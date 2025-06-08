Найкращі місця Великобританії для відвідування цього року. Нові ідеї для планування подорожей

Планування вражень на цілий рік – це перший крок до успіху. Вам потрібно обміркувати свої бажання, узгодити їх із бюджетом і встановити конкретні часові рамки для вашої мети. Наш список найкращих речей, які варто зробити та побачити у Великобританії, включає велотури, маршрути для каное, культурне занурення і навіть повітряні пригоди. Плануючи поїздку до Великобританії, ознайомтеся з нашим списком, щоб знайти нові та захоплюючі ідеї для подорожей країною.

Лови 1000 хвиль на годину на суші в Единбурзі вже цього року. Джерело: https://www.lostshore.com/ Лови 1000 хвиль на годину на суші в Единбурзі вже цього року. Джерело: https://www.lostshore.com/

1. Серфінг на суші в Единбурзі

Плануючи подорожі Великобританією на цю осінь, прикріпіть на холодильник нагадування про Lost Shore Surf Resort. Цей курорт призначений для тренувань на серфборді та розваг. Він відкриється восени (у вересні) неподалік від Единбурга. Ви зможете відчути ритм 1000 хвиль на годину різної складності та інтенсивності. Це означає, що ви матимете можливість вперше познайомитися з серфінгом або вдосконалити свої навички, якщо ви вже професіонал.

Уявіть собі озеро довжиною 160 метрів посеред парку площею 60 акрів. Тут багато розваг і можливостей для веселощів. Ви можете зупинитися в 22 каютах і капсулах, які, звісно, потрібно бронювати заздалегідь. Фудкорти, сезонний ринок, тематичні магазини, ресторани з кваліфікованими шеф-кухарями і навіть спа – усе, щоб початок осені не здавався нудним і буденним. Чудова новина: уроки серфінгу, використання опалюваних роздягалень і все спорядження для серфінгу, від костюма до дошки, включені у вартість проживання. Беріть родину в подорож і гребіть на хвилях цієї осені в Рато, за 9 миль від Единбурга.

Ексклюзивні аксесуари та вбрання Барбі на виставці в Лондоні. Джерело: https://designmuseum.org/ Ексклюзивні аксесуари та вбрання Барбі на виставці в Лондоні. Джерело: https://designmuseum.org/

2. Виставка Барбі в Лондоні

Рожевий бум триває. Цього року Design Museum у Лондоні святкуватиме 65-ту річницю знаменитої та популярної ляльки. Святкування заплановане у вигляді виставки, яка продемонструє еволюцію іграшки та самого бренду.

Компанія Mattel Inc із Каліфорнії, що представляє Барбі, навіть надала доступ до архівів, щоб музей міг показати артефакти та документи, які там зберігаються. Ви зможете побачити рідкісні та ексклюзивні меблі для будинків Барбі, унікальний одяг і багато аксесуарів, які навряд чи можна купити деінде.

Дата виставки вже визначена – вона проходитиме з 5 липня до 23 лютого 2025 року, але слідкуйте за цінами на квитки та їхньою доступністю, щоб не пропустити унікальну можливість.

3. Машина часу в Біміші, графство Дарем

Якщо ви коли-небудь бували в Музеї живої історії або чули про цей проєкт, то знаєте, що це місце у Великобританії варто відвідати, щоб відчути красу та оцінити працю минулих епох.

Пориньте в золоту еру кінематографа з відтвореним кінозалом у Біміші. Відвідайте кінотеатр 1950-х років, зазирніть до перукарні чи магазинів, де кожна деталь ретельно підібрана, щоб ваш розум почав плутатися, у якому році ви перебуваєте. Вінтажна музична будка допоможе ще глибше зануритися в атмосферу, відтворюючи мелодії та пісні давно минулих часів.

До таверни додали грузинську експозицію, і тепер ви можете скуштувати цю епоху. Вам подадуть грузинську їжу в керамічному посуді, а вино відмірятимуть рогами, як це заведено в грузинській традиції.

