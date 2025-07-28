Найкращі готелі в кварталі Маре в Парижі: відчуйте розкішний відпочинок кожною клітинкою

Якщо ви мрієте про подорож до Парижа, щоб побачити автентичну архітектуру та вирушити на шопінг за різноманітними предметами гардеробу й сувенірами, не вагайтеся та прямуйте до району Маре. Він розташований у 4-му окрузі Парижа та має власну багату історію, включно зі знаменитим єврейським кварталом.

Цей відомий район славиться своїми атмосферними галереями та музеями, затишними ресторанами та розкішними готелями Маре. Тут усе сприяє королівському відпочинку — від вишуканого дизайну номерів до спокусливої кухні.

Наш список найкращих готелів району Маре в Парижі також включає заклад, який отримав титул найсексуальнішого. Він надихнув Франсуа Трюффо на створення фільму, який здобув величезну популярність серед кіноманів.

Sinful Paris

Незвичний дизайн номеру. Джерело: https://www.experimentalmarais.com/ Незвичний дизайн номеру. Джерело: https://www.experimentalmarais.com/

Готель Sinner Paris (раніше відомий як Sinful Paris) залишається відкритим станом на 2025 рік і продовжує працювати як один із найвідоміших і найстильніших готелів у районі Маре, Париж. Згідно з актуальною інформацією, він є популярним 5-зірковим закладом, відомим своїм унікальним дизайном, сучасним шиком і провокативною атмосферою, що поєднує елементи історичної спадщини з сучасними акцентами. Готель розташований у самому серці Маре, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче досліджувати модні бари, ресторани та бутіки цього району.

Адреса: 116 Rue du Temple, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.sinnerparis.com

Hotel Jacques de Molay

У самому серці Парижа, прямо на площі Республіки, зручно розташований готель Jacques de Molay. Він побудований на історичному місці, де колись була каплиця, тому має шляхетну атмосферу. Заклад займає гідне місце серед готелів Маре, Париж. Поблизу розташовані знаменитий міст Помпіду та мальовничий канал Сен-Мартен.

Усі номери готелю в Маре, Париж, Франція, елегантно мебльовані якісними меблями та практичною технікою. Завдяки безкоштовному Wi-Fi гості завжди можуть перевірити електронну пошту та бути в курсі світових новин. Ви можете обрати, куди піти на дозвіллі — до тренажерного залу чи сауни. Розслабитися та відволіктися від сумних думок можна в затишному барі з келихом спокусливого коктейлю та порцією фірмового десерту.

Адреса: 94 Rue des Archives, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.hoteljacquesdemolay.com

Hotel Les Tournelles

Просторі номери з кондиціонерами та власними ванними кімнатами. Джерело: lestournelles.com Просторі номери з кондиціонерами та власними ванними кімнатами. Джерело: lestournelles.com

Готель Les Tournelles розташований у центральній частині району Маре, за кілька кроків від площі Вогезів. Він має цілодобову стійку реєстрації. Станція метро Сен-Поль знаходиться в пішій доступності.

Один із найкращих готелів району Маре в Парижі розташований у старій історичній будівлі, яка колись була домом герцога Бедфорда. Відомий регент Французького королівства мав репутацію тонкого естета, що відобразилося в архітектурному дизайні будівлі.

Усі номери готелю оформлені зі смаком, з елегантними меблями та функціональною технікою. Вони оснащені кондиціонерами та ванними кімнатами з душем, феном і косметикою люксових брендів. Безкоштовний Wi-Fi доступний на всій території готелю. Є затишна бібліотека-лаунж, цілодобовий бар самообслуговування та простора кімната для ситних сніданків, розташована в підвалі з вражаючим кам’яним склепінням.

Адреса: 16 Rue de Birague, 75004 Paris, France

Вебсайт: http://www.lestournelles.com

Hotel Jules & Jim

Якщо вас цікавлять готелі в районі Маре, Париж, Франція, де створені всі умови для спокійного та мирного відпочинку, обирайте Jules & Jim. Він розташований у відокремленому місці, і доступ можливий лише через ресепшн, після чого ви потрапите до секретного внутрішнього двору з пишним садом. У лобі готелю представлені чудові роботи найкращих фотографів Парижа.

Родзинкою вашого відпочинку стане унікальна пропозиція готелю в Парижі, Маре — півторагодинна екскурсія з персональним гідом на стильному Citroën DS. Вартість такої поїздки становить 190 євро для одного-трьох відпочивальників. Під час подорожі ви зможете насолодитися дивовижними пейзажами Парижа та побачити місто очима місцевих жителів.

Адреса: 11 Rue des Gravilliers, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.hoteljulesetjim.com

Hotel National Des Arts et Métiers

Один із найкращих готелів району Маре в Парижі майстерно втілив концепцію використання екологічних матеріалів і революційних архітектурних технологій.

Просторі та комфортні номери готелю мають першокласне оздоблення з тесаного каменю та безшовної мозаїчної підлоги, високоміцної сталі та благородного дерева. Вони оснащені мінібаром для зберігання охолоджених напоїв, кавомашиною та розкішними ліжками для міцного сну.

Деякі номери готелю (Париж, Франція, Маре) мають балкони з комфортними меблями для відпочинку на свіжому повітрі. Так приємно насолоджуватися чудовими краєвидами романтичного Парижа або мальовничого внутрішнього двору готелю.

Найкращі готелі Маре в Парижі ідеально підходять для духовного перезавантаження та підзарядки. За бажанням ви можете обрати відповідний комплекс вправ у тренажерному залі або пройти курс омолоджувальних процедур у салоні краси.

