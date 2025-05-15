Лучшие отели в Санторини: Топ-8 роскошных вилл с шикарной атмосферой и непревзойденными видами на знаменитые закаты.

Ежегодно в Санторини посещают более двух миллионов туристов. Это неудивительно, ведь его изящные белокаменные виллы, висящие на краю вулканической кальдеры, а также ландшафтные бассейны и невероятные виды на Эгейское море являются одной из визитных карточек греческих островов. Каждый из них имеет свою привлекательную особенность, но уникальные ландшафты Санторини отличаются волшебной архитектурой и удивительной панорамой. Многие однодневные туристы пытаются зафиксировать знаменитые закаты над Санторини с помощью объективов камер, тогда как лучшие отели предоставляют своим гостям эти непревзойденные магические виды. Уютные и роскошные приюты полны конфиденциальности, размеренной атмосферы и замечательного опыта, включающего эксклюзивные приключения, вкусную еду и первоклассный сервис. От пещерных люксов до дизайнерских вилл и пляжных домов – пребывание в самых красивых отелях Санторини откроет вам доступ к лучшим местам для отдыха на этом потрясающем острове.

1. Andronis Arcadia

Ландшафтные бассейны стали изюминкой многих отелей на острове. Источник: Image Andronis.com

Большинство отелей на Санторини ориентированы на отдых для взрослых, поэтому они пользуются огромным спросом для медового месяца. Andronis Arcadia (одна из пяти гостиниц Andronis на острове) – настоящая семейная жемчужина. Названный в честь мифического бога Господа, он олицетворяет естественную гармонию и пасторальный шарм, дополненный высокими стандартами комфорта.

Для гостей подготовлены элегантные и современные люксы. У каждого есть частные ландшафтные бассейны с верандами, откуда можно любоваться прекрасными видами. Люксы имеют разные планировки с одной или двумя спальнями, рассчитанные на пары или семьи из нескольких человек. Для крупных компаний есть другой вариант размещения – частные виллы с 3-6 спальнями, которые могут вместить до 12 человек. Во всех спальнях есть собственные ванные комнаты, а каждая вилла оснащена ландшафтным бассейном, частными верандами или террасами, открытой гидромассажной ванной и игровой комнатой. Вилла с 6 спальнями имеет два бассейна, а также фитнес-центр, спа-комнату и полностью оборудованную кухню.

На курорте также есть три просторных бассейна, включая один для детей, и спа-центр с привлекательным меню ритуалов для лица, терапий и массажей. Andronis Arcadia также предлагает своим гостям возможности для уникальных приключений, таких как дегустация вин, прогулки на яхте, частные фотосессии и частный полет на вертолете в Миконос для прогулок и шопинга в сопровождении шоппинг-консьержа.

2. NOŪS Santorini

Этот роскошный отель расположен в очаровательной деревне Мессария. Пятизвездочная гостиница с уникальным характером и дизайном объединяет историю острова и современный колорит. При этом, как и многие другие популярные гостиницы Санторини, он стремится поддерживать идеальную гармонию между уединенным убежищем и базой для приключений.

Отель имеет 121 просторный номер, люкс и бунгало, расположенные в прекрасных садах. В некоторых номерах есть частные балконы с зонами отдыха или обеденный дворик и лаундж-зонами. Они имеют 1-2 спальни и частные бассейны с обеденными зонами и шезлонгами. Если вы ищете больше пространства и конфиденциальности, остановитесь в бунгало. У них есть частные зоны отдыха с беседкой и открытой джакузи или бассейном.

Кроме частных зон, на курорте есть общий бассейн, который является самым большим на острове. Рядом с ним расположен ресторан NOŪS, работающий ежедневно, подавая вкусные блюда и закуски с раннего утра до позднего вечера. Любители изысканной итальянской кухни и классических стейкхаусов оценят меню в Elio's Italian-American Diner, тогда как поклонники здорового питания насладятся Vitamin Bar со свежими салатами, смузи из местных ингредиентов и качественным кофе. На курорте также есть спа-центр, фитнес-зал и салон красоты.

