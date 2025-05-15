Найкращі готелі Санторіні: Топ-8 розкішних вілл із шикарною атмосферою та неперевершеними видами на знамениті заходи сонця

Щороку Санторіні відвідують понад два мільйони туристів. Це не дивно, адже його витончені білокам’яні вілли, що висять на краю вулканічної кальдери, а також ландшафтні басейни та неймовірні краєвиди на Егейське море є однією з візитних карток грецьких островів. Кожен із них має свою привабливу особливість, але унікальні ландшафти Санторіні вирізняються чарівною архітектурою та дивовижною панорамою. Багато одноденних туристів намагаються зафіксувати знамениті заходи сонця над Санторіні за допомогою об’єктивів камер, тоді як найкращі готелі надають своїм гостям ці неперевершені магічні краєвиди. Затишні та розкішні притулки сповнені приватності, розміреної атмосфери та чудового досвіду, який включає ексклюзивні пригоди, смачну їжу та першокласний сервіс. Від печерних люксів до дизайнерських вілл і пляжних будинків – перебування в найкрасивіших готелях Санторіні відкриє вам доступ до найкращих місць для відпочинку на цьому приголомшливому острові.

1. Andronis Arcadia

Ландшафтні басейни стали родзинкою багатьох готелів на острові. Джерело: Image Andronis.com Ландшафтні басейни стали родзинкою багатьох готелів на острові. Джерело: Image Andronis.com

Більшість готелів на Санторіні орієнтовані на відпочинок для дорослих, тому вони мають величезний попит для медового місяця. Натомість Andronis Arcadia (один із п’яти готелів Andronis на острові) – справжня сімейна перлина. Названий на честь міфічного бога Пана, він уособлює природну гармонію та пасторальний шарм, доповнений найвищими стандартами комфорту.

Для гостей підготовлені елегантні та сучасні люкси. Кожен має приватні ландшафтні басейни з верандами, звідки можна милуватися прекрасними краєвидами. Люкси мають різні планування з однією або двома спальнями, розраховані на пари або сім’ї з кількох осіб. Для більших компаній є інший варіант розміщення – приватні вілли з 3–6 спальнями, які можуть вмістити до 12 осіб. Усі головні спальні мають власні ванні кімнати, а кожна вілла оснащена ландшафтним басейном, приватними верандами або терасами, відкритою гідромасажною ванною та ігровою кімнатою. Вілла з 6 спальнями має два басейни, а також фітнес-центр, спа-кімнату та повністю обладнану кухню.

На курорті також є три просторі басейни, включно з одним для дітей, і спа-центр із привабливим меню ритуалів для обличчя, терапій і масажів. Andronis Arcadia також пропонує своїм гостям можливості для унікальних пригод, таких як дегустація вин, прогулянки на яхті, приватні фотосесії та приватний політ на гелікоптері до Міконосу для прогулянок і шопінгу в супроводі шопінг-конс’єржа.

2. NOŪS Santorini

Цей розкішний готель розташований у чарівному селі Мессарія. П’ятизірковий готель із унікальним характером і дизайном поєднує історію острова та сучасний колорит. При цьому, як і багато інших популярних готелів Санторіні, він прагне підтримувати ідеальну гармонію між усамітненим притулком і базою для пригод.

Готель має 121 просторий номер, люкс і бунгало, розташовані в прекрасних садах. Деякі номери мають приватні балкони з зонами відпочинку або дворик із обідньою та лаундж-зонами. Вони мають 1–2 спальні та приватні басейни з обідніми зонами та шезлонгами. Якщо ви шукаєте більше простору та приватності, зупиніться в бунгало. Вони мають приватні зони відпочинку з альтанкою та відкритою джакузі або басейном.

Окрім приватних зон, на курорті є спільний басейн, який є найбільшим на острові. Поруч із ним розташований ресторан NOŪS, що працює щодня, подаючи смачні страви та закуски з раннього ранку до пізнього вечора. Любителі вишуканої італійської кухні та класичних стейкхаусів оцінять меню в Elio’s Italian-American Diner, тоді як прихильники здорового харчування насолодяться Vitamin Bar зі свіжими салатами, смузі з місцевих інгредієнтів і якісною кавою. На курорті також є спа-центр, фітнес-зал і салон краси.