Адреса: 243 Rue Saint-Martin, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.hotelnational.paris

Hotel de Jobo

Готелі в районі Маре в Парижі справді прекрасні. Hôtel de Joséphine Bonaparte не є винятком. Він розташований у затишному районі 4-го округу Парижа та гармонійно поєднує інноваційну архітектуру з вишуканими вінтажними елементами.

Однією з ключових особливостей готелю в районі Маре в Парижі є використання оригінального леопардового принту в дизайні інтер’єру. Якщо ви шанувальник французької елегантності та романтики, це місце вам точно сподобається.

Популярні туристичні пам’ятки Парижа розташовані неподалік від закладу. Обов’язково включіть у свій список прогулянок відвідування загадкових Люксембурзьких садів із бездоганно підстриженою зеленню, яку можна знайти лише у Франції.

Адреса: 10 Rue d’Ormesson, 75004 Paris, France

Вебсайт: http://www.hoteldejobo.paris

Villa Beaumarchais

Вілла Бомарше запрошує відпочити в розкішних номерах. Джерело: Freepik Вілла Бомарше запрошує відпочити в розкішних номерах. Джерело: Freepik

Найкращі готелі району Маре характеризуються комфортною обстановкою та вишуканим дизайном. Один із них, Villa Beaumarchais, запрошує мандрівників відчути всі принади королівського відпочинку.

Номери чотиризіркового готелю Маре, Париж, Франція, оснащені кондиціонерами, мають елегантні декоративні елементи та безкоштовний доступ до Інтернету. Родзинкою готелю є просторий ресторан зі скляним дахом і затишний бар із широким вибором коктейлів і закусок.

Готель Маре, Париж, Франція, оточений чудовими художніми галереями та музеями, де можна провести дозвілля, оточені красою: Each x Other, Michel Rein, Carnavalet, Galerie Liberal-Bruant. Ви можете підтримувати хорошу фізичну форму в тренажерному залі.

Адреса: 5 Rue des Arquebusiers, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.villabeaumarchais.com

Hotel Les Bains

Багато готелів у районі Маре в Парижі були побудовані на місці інших закладів, які були дуже популярними в попередні роки. Наприклад, бутік-готель Les Bains розташований у будівлі, яка раніше була нічним клубом, який регулярно відвідував Мік Джаггер. Сьогодні він має гламурну атмосферу, типову для французької столиці. Заклад оточений художніми галереями, гостинними кафе та ресторанами з чудовою кухнею.

Найкращі готелі Маре мають розкішні басейни з бірюзовою водою. Hotel Les Bains із радістю підтримує цю традицію. Якщо ви хочете відчути яскраві емоції під ритми запальних танців, прямуйте до підземного нічного клубу готелю, який завжди гучний і багатолюдний.

Адреса: 7 Rue du Bourg l’Abbé, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.lesbains-paris.com

Hotel du Petit Moulin

Сучасний бутік-готель du Petit Moulin був побудований на місці однієї з найстаріших пекарень Парижа. Творці готелю, Надя Мурано та Дені Нуррі, доклали багато зусиль, щоб створити ефектний сучасний вигляд одного з найстильніших готелів у Маре.

Декоративне оформлення готелю було довірено Крістіану Лакруа. Результати його роботи перевершили всі очікування засновників готелю. У підсумку номери були оформлені з органічним поєднанням спокійних тонів і насичених відтінків. Використовувалися популярні ефекти оптичної ілюзії, поєднання вінтажних елементів і сучасних модних тенденцій. Багато номерів прикрашені гламурними роботами Лакруа.

Адреса: 29-31 Rue de Poitou, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.hotelpetitmoulin.com

Pavillon de la Reine

Розкішний 5-зірковий готель прекрасний як зсередини, так і зовні. Джерело: pavillon-de-la-reine.com Розкішний 5-зірковий готель прекрасний як зсередини, так і зовні. Джерело: pavillon-de-la-reine.com

Один із найкращих готелів району Маре в Парижі, Pavillon de la Reine, затишно розташований на одній із найгарніших площ Парижа. Він ідеально доповнює архітектуру району та став справжнім райським куточком у центрі пульсуючої французької столиці.

Улюбленець серед найкращих готелів Маре, цей готель приваблює гостей чарівною атмосферою, яка запрошує насолоджуватися приємним перебуванням у королівському комфорті. Шикарний п’ятизірковий готель гармонійно оформлений як зовні, так і всередині.

Заклад оточений мальовничою територією з пишною зеленню та елегантним фонтаном. Гості можуть скористатися послугами консьєржа, який може забронювати столики в ресторані чи замовити квитки до опери або театральної ложі. Pavillon de la Reine пропонує безкоштовну приватну парковку, простору конференц-залу, затишну терасу та безкоштовний Wi-Fi. Для незабутньої прогулянки містом можна орендувати велосипеди.

Адреса: 28 Place des Vosges, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.pavillondelareine.com

Hotel Georgette

Список найкращих готелів району Маре в Парижі, Франція, обов’язково включає Georgette, розташований поблизу Центру Жоржа Помпіду та легендарної площі Республіки. Заклад із цілодобовою стійкою реєстрації пронизаний духом чарівної романтики.

Гості можуть скористатися паркуванням і послугами зберігання багажу. Просторі та стильно оформлені номери мають усе для розкішного перебування, від телевізорів із плоским екраном до безкоштовних засобів для догляду за тілом і волоссям.

Найкращі готелі Маре в Парижі славляться своїм неперевершеним шармом, де можна відпочити та повністю відволіктися від мирських турбот. Забронюйте одномісний або двомісний номер заздалегідь і почастуйте себе гламурним шиком. Бажаємо чарівної подорожі та безлічі позитивних емоцій!

Адреса: 36 Rue du Grenier-Saint-Lazare, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.hotelgeorgette.com