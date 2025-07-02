Найкращі курорти без одягу: ексклюзивні готелі лише для дорослих

Найкращі курорти без одягу у світі — це безпечний і комфортний простір, де ви можете не лише відпочити, але й відчути максимальну свободу та релаксацію, адже гості не обмежені нічим, навіть купальниками. Незалежно від того, чи хочете ви отримати ідеальну засмагу, чи прагнете нового досвіду з партнером, у світі є напрямки з теплою погодою, які пропонують найбезтурботніший варіант відпустки.

Хоча нудистські курорти заохочують повну оголеність, курорти з необов’язковим одягом надають гостям вибір — роздягатися чи ні. Як правило, такі готелі призначені лише для дорослих або пар, що створює особливу атмосферу та сприяє максимальному розслабленню. Наступний список курортів по всьому світу допоможе вам обрати найкращий варіант для вашої авантюрної пригоди.

Hedonism II

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Negril, Jamaica

Вебсайт: https://www.hedonism.com/

Якщо ви шукаєте курорт із необов’язковим одягом, Hedonism II, розташований у Негрилі, Ямайка, — чудовий вибір. Індивідуальні мандрівники та пари можуть насолодитися чудовою тропічною відпусткою, сповненою пікантності та приємно хвилюючих вражень.

Курорт розташований уздовж пляжу Seven Mile Beach, пропонуючи безмежні можливості для відпочинку біля води, такі як дайвінг, вітрильний спорт, каякінг або снорклінг. Популярною активністю є прогулянки на човнах зі скляним дном, під час яких можна спостерігати за жвавим життям Карибського моря.

Варто зазначити, що курорт поділений на кілька зон для забезпечення комфорту, зокрема є території, де оголеність не передбачена. Серед зручностей, доступних для гостей:

Кілька басейнів;

Нудистський пляж;

Джакузі;

Баскетбольний майданчик;

Поле для гольфу;

Гурманський ресторан;

Тематичні вечірки та інші розваги;

Водна гірка тощо.

Вечірки, організовані Hedonism II, популярні серед свінгерів і є чудовим місцем для відкритого спілкування. Варіанти розміщення включають розкішні люкси та номери. Для ексклюзивних переваг можна забронювати преміум-люкси з приватними джакузі та терасами з видом на джунглі або узбережжя Карибського моря.

Desire Riviera Maya Pearl Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Puerto Morelos, Mexico

Вебсайт: https://www.desire-experience.com/resorts/desire-riviera-maya-pearl-resort/

Серед найкращих курортів із необов’язковим одягом — Desire Riviera Maya Pearl Resort, розташований у Пуерто-Морелос, Мексика. Готель знаходиться лише за 20 хвилин їзди від міжнародного аеропорту Канкуна та поблизу популярних пам’яток. Цей комплекс на узбережжі Карибського моря стане ідеальним місцем для розваг лише для дорослих, пропонуючи позитивно заряджену атмосферу.

Курорт призначений для гостей із відкритим мисленням, які хочуть спробувати щось нове з партнером, знайти нових друзів і відкрити для себе авантюрні ігри та пригоди. Desire Riviera Maya Pearl Resort працює лише для пар і за системою "все включено". Ви можете забронювати просторі номери з сучасними зручностями, які включають затишні балкони з видом на море та патіо для безтурботного відпочинку. Серед переваг курорту:

Майстер-класи для пар;

Еротична ігрова кімната;

Глибокий басейн;

Лаундж-зона з джакузі для усамітнення;

Різноманітна розважальна програма та щоденні заходи;

Доступ до немотових водних видів спорту.

На території є три фірмові ресторани, які пропонують широкий вибір смачних страв.

Cypress Cove Nudist Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Kissimmee, Florida, USA

Вебсайт: https://www.cypresscoveresort.com/

Відпустка без одягу. Джерело: https://www.cypresscoveresort.com/ Відпустка без одягу. Джерело: https://www.cypresscoveresort.com/

Cypress Cove Nudist Resort — чудовий курорт без одягу, розташований у Флориді. Пропонуючи спокійний і розслабляючий відпочинок, цей курорт ідеально підходить для сімей, а також має пакети для індивідуальних мандрівників і пар. Для гостей доступні басейни та гарячі ванни, а також розміщення, дружнє до домашніх тварин.

Курорт розташований на 300 акрах доглянутої мальовничої території, яка включає захищені водно-болотні угіддя, озеро та велику зону відпочинку. Ви можете забронювати не лише номер чи апартаменти, але й зупинитися в житловому комплексі або припаркувати свій кемпер у сучасному парку для автофургонів.

Cypress Cove Nudist Resort пропонує безліч активностей і заходів на будь-який смак, включно з гольфом на дев’ятилуночному полі, веслуванням на каное чи каяках по озеру, нічними розвагами. На території також є спа-центр, фітнес-центр і три варіанти харчування.

Grand Lido Negril Au-Naturel

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Negril, Jamaica

Вебсайт: https://www.grandlido.com/

Grand Lido Negril Au-Naturel — унікальний і повністю "натуральний" курорт, який пропонує розкішні люкси з видом на океан і повний спектр послуг персонального дворецького. Готель призначений лише для дорослих від 21 року і ідеально підходить для романтичного відпочинку. Крім того, гості мають доступ до зручностей сусідніх комплексів — Hideaway at Royalton Negril та Royalton Negril.

Вартість перебування включає преміум-напої, необмежене харчування, щоденну гідротерапію протягом двох годин, ексклюзивний сухий пляж із обслуговуванням, приватне джакузі з видом