии к востоку от Амальфи. Этот очаровательный пляж предлагает смесь песка и гальки, обеспечивая более расслабленный и менее людный опыт по сравнению с основными пляжами побережья Амальфи. Маленькая, живописная деревня Атрани добавляет привлекательность пляжа с его узкими улицами, историческими зданиями и яркой местной культурой.

Пляж Атрани защищен окрестными скалами и предлагает красивый вид на село и Средиземное море. Его спокойная атмосфера делает его отличным местом для плавания и загара в более аутентичной и менее туристической обстановке.

Удобства: Пляж имеет базовые удобства, включая несколько шезлонгов и зонтов, доступных для аренды. Поблизости также есть местные кафе и питание, где можно насладиться традиционной итальянской едой и напитками. Близость к селу гарантирует доступ ко всем необходимым удобствам во время спокойного пляжного отдыха.

Доступ и плата: Пляж Атрани доступен бесплатно. Однако доступность шезлонгов и зонтов может варьироваться, поэтому рекомендуется приезжать рано в пик сезона. Менее людная природа пляжа и очаровательная обстановка делают его скрытой сокровищницей для тех, кто ищет более тихий пляжный опыт на побережье Амальфи.

9. Пляж Форнилло, Позитано

Пляж Форнилло – второй по величине пляж Позитано, до него можно добраться пешком через характерную дорогу. Источник: Mihael Grmek, Wikimedia

Пляж Форнилло является живописной и тихой альтернативой Спиаджа Гранде, расположенной в короткой прогулке от Позитано. Этот галечный пляж расположен в маленькой бухте, обеспечивая более расслабленную атмосферу вдали от больших толп. Пляж обрамлен драматическими скалами и предлагает ошеломляющие виды на бирюзовые воды Средиземного моря.

Пляж Форнилло идеален для тех, кто ищет более спокойную среду с меньшим количеством туристов и более местной атмосферой. Это прекрасное место для плавания и удовольствия солнцем в мирной обстановке.

Удобства: Пляж оборудован шезлонгами , зонтиками и несколькими барами и кафе на берегу, где можно насладиться напитками и легкими блюдами. Удобства более расслаблены по сравнению со Спиаджем Гранде, что способствует его спокойной атмосфере.

Доступ и плата: Пляж Форнилло в целом бесплатный, хотя некоторые части могут иметь платные участки с шезлонгами и зонтиками, доступными для аренды, обычно стоя примерно от €15 до €30 в день. Его более тихая атмосфера и красивое расположение делают его идеальным выбором для более спокойного пляжного опыта в Позитано.

10. Пляж Санта Кроче, Амальфи

Пляж Санта Кроче – скрытая жемчужина, расположенная за пределами города Амальфи. Этот уединенный, усыпанный галькой пляж расположен на фоне драматических скал и предлагает более частный и спокойный опыт по сравнению с основными пляжами в Амальфе. Пляж доступен на лодке или через крутую тропу из окрестных скал.

Пляж Санта Кроче известен чистыми водами и спокойной средой, что делает его прекрасным местом для тихого дня загара и плавания. Естественная красота и уединение пляжа придают ему привлекательность, обеспечивая мирный отдых от более людных зон.

Удобства: Пляж не имеет больших удобств, поэтому посетителям следует приходить подготовленными со своими припасами. В Амальфе поблизости есть несколько ресторанов и кафе, где можно взять еду или напитки до или после посещения.

Доступ и плата: Пляж Санта Кроче в общем доступен бесплатно, хотя до него можно добраться на лодке из Амальфи или через сложный поход. Отсутствие удобств и более отдаленное расположение способствуют его девственной и спокойной атмосфере.

Бонус: Бая ди Иеранто

Бая ди Иеранто является скрытой жемчужиной на побережье Амальфи, известной преимущественно местным жителям и авантюрным путешественникам. Этот уединенный пляж расположен вблизи села Нерано, на краю полуострова Сорренто, и является частью защищенного морского заповедника. Чтобы добраться до Бая ди Иеранто, нужно отправиться в живописный поход через оливковые рощи и суровый ландшафт, вознаграждающий потрясающие виды на побережье и далекий остров Капри. Бая ди Иеранто предлагает непревзойденное чувство покоя и природной красоты, вдали от людных туристических мест. Сам пляж маленький, со смесью гальки и песка, а кристально чистые воды идеальны для плавания и снорклинга. Окружающая территория богата дикой природой, что делает ее убежищем для любителей природы. Отсутствие коммерческого развития гарантирует, что Бая ди Иеранто остается девственной и неиспорченной, обеспечивая настоящий и спокойный опыт.

Удобства: На Бая ди Иеранто нет удобств, поэтому необходимо принести свои запасы, включая воду, закуски и защиту от солнца. Отсутствие удобств придает пляжу нетронутый шарм и привлекательность.

Доступ и плата: Доступ в Байя ди Иеранто бесплатный, но путешествие требует умеренного похода примерно 45 минут до часа от села Нерано. Тропа хорошо обозначена, но может быть сложной, поэтому рекомендуется соответствующая обувь. Этот скрытый рай стоит усилий, предлагая мирный отдых, где можно насладиться природной красотой побережья Амальфи в одиночестве.