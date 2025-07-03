Найкращі курорти 'все включено' для перебування в Пунта-Кані: топ-13 локацій

Пунта-Кана — один із головних туристичних напрямків Домініканської Республіки, що може похвалитися понад 30 милями чудових пляжів із білим піском. Тут також розташований міжнародний аеропорт, тож мандрівникам легко дістатися до місця призначення.

Усі курорти "все включено" в Пунта-Кані пропонують першокласний сервіс і зручності, змагаючись у доглянутості території, різноманітності розваг, активностей на свіжому повітрі та смачній їжі. Дорослі можуть розслабитися в зонах без дітей, тоді як сім’ї можуть весело провести час у аквапарках або обрати заняття в клубах для молодших гостей.

Узбережжя Пунта-Кани — це місце зустрічі Атлантичного океану та Карибського моря, тож гості курортної зони мають безмежні можливості для дайвінгу, риболовлі, снорклінгу та інших водних видів спорту. Серед інших популярних активностей — екскурсії до прилеглих тропічних лісів, гольф, спа-процедури та, звісно, пляжний відпочинок.

Незалежно від того, чи плануєте ви романтичну відпустку, чи хочете весело та безтурботно провести час із дітьми, найкращі курорти "все включено" в Пунта-Кані чекають на вас. Наступна добірка допоможе обрати найкращий варіант для вашої тропічної пригоди.

Margaritaville Island Reserve Cap Cana

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Juanillo Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.margaritavilleislandreservecapcana.com/

Margaritaville Island Reserve Cap Cana, курорт "все включено" в Пунта-Кані, розташований у унікальній заповідній зоні. Ви можете обрати з-понад 500 люксів або зупинитися в одній із 39 розкішних вілл. На території є десять ресторанів і п’ять барів, тож у вас є можливість щодня пробувати нові страви під час відпустки.

Серед зручностей і активностей, доступних для гостей Margaritaville Island Reserve:

Щоденна розважальна програма;

Тенісний корт;

Немоторизовані водні види спорту;

Корт для піклболу;

Фітнес-центр;

Цілодобове обслуговування номерів;

Басейни та доступ до надзвичайного пляжу Juanillo.

Крім того, цей курорт із найвищим рейтингом "все включено" в Пунта-Кані ідеально підходить для сімейного відпочинку. Поки дорослі насолоджуються спа-процедурами, діти віком від 4 до 12 років можуть весело проводити час у дитячому клубі Parakeets, який працює щодня та пропонує насичену й цікаву програму.

Hard Rock Hotel Punta Cana

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.hardrockhotelpuntacana.com/

Розкішні зручності преміум-курорту. Джерело: Image by Adalberto Didou didou/Pixabay Розкішні зручності преміум-курорту. Джерело: Image by Adalberto Didou didou/Pixabay

Один із найкращих курортів "все включено" в Пунта-Кані розташований уздовж пляжу Баваро, займаючи понад 120 акрів доглянутої території. Гордістю Hard Rock Hotel Punta Cana є поле для гольфу, спроєктоване Джеком Ніклаусом на 18 лунок.

На території є 13 басейнів, дев’ять ресторанів і цілодобове обслуговування номерів, тож ви можете насолоджуватися смачною їжею в номері будь-коли. Щоденні розваги включають волейбол, водну аеробіку, боулінг, аркадні ігри, лазертаг тощо. Особливу увагу варто звернути на нічну програму, яка включає караоке, вечірки, живі музичні виступи, конкурси та багато іншого.

Вартість найкращого "все включено" в Пунта-Кані охоплює не лише харчування, але й високоякісний алкоголь і вишукані вина. Розширені тарифні опції включають необмежені спа-процедури, екскурсії, фотосесії, верхову їзду, дайвінг і багато іншого.

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-spa-resort

Один із найкращих курортів "все включено" в Пунта-Кані — Paradisus Palma Real Golf and Spa Resort. Комплекс розташований на березі чудового пляжу Баваро та оточений яскравими тропічними садами.

Вартість пакетного туру включає необмежені напої та харчування. Якщо ви хочете безтурботного романтичного відпочинку, рекомендуємо обрати категорію The Reserve, доступну лише для дорослих. Вона надає доступ до приватної пляжної зони та басейну, середземноморського ресторану, індивідуального заселення та виселення, а також персональних послуг консьєржа.

Активності, доступні для гостей курорту, включають теніс, волейбол, пляжний футбол і баскетбол. На території є великий сімейний басейн, дитяча зона, ресторани з міжнародною кухнею.

