Найкращі парки та сади Амстердама: топ-10 природних пам’яток столиці

Після тривалих прогулянок столицею та дослідження туристичних пам’яток немає нічого більш розслабляючого, ніж провести час у мальовничій природній оазі посеред гамірного міста. Найкращі парки Амстердама чекають на вас щодня. Влаштуйте пікнік або ранкову пробіжку, пограйте в бадмінтон, покатайтеся на велосипеді або просто прогуляйтеся красивими пейзажами — десятки зон відпочинку в місті подарують вам лише приємні враження. Обов’язково додайте хоча б один із відомих парків Амстердама до вашого маршруту подорожі.

1. Вонделпарк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Van Baerlestraat & Stadhouderskade, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.vondelpark.nl/

Ласкаво просимо до Вонделпарку. Джерело: Image by user32212/Pixabay Ласкаво просимо до Вонделпарку. Джерело: Image by user32212/Pixabay

Серед найкращих парків Амстердама — Вонделпарк. Щороку ця зона відпочинку приваблює близько десяти мільйонів відвідувачів. Вонделпарк славиться красивими озерами, віковими деревами та надзвичайним розарієм. Незважаючи на популярність, кожен може знайти тихий куточок для усамітнення та відпочинку.

Вонделпарк був заснований у 1856 році в популярному англійському стилі. Окрім природних пам’яток, локація наповнена різноманітними закладами харчування на будь-який смак. Влітку тут організовують безкоштовні концерти живої музики та інші виступи просто неба, а взимку можна покататися на ковзанах. Особливу увагу варто звернути на скульптури у формі риб, створені самим Пабло Пікассо.

2. Беатрікспарк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Beethovenstraat & Diepenbrockstraat, Amsterdam, Netherlands

Цей відносно сучасний парк в Амстердамі був відкритий для публіки в 1938 році. Беатрікспарк розташований на перетині двох каналів, із великою кількістю дитячих майданчиків, пішохідних доріжок і мальовничим ставком. Тут можна побачити кілька цікавих статуй та арт-інсталяцій, а влітку сховатися від сонця під кронами розлогих листяних дерев.

Родзинкою Беатрікспарку є "сад лікаря", де ростуть лікарські трави та дикі овочі.

3. Рембрандтпарк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Orteliuskade, Amsterdam, Netherlands

Трохи віддалений від натовпів туристів, цей великий парк в Амстердамі відображає улюблений буколічний стиль всесвітньо відомого художника. Рембрандтпарк має все необхідне для ідеального відпочинку на природі: від густих лісів і сонячних галявин до озер із качками та лебедями.

Особливістю локації, відкритої в 1973 році, є найстаріший контактний зоопарк у столиці. Також тут є дитячий майданчик, зручні лавки та незвичайні скульптури сучасних художників. Любителі спостереження за птахами зможуть помилуватися приблизно сорока видами птахів. Влітку місцеві люблять збиратися тут для пікніків із портативними барбекю та улюбленим місцевим пивом.

4. Вестерпарк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Haarlemmerweg, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://westergas.nl/en/

Відомий парк Амстердама славиться як місце проведення найкращих музичних і гастрономічних фестивалів. Вестерпарк є частиною комплексу Westergasfabriek, де зосереджено багато наймодніших ресторанів і барів міста, а також артхаусний кінотеатр.

У парку є багато зон відпочинку, де можна влаштувати пікнік або просто посидіти на м’якій зеленій траві під деревами. За бажання можна орендувати човен, щоб прогулятися каналом Haarlemmerweg, який веде до центру міста. Влітку можна відвідати громадські сади, прилеглі до Вестерпарку.

5. Ерасмуспарк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Erasmusgracht, Amsterdam, Netherlands

Незвичайний парк, який варто відвідати в Амстердамі, демонструє стиль, характерний для відомого нідерландського художника Мондріана. Ерасмуспарк — це гармонія ліній і кольорів, ландшафту та розмірів рослин. Територія парку пронизана мережею каналів і пішохідних доріжок. Взимку ця чудова зона відпочинку приваблює любителів ковзанярства, коли ставки замерзають, а влітку тут проводяться різноманітні заходи та виставки арт-інсталяцій.