3. Magma Resort Santorini

Чудовий готель для заспокоєння тіла й душі розташований серед вулканічних виноградників на схилі пагорба з чудовими краєвидами на Егейське море. Він більш віддалений, ніж інші топові готелі Санторіні, але його атмосфера та навколишні краєвиди лише виграють від цього.

Це місце приваблює сучасних мандрівників, які шукають приватності та духовного благополуччя. Готель має 59 елегантно оформлених номерів і люксів. Вони оснащені верандами або терасами з приватними невеликими басейнами та прекрасними краєвидами на Егейське море. Інтер’єри номерів використовують земляні тони Санторіні, поєднуючи чорні меблі з ковдрами та подушками кольору іржі. Сніданок включений у вартість.

На курорті є великий басейн і ресторан Spondi’s Magma, керований шеф-кухарем із двома зірками Michelin. Інші зручності для гостей включають сучасний оздоровчий центр із критим басейном і спа, повністю обладнаний фітнес-центр, розкішні магазини та бутіки на території, а також бар біля басейну.

4. Nobu Hotel

Цей бутик-готель на північно-східному узбережжі острова пропонує панорамні краєвиди на Егейське море та кальдеру з кожного зі своїх 25 розкішних номерів, розташованих на вершині скелі. Готель знаходиться за 10 хвилин від прибережного міста Ія вздовж знаменитого пішохідного маршруту Фіра.

Цей курорт, як і більшість відомих готелів Санторіні, робить акцент на відпочинку для дорослих і приймає гостей віком від 14 років. Вони розміщуються в люксах і віллах, оформлених у традиційному кікладському стилі з мінімалістичним декором на тлі білих стін, щоб максимально підкреслити чудові краєвиди навколо. Більшість люксів мають приватні тераси з невеликими відкритими басейнами. Вілли мають багаторівневе планування та включають просторі вітальні, басейни, відкриті зони відпочинку та приватні сади. Гості можуть розслабитися на шезлонгах біля дворівневого басейну та милуватися вулканічними скелями знаменитого заходу сонця Санторіні звідси.

Ресторан Nobu, який пропонує делікатеси, такі як темпура з кам’яних креветок і тріска з місо, є ще однією привабливою частиною цього курорту, розташованого високо над скелями. Готель також пропонує обслуговування в номерах. Sunset Sessions, які поєднують коктейлі та вечерю під зірками з літніми ритмами резидентного діджея Гарріса Кіта та чудовим заходом сонця Санторіні, варто відвідати з четверга по неділю.

5. Santo Pure

Чудові заходи сонця стануть частиною вашого досвіду в готелях Санторіні. Джерело: Image Santocollection.gr Чудові заходи сонця стануть частиною вашого досвіду в готелях Санторіні. Джерело: Image Santocollection.gr

Ексклюзивний готель, розташований на тихих околицях у пішій доступності від міста, є одним із найкращих готелів Санторіні для розміреного відпочинку, перезавантаження та відновлення внутрішнього ресурсу.

Цей готель уособлює тиху оазу з чистим кікладським шармом, що складається з 85 люксів і вілл. Розкішні інтер’єри в заспокійливих відтінках лавового чорного та білого доповнені пишними садами та просторими ландшафтами. 83 люкси згруповані як маленькі села та названі на честь різних груп островів. Вони з’єднані звивистими доріжками та площами, засадженими цитрусовими деревами. Люкси оснащені великими ліжками, розкішною білизною, і більшість із них доповнені приватними міні-басейнами та відкритими джакузі. Колекцію Hotel Santo Pure завершують шикарні вілли з приватними басейнами, тренажерними залами, саунами та просторими відкритими зонами відпочинку.

Лейтмотив курорту – відновлення зв’язку з природою та екологічність, що передбачає перероблену воду, власну опріснювальну установку, ініціативи з нульовими відходами та харчування від ферми до столу. Гостям пропонують сніданок у форматі шведського столу, середземноморський ресторан і напої та закуски в барі біля басейну. Після насиченого дня огляду визначних пам’яток і водних розваг на Санторіні скористайтеся ідеальною можливістю розслабитися в спа-центрі, який шість років поспіль визнається найкращим спа-курортом Греції.

6. Andronis Boutique Hotel

Розкішний бутик-готель, висічений у драматичних скелях Санторіні, пропонує захоплюючі краєвиди на Егейське море та надзвичайно романтичну атмосферу. Як і належить топовому готелю Санторіні, з усіх його номерів можна милуватися прекрасними краєвидами кальдери та чарівними білосніжними будинками.