Meliá Punta Cana Beach

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/melia-punta-cana-beach

Не просто хороший курорт "все включено" в Пунта-Кані, а повноцінний оздоровчий комплекс Meliá Punta Cana Beach призначений лише для дорослих і розташований на чудовому пляжі Баваро. На території є великий спа-центр, тренажерний зал, приватний басейн і ексклюзивна зона ресепшн. Найкращі краєвиди на океан відкриваються з ексклюзивного лаунджу на даху.

Тариф "все включено" включає необмежені напої та харчування в ресторанах і барах курорту. Для гостей доступні різноманітні заходи та активності, такі як велотури, медитація та фітнес-заняття. Ви можете зупинитися в просторих і стильних номерах Wellness-Inclusive, створених для покращення вашого перебування та максимального задоволення від перебування в дивовижному тропічному курорті.

Hilton La Romana Resort & Spa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Playa Bayahibe, La Romana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/pujlrhh-hilton-la-romana-an-all-inclusive-adult-resort/

Веселі водні активності. Джерело: Image MustangJoe/Pixabay Веселі водні активності. Джерело: Image MustangJoe/Pixabay

Один із найкращих курортів "все включено" в Пунта-Кані — Hilton La Romana Resort and Spa, призначений лише для дорослих. Комплекс оточений тропічними джунглями вздовж мальовничого незайманого пляжу. Новий вишуканий курорт демонструє карибську елегантність і високий рівень сервісу. Варіанти розміщення варіюються від просторих номерів до елегантних люксів. Тариф "все включено" в Пунта-Кані включає:

Елітні алкогольні напої;

Обіди без попереднього бронювання в спеціалізованих ресторанах;

Обслуговування номерів;

Послуги консьєржа;

Мінібар із пивом, соками, безалкогольними напоями;

Щоденні розваги вдень і вночі, включно з тематичними вечірками та активностями на узбережжі;

Заняття у повністю обладнаному фітнес-центрі.

На території є нічне казино (з 19:00 до 2:00), спа-центр і цікаві екскурсії. Активності, доступні для гостей, включають пляжний волейбол, уроки танців, каякінг і катання на катамаранах, настільні ігри тощо.

Bahia Principe Grand Punta Cana

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.bahia-principe.com/en/hotels/punta-cana/grand-bahia-principe-punta-cana

Bahia Principe Grand Punta Cana пропонує найкращий "все включено" в Пунта-Кані, Домініканська Республіка. Курорт розташований на березі чудового пляжу Баваро, що відкриває безмежні можливості для різноманітних активностей — від каякінгу та снорклінгу до волейболу на білому піску.

Пакет "все включено" включає:

Харчування у форматі шведського столу;

Дитячий аквапарк;

Одну вечерю на кожні сім днів перебування;

Широкий вибір безалкогольних і алкогольних напоїв;

Розважальні програми для дітей і дорослих;

Тренажерний зал;

Мінібар із закусками, пивом і безалкогольними напоями;

Уроки дайвінгу в басейні.

Діти віком від 4 до 12 років можуть весело проводити час у спеціальному клубі. Додатково можна замовити масаж і косметичні процедури, курси вітрильного спорту чи падлбордингу, тематичні вечері та багато іншого.

Breathless Punta Cana Resort & Spa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Uvero Alto, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.breathlessresorts.com/en_us/resorts/dominican-republic/punta-cana

Серед найвище оцінених курортів "все включено" в Пунта-Кані — Breathless Punta Cana Resort and Spa. Пляжний комплекс пропонує розміщення в 750 люксах із приватними терасами або балконами, гідромасажними ваннами та сучасним стильним декором. Апартаменти мають вигляд на тропічні сади, басейн або океан. Ви можете отримати доступ до VIP-сервісу та ексклюзивних переваг, обравши пакет xhale club. Варто врахувати, що готель призначений виключно для дорослих.

Гості можуть насолоджуватися шведським столом, сімома ресторанами à la carte та цілодобовим обслуговуванням номерів. Пакет також включає фітнес-заняття, різноманітні розваги та доступ до басейну з баром і лаундж-зоною. Крім того, ви можете скористатися привілеями світового класу в спа-центрі Dreams Onyx, розташованому неподалік.

Hilton La Romana Resort & Water Park

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Playa Bayahibe, La Romana, Dominican Republi

c Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/pujlrhh-hilton-la-romana-an-all-inclusive-family-resort/

Якщо ви шукаєте найкращі курорти "все включено" в Пунта-Кані для сімей, рекомендуємо обрати Hilton La Romana Resort and Water Park. Цей готель пропонує безмежні розваги та активності для дітей і дорослих, захопливі краєвиди та необмежені можливості для пляжного відпочинку.

Особливістю цього карибського курорту "все включено" в Пунта-Кані є новий аквапарк, оточений пишним тропічним лісом, із різноманітними гірками та атракціонами, великою зоною для плавання. На території є вісім варіантів харчування та цілодобове обслуговування номерів.