6. Амстердамський ліс (Amsterdamse Bos)

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Bosbaanweg 5, Amstelveen, Netherlands

Вебсайт: https://www.amsterdamsebos.nl/

Активності на будь-який смак. Джерело: https://www.amsterdamsebos.nl/ Активності на будь-який смак. Джерело: https://www.amsterdamsebos.nl/

Один із найбільших і найвідоміших парків Амстердама — Амстердамський ліс, розташований на околицях столиці. Улюблена зона відпочинку місцевих — численні звивисті доріжки та велодоріжки, якими так приємно гуляти в тіні розлогих дерев. Також тут є багато зелених галявин, де можна влаштувати атмосферні пікніки, та обладнані кемпінгові майданчики. У Амстердамському лісі є досить велике озеро, включно з центром прокату водних велосипедів. На каналі Босбан регулярно проводяться змагання з веслування, в яких може взяти участь кожен.

Навесні до Амстердамського парку з’їжджаються люди з усієї країни та навіть з-за кордону, щоб помилуватися цвітінням сакури та зробити чудові фото. Якщо ви подорожуєте з дітьми, відвідайте козину ферму Geitenboerderij Ridammerhoeve, де можна погладити тварин і купити натуральне морозиво з місцевого молока. По одній частині Амстердамського лісу курсує історичний трамвай, а також є інсталяції Сержа Верхойгена, Тома Классена та інших.

7. Амстелпарк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Europaboulevard, Amsterdam, Netherlands

Найкрасивіший парк в Амстердамі приваблює велику кількість відвідувачів щороку, насамперед завдяки доглянутому ботанічному саду, який включає долину рододендронів із понад 130 сортами рослин і розарій.

Амстелпарк, заснований у 1972 році, був створений для Всесвітньої садової виставки Floriade. Окрім прогулянок мальовничими пішохідними доріжками, міні-гольф є одним із улюблених видів дозвілля місцевих. Також на території Амстелпарку є монументальний вітряк Рікер, що датується 1636 роком, і мідна статуя Рембрандта.

Цей красивий парк в Амстердамі приваблює віндсерферів та інших любителів водних видів спорту завдяки великому озеру. Крім того, тут є обладнані кемпінгові майданчики.

8. Франкендаел Парк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Middenweg 72, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.huizefrankendael.nl/

Головною пам’яткою цього красивого парку в Амстердамі є заміський будинок XVII століття, останній у своєму роді в столиці. Тому любителям історії та архітектури варто обов’язково відвідати Франкендаел Парк. Прилегла зона відпочинку добре доглянута та включає унікальні історичні сади.

В останню неділю кожного місяця на території Франкендаел Парку організовується органічний ринок, де можна придбати місцеві продукти. Якщо ви захочете перекусити після прогулянки, рекомендуємо відвідати атмосферний ресторан De Kas, який займає будівлю старої теплиці.

9. Сарфаатіпарк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Ceintuurbaan, Amsterdam, Netherlands

Серед чудових парків і садів Амстердама — Сарфаатіпарк, розташований у модному районі Де Пейп. Ця зона відпочинку, хоча й невелика, дуже затишна, справжня природна оаза посеред гамірного міста. Сарфаатіпарк розташований поруч із популярним ринком Альберта Кейпа, який працює щодня, крім неділі. Незважаючи на таке сусідство, локація відокремлена та тиха, без велосипедистів. У центрі парку є велике озеро з популяцією качок. Зону відпочинку часто обирають для пікніків на пишній зеленій траві.

10. Оостерпарк

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Oosterpark, Amsterdam, Netherlands

Більшість відомих парків і зон відпочинку Амстердама розташовані поблизу центру. Однак, якщо ви хочете провести час серед місцевих і уникнути туристів, додайте до свого маршруту Оостерпарк, розташований у мультикультурному районі Ост. Тут мешкають різноманітні дикі птахи, такі як сірі чаплі, качки та навіть папуги, а також є великий ставок.

Прогулюючись парком, зверніть увагу на скульптури та інсталяції сурінамських і нідерландських художників. Ще одна особливість Оостерпарку — подія, що відбувається щонеділі о 13:00. Амстердамці та гості збираються навколо "кам’яного спікера", де кожен може виступити, якщо вкладається у відведений час.