Елегантні люкси в традиційному егейському стилі з невеликими басейнами, гідромасажними ваннами та приватними терасами втілюють суть кікладського шику. Для сімей або груп ідеально підійде вілла з двома спальнями, ландшафтним басейном і просторою вітальнею.

Ресторан Lauda був заснований у 1971 році. Сьогодні він продовжує зберігати та шанувати традиції регіону, використовуючи виняткові місцеві інгредієнти та залучаючи найкращих шеф-кухарів для створення приголомшливого меню. Гості отримають незабутній досвід у Mare Sanus Spa, притулку для догляду за тілом, розслаблюючих ритуалів і омолоджувальних процедур. Як і в інших готелях Andronis на Санторіні, гості Andronis Boutique Hotel можуть розраховувати на ексклюзивні пропозиції під час відпустки, такі як розкішний шопінг і круїзи на яхті. Окрім активностей на території, персонал допоможе спланувати пригоди на острові, такі як катання на катамарані, винні тури, піші прогулянки та оглядові екскурсії.

7. The Vasilicos

Майстер-клас із поєднання кікладської простоти з розкішним розміщенням проводить The Vasilicos, бутик-готель, розташований високо на скелі кальдери. Цей колишній приватний притулок – це колекція печероподібних структур, типових для місцевої архітектури.

Власниця Дафна Валамбоус проводила тут літні місяці в дитинстві, і з того часу, як її батько побудував цей притулок у 1980-х роках, не було багато драматичних змін (окрім кількох басейнів і професійної кухні). Готель зберігає атмосферу сімейного дому та належить до невеликої кількості найкращих готелів Санторіні, які не обмежуються політикою лише для дорослих. Таким чином, це місце чудово підходить для сімей, особливо з дітьми старшого віку.

Люкси готелю оформлені унікальними меблями з приватної колекції сім’ї, виготовленої на замовлення, що надає їм атмосферу автентичного дому. Кожен люкс унікальний, із власним набором зручностей, таких як затінена альтанка, невеликий басейн із підігрівом і зони відпочинку. Вибирайте потрібні при бронюванні: наприклад, якщо ви подорожуєте парою, зупиніться в тихому, усамітненому Efta, повністю прихованому від сторонніх очей. Розкішне розміщення доповнене скромною автентичною кухнею з використанням найкращих місцевих інгредієнтів і свіжовиловлених морепродуктів. Традиційні грецькі страви супроводжуються вином із сестринської виноробні, яку гості готелю можуть відвідати, щоб насолодитися дегустацією нагороджених вин із ретельно підібраними закусками.

8. Perivolas

Готелі Санторіні будуть ідеальною базою для розслаблюючого відпочинку. Джерело: Image Perivolas.gr Готелі Санторіні будуть ідеальною базою для розслаблюючого відпочинку. Джерело: Image Perivolas.gr

Затишні та чарівні будинки цього одного з найспокійніших і розмірених готелів Санторіні втілюють невимушену та елегантну простоту острівного життя. Він вражає мандрівників тихою розкішшю, теплою гостинністю, вишуканою кухнею та вражаючими морськими пейзажами.

Власник Костіс Психас побудував цей ланцюжок будинків на скелі, перетворивши цей ландшафт на затишний амфітеатр із білосніжними ліжками та витонченими басейнами, що зливаються з горизонтом. Це місце сповнене спокоєм і розміреним ритмом життя, де лише періодичний дзвін церковних дзвонів і віддалений шум рибальського човна порушують навколишню тишу, гідну медитації.

Perivolas був побудований як сімейний дім і зберігає атмосферу приватних резиденцій. Люкси вбудовані в затишні ніші зі склепінчастими стелями та скульптурними кам’яними стінами, прикрашені килимами ручної роботи та подушками яскравих кольорів. Альтернативно, зупиніться високо на скелях Санторіні в мальовничій віллі з двома спальнями та власним ландшафтним басейном, яка підходить для всієї родини або групи гостей.

Центральним елементом Perivolas, як і багатьох інших популярних готелів Санторіні, є чудовий ландшафтний басейн, де можна відпочивати під парасолькою, насолоджуватися післяобідніми коктейлями та спостерігати за прекрасним заходом сонця. Інші зручності включають фітнес-центр із заняттями йогою, оздоровчу студію зі спа-процедурами та ресторан із відокремленими терасами навколо басейну.