Hilton La Romana Resort пропонує клуби для дітей і підлітків під наглядом. Курорт організовує щоденні розважальні заходи, тематичні вечірки та багато іншого.

Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Uvero Alto, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.nickresortpuntacana.com/

Найкращий курорт "все включено" в Пунта-Кані для сімей із дітьми різного віку — Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana. Це не просто готель, а цілий тематичний комплекс, розташований у районі Уверо Альто. Курорт поєднує зручності світового класу з улюбленими героями фантастичних мультфільмів. Ви можете зупинитися в люксах із доступом до води. Шанувальники Губки Боба будуть у захваті від двоповерхової вілли Pineapple, яка виглядає так, ніби зійшла з кадрів улюбленого мультфільму. Апартаменти мають дві спальні та три ванні кімнати, пейзажний басейн і автентичний декор у стилі Бікіні Боттом.

Поки дорослі відпочивають у спа, діти можуть проводити час в аквапарку Aqua Nick, Character Central і Club Nick. Цей топовий курорт "все включено" в Пунта-Кані має кілька варіантів харчування, що пропонують азіатську та італійську кухню. Молодші гості будуть у захваті від сніданків у стилі улюблених героїв, фотосесій із персонажами мультфільмів.

Hyatt Ziva Cap Cana

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Juanillo Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/dominican-republic/hyatt-ziva-cap-cana/pujzv

До списку найкраще оцінених курортів "все включено" в Пунта-Кані входить Hyatt Ziva Cap Cana. Комплекс розташований на мальовничому пляжі Juanillo, пропонуючи широкий спектр преміум-зручностей і неймовірні краєвиди на океан. Є пейзажні басейни, аквапарк і фітнес-центр. Також на території є шість ресторанів і сім барів, а відкритий амфітеатр регулярно проводить різноманітні заходи з музикантами та танцюристами.

Один із найпопулярніших курортів "все включено" в Пунта-Кані ідеально підходить для сімей, адже молодші гості можуть проводити час у дитячому клубі та брати участь у іграх під наглядом щодня. Для підлітків віком від 13 до 17 років також доступні розваги, включно з можливістю насолодитися перегонами Формули-1.

Catalonia Bávaro

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Cabeza de Toro, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.cataloniahotels.com/en/hotel/catalonia-bavaro

У Пунта-Кані багато курортів "все включено" призначені для сімей, як-от Catalonia Bávaro. Цей комплекс розташований у Кабеза де Торо, лише за 20 кілометрів від міжнародного аеропорту.

Варіанти розміщення включають люкси та молодші люкси, а також вілли, оточені тропічними лісами та озерами. Окрім проживання, ціна включає коктейль на привітання, закуски та триразове харчування, чотири вечері на кожні сім днів перебування, алкогольні та безалкогольні напої в ресторанах і барах. Гостей чекають щотижневі уроки латиноамериканських танців і гучна пляжна вечірка з живими виступами. Інші активності включають теніс, футбол і одну годину навчання гольфу.

Royalton Splash Punta Cana

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.royaltonresorts.com/en/resorts/royalton-splash-punta-cana

Один із найкращих курортів "все включено" в Пунта-Кані може похвалитися не лише казино, але й величезним аквапарком, який може конкурувати з іншими подібними закладами в Карибському басейні за масштабом. Royalton Splash Punta Cana також пропонує чистий і добре обладнаний пляж із білим піском для відпочинку гостей.

Варіанти розміщення включають понад 500 просторих люксів і номерів із преміум-зручностями, приватними балконами, душами з дощовою лійкою та можливістю цілодобового обслуговування. На території є шість ресторанів і барів, спа-центр і фітнес-центр, а також кілька басейнів.

Для сімей важливим аспектом найкращого "все включено" в Пунта-Кані є наявність дитячих (4-12 років) і підліткових (13-17 років) клубів.

Zoëtry Agua Punta Cana

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Uvero Alto, Punta Cana, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.zoetryresorts.com/en_us/resorts/dominican-republic/agua-punta-cana

Найкращий курорт "все включено" в Пунта-Кані розташований на пляжі Уверо Альто, поруч із фантастичним кораловим рифом. Варіанти розміщення включають 96 люксів, оформлених натуральними матеріалами, такими як дерево та природний камінь, що підкреслює екологічну спрямованість.

Окрім проживання, їжі та напоїв, тариф "все включено" включає наступні переваги:

Верхову їзду;

Спа-процедуру на вибір;

Цілодобові послуги консьєржа;

Необмежений доступ до гідротерапії.

Чотири ресторани à la carte пропонують карибську та міжнародну кухню. На території також є кілька басейнів і фітнес-центр. Гості можуть користуватися спорядженням для водних видів спорту та проводити час на приватному пляжі з шезлонгами та парасольками.