3. Magma Resort Santorini

Прекрасная гостиница для успокоения тела и души расположена среди вулканических виноградников на склоне холма с прекрасными видами на Эгейское море. Он более удален, чем другие топовые отели Санторини, но его атмосфера и окружающие виды только выиграют от этого.

Это место привлекает современных путешественников, которые ищут конфиденциальность и духовное благополучие. Отель состоит из 59 элегантно оформленных номеров и люксов. Они оборудованы верандами или террасами с частными небольшими бассейнами и прекрасными видами на Эгейское море. Интерьеры номеров используют земляные тона Санторини, сочетая черную мебель с одеялами и подушками ржавчины. Завтрак включен в стоимость.

На курорте есть большой бассейн и ресторан Spondi's Magma, управляемый шеф-поваром с двумя звездами Michelin. Другие удобства для гостей включают современный оздоровительный центр с закрытым бассейном и спа, полностью оборудованный фитнес-центр, роскошные магазины и бутики на территории, а также бар у бассейна.

4. Nobu Hotel

Этот бутик-отель на северо-восточном побережье острова предлагает панорамные виды на Эгейское море и кальдеру из каждого из 25 роскошных номеров, расположенных на вершине скалы. Отель находится в 10 минутах от прибрежного города Ия вдоль знаменитого пешеходного маршрута Фира.

Этот курорт, как и большинство известных отелей Санторини, делает акцент на отдыхе для взрослых и принимает гостей от 14 лет. Они размещаются в люксах и виллах, оформленных в традиционном кикладском стиле с минималистичным декором на фоне белых стен, чтобы максимально подчеркнуть великолепные виды вокруг. Большинство люксов имеют частные террасы с небольшими открытыми бассейнами. Виллы имеют многоуровневую планировку и включают в себя просторные гостиные, бассейны, открытые зоны отдыха и частные сады. Гости могут расслабиться на шезлонгах возле двухуровневого бассейна и любоваться вулканическими скалами знаменитого заката Санторини.

Ресторан Nobu, который предлагает деликатесы, такие как темпура из каменных креветок и щепа из мисо, является еще одной привлекательной частью этого курорта, расположенного высоко над скалами. Отель предлагает также обслуживание в номерах. Sunset Sessions, сочетающие коктейли и ужин под звездами с летними ритмами резидентного диджея Гарриса Кита и замечательным закатом Санторини, стоит посетить с четверга по воскресенье.

5. Santo Pure

Замечательные закаты станут частью вашего опыта в отелях Санторини. Источник: Image Santocollection.gr

Эксклюзивный отель, расположенный на тихих окрестностях в пешей доступности от города, является одним из лучших отелей Санторини для спокойного отдыха, перезагрузки и восстановления внутреннего ресурса.

Этот отель олицетворяет тихую оазу с чистым кикладским шармом, состоящий из 85 люксов и вилл. Роскошные интерьеры в успокаивающих оттенках черного и белого лавового дополнены пышными садами и просторными ландшафтами. 83 люкса сгруппированы как маленькие деревни и названы в честь разных групп островов. Они соединены извилистыми дорожками и площадями, засаженными цитрусовыми деревьями. Люксы оснащены большими кроватями, роскошным бельем, и большинство из них дополнены частными мини-бассейнами и открытыми джакузи. Коллекцию Hotel Santo Pure завершают шикарные виллы с приватными бассейнами, тренажерными залами, саунами и просторными открытыми зонами отдыха.

Лейтмотив курорта – восстановление связи с природой и экологичность, которая предусматривает переработанную воду, собственную опреснительную установку, инициативы с нулевыми отходами и питание от фермы к столу. Гостям предлагают завтрак в формате шведского стола, средиземноморский ресторан и напитки и закуски в баре у бассейна. После насыщенного дня обзора достопримечательностей и водных развлечений на Санторини воспользуйтесь идеальной возможностью расслабиться в спа-центре, который шесть лет подряд признается лучшим спа-курортом Греции.

6. Andronis Boutique Hotel

Роскошный бутик-отель, высеченный в драматических скалах Санторини, предлагает увлекательные виды на Эгейское море и необычайно романтическую атмосферу. Как и положено топовой гостинице Санторини, из всех его номеров можно любоваться прекрасными видами кальдеры и очаровательными белоснежными домами.