Ті, хто хоче продовжити занурення в епоху, можуть зупинитися в фермерських будинках і котеджах, які підтримують загальну ідею та зберігають атмосферу відтворених років.

Ви можете планувати такі враження вже зараз, придбавши сезонні квитки, які діють цілий рік: £24.95 для дорослих, £15.45 для дітей, £63.50 для сім’ї з чотирьох осіб.

Картина Боттічеллі «Венера і Марс» ближче, ніж ви думали. Джерело: https://www.nationalgallery.org.uk/ Картина Боттічеллі «Венера і Марс» ближче, ніж ви думали. Джерело: https://www.nationalgallery.org.uk/

4. Національна галерея ближче до вас

Національна галерея вирішила відзначити своє 200-річчя цього року справжньою мандрівкою Великобританією. Взявши з собою 12 найвідоміших картин, галерея планує 12 культових зупинок, і одна з них може бути у вашому місті чи принаймні в сусідньому. Одна зі всесвітньо відомих картин, чи то "Телега з сіном" Констебла, чи "Ставок із ліліями" Моне, обере одну "резиденцію" на певний період часу. Невеликий спойлер: Північну Ірландію відвідає "Вечеря в Еммаусі" Караваджо, а Ліверпуль готується прийняти "Венеру Рокебі" Веласкеса. Урочисте відкриття виставок у кожному з обраних міст відбудеться в один день – 10 травня. Відкриття супроводжуватимуться різноманітними подіями, які зроблять захід масштабним, цікавим і динамічним.

Пригоди на висоті стадіону Принсіпаліті в Кардіффі. Джерело: https://www.wru.wales/ Пригоди на висоті стадіону Принсіпаліті в Кардіффі. Джерело: https://www.wru.wales/

5. Прямо в небо в Кардіффі

Фанати регбі не очікували такого повороту. Стадіон Принсіпаліті у Кардіффі цієї весни стане майданчиком для екстремальних спортсменів, які не бояться висоти. Унікальна атракція стане можливою завдяки провідним експертам із повітряних пригод Wire & Sky, які розробили атракціон Scale для стадіону та його фанатів. Уявіть собі краєвид із вершини стадіону, куди вас піднімуть і опустять. Ви зможете помилуватися полем і насолодитися найкращою панорамою горизонту Кардіффа. Підготовка до події передбачає хороший фотоапарат і відстеження квитків, які ще не надійшли в продаж. Зареєструйтеся онлайн, щоб не пропустити.

Веселе нічне життя Парижа на картинах Тулуз-Лотрека в Баті. Джерело: https://www.victoriagal.org.uk/ Веселе нічне життя Парижа на картинах Тулуз-Лотрека в Баті. Джерело: https://www.victoriagal.org.uk/

6. Тулуз-Лотрек у Баті

Художня галерея Вікторії представила нову подію на весну, щоб ви точно знали, чим зайнятися у Великобританії. Виставка "Тулуз-Лотрек і майстри Монмартра" проллє світло на 30 картин всесвітньо відомого художника та покаже його першу роботу для Мулен Руж: плакат із канкан-танцівницями з трупи Мадемуазель Еглантин. Галереї доповнять картини інших талановитих художників того часу.

Ви зможете помилуватися рекламним плакатом шампанського Ruinart від Альфонса Мухи, Tournée du Chat Noir Штайнлена, відкрити Жюля Шере з його театральними плакатами та насолодитися плакатами Лотрека в повному обсязі. Не пропустіть шанс, щоб потім не планувати поїздку до Бельгії.

Виставка триває з 26 квітня до 29 вересня, квитки вже в продажу: £10 для дорослих, £3.50 для дітей.

7. Дорога короля Чарльза III уздовж узбережжя

Це чудова ідея для активного відпочинку на природі у Великобританії. Якщо ви затятий мандрівник на двох колесах чи двох ногах, частина Шляху Чарльза III може бути вам знайома, але до кінця року вас чекає приємний сюрприз – маршрут буде повністю завершений і доступний. Ви зможете подолати 2700 миль від Бамбурга до Боскастла.