Элегантные люксы в традиционном эгейском стиле с небольшими бассейнами, гидромассажными ваннами и частными террасами олицетворяют суть кикладского шика. Для семей или групп идеально подойдет вилла с двумя спальнями, ландшафтным бассейном и просторной гостиной.

Ресторан Lauda был основан в 1971 году. Сегодня он продолжает сохранять и уважать традиции региона, используя исключительные местные ингредиенты и привлекая лучших шеф-поваров для создания потрясающего меню. Гости получат незабываемый опыт в Mare Sanus Spa, приюте для ухода за телом, расслабляющих ритуалов и омолаживающих процедур. Как и в других отелях Andronis на Санторини, гости Andronis Boutique Hotel могут рассчитывать на эксклюзивные предложения во время отпуска, такие как роскошный шоппинг и круизы на яхте. Помимо активностей на территории, персонал поможет спланировать приключения на острове, такие как катание на катамаране, винные туры, пешие прогулки и обзорные экскурсии.

7. The Vasilicos

Мастер-класс по сочетанию кикладской простоты с роскошным расположением проводит The Vasilicos, бутик-отель, расположенный высоко на скале кальдеры. Это бывшее частное убежище – это коллекция пещеобразных структур, типичных для местной архитектуры.

Владелица Дафна Валамбоус проводила здесь летние месяцы в детстве, и с тех пор как ее отец построил это убежище в 1980-х годах, не было много драматических изменений (кроме нескольких бассейнов и профессиональной кухни). Отель сохраняет атмосферу семейного дома и принадлежит к небольшому количеству лучших отелей Санторини, которые не ограничиваются политикой только для взрослых. Таким образом, это место отлично подходит для семей, особенно с детьми постарше.

Люксы отеля оформлены уникальной мебелью из частной коллекции семьи, изготовленной по заказу, что придает им атмосферу аутентичного дома. Каждый люкс уникален, с собственным набором удобств, таких как затененная беседка, небольшой бассейн с подогревом и зоны отдыха. Выбирайте нужные при бронировании: например, если вы путешествуете паром, остановитесь в тихом, уединенном Efta, полностью скрытом от посторонних глаз. Роскошное размещение дополнено скромной аутентичной кухней с использованием лучших местных ингредиентов и свежевыловленных морепродуктов. Традиционные греческие блюда сопровождаются вином из сестринской винодельни, которую гости отеля могут посетить, чтобы насладиться дегустацией награжденных вин с тщательно подобранными закусками.

8. Perivolas

Отели Санторини будут идеальной базой для отдыха. Источник: Image Perivolas.gr

Уютные и очаровательные дома этого одного из самых спокойных и размеренных отелей Санторини олицетворяют непринужденную и элегантную простоту островной жизни. Он поражает путешественников тихой роскошью, теплым гостеприимством, изысканной кухней и поразительными морскими пейзажами.

Владелец Костис Психас построил эту цепочку домов на скале, превратив этот ландшафт в уютный амфитеатр с белоснежными кроватями и изящными бассейнами, сливающимися с горизонтом. Это место наполнено спокойствием и размеренным ритмом жизни, где лишь периодический звон церковных колоколов и отдаленный шум рыбацкой лодки нарушают окружающую тишину, достойную медитации.

Perivolas был построен в качестве семейного дома и сохраняет атмосферу частных резиденций. Люксы встроены в уютные ниши со сводчатыми потолками и скульптурными каменными стенами, украшены коврами ручной работы и подушками ярких цветов. Альтернативно, остановитесь высоко на скалах Санторини в живописной вилле с двумя спальнями и собственным ландшафтным бассейном, подходящим для всей семьи или группы гостей.

Центральным элементом Perivolas, как и многих других популярных отелей Санторини, является прекрасный ландшафтный бассейн, где можно отдыхать под зонтиком, наслаждаться послеобеденными коктейлями и наблюдать за прекрасным закатом. Другие удобства включают фитнес-центр с йогой, оздоровительную студию со спа-процедурами и ресторан с уединенными террасами вокруг бассейна.