Наразі готова лише половина маршруту, але відкрито нові ділянки, такі як: Камбрія, Кент і Сассекс. Ділянка від Хантінгтона через Саттон-Бридж у Норфолку наближається до завершення. Маршрут обходитиме болота, пляжі та заповідні зони річки Вош. Ця ділянка має відкритися вже в березні. Далі будуть ділянки на острові Шеппі та оновлення існуючого маршруту біля узбережжя Ексмура.

Ви зможете відстежувати відкриття та статус ділянок завдяки веб-сайту уряду Великобританії.

8. Музей Чорної країни – жива історія, Дадлі

Місце у Великобританії, яке точно варто відвідувати кілька разів на рік. З новинками, такими як повністю відтворена та жива головна вулиця Мідлендса, ви не просто відчуєте подих іншої епохи – вас перенесе туди з легким бризом. Музичний магазин Сеттона подарує вам звучання вінілу, а магазин E Shop занурить у моду 50-х. Хоча повертатися до паперових ощадних книжок трохи лячно, West Bromwich Building Society покаже вам цю частину історії. Весна принесе ще один подарунок – можливість дослідити робоче життя Чорної країни, відвідавши ливарний цех і цегельні заводи. Влітку нас порадують додаванням поштового відділення, кооперативу Хейлсоуен і Хасбері та магазину Army and Navy Store.

Квитки вже доступні та можуть порадувати всю вашу сім’ю: £22.50 для дорослих, £11.45 для дітей до 14 років.

Одна з галерей віскікурні в Белфасті. Джерело: https://visitbelfast.com/ Одна з галерей віскікурні в Белфасті. Джерело: https://visitbelfast.com/

9. Віскікурня в’язниці Крамлін-роуд, Белфаст

Кращого призначення для колишньої в’язниці годі й придумати. Уберезні 2024 року у будівлі XIX століття відкрилася віскікурня. Інвестиція в £22 мільйони зробила можливим новий дегустаційний досвід для поціновувачів бурштинового напою. Ви матимете доступ до всього – від виробництва до готового напою. Вас розважатимуть майстер-класи, різноманітні тематичні тури, а ваш домашній бар поповниться новими запасами.

Однак історії в’язниці не зникнуть – ця частина історії будівлі збережеться завдяки тематичним турам, які досі проводяться в її стінах. Якщо ви думаєте, що цікавого подивитися у Великобританії, це місце може стати вражаючим моментом.

10. Узбережжя Йоркшира на велосипеді

Скористайтеся круговим маршрутом зі Скарборо, щоб спланувати активну поїздку Великобританією з велотуром. Заздалегідь плануйте зупинки для комфортного відпочинку. Якщо вам потрібен лише один день для перезавантаження, використовуйте стартові точки для поїздки, такі як: Вітбі, Файлі, Бридлінгтон, Хорнсі та Вітерсі, а також села Гросмонт у Північному Йоркському Мурі.

Використовуйте супутній веб-сайт Route YC, щоб скласти детальніший план. Ця можливість буде доступна до 31 січня.

Пригоди на воді в каное в долині Твід. Джерело: https://www.gotweedvalley.co.uk/ Пригоди на воді в каное в долині Твід. Джерело: https://www.gotweedvalley.co.uk/

11. Веслування на каное в долині Твід

Одне з обов’язкових місць у Великобританії, щоб відчути її пороги та повороти. Це перший офіційний маршрут для каное, який ви зможете випробувати цієї весни. Маршрут включає досить спокійну ділянку довжиною 30 миль, тож не варто хвилюватися, якщо це ваш перший раз. Мальовнича прогулянка річкою в Британії, ви можете почати в селі Стобо і закінчити в Абботсфорді, звідки відкривається вид на колишній дім сера Вальтера Скотта. Уздовж маршруту ви не лише насолодитеся приголомшливими панорамними краєвидами, але й зможете побачити деяких мешканців місцевих лісів і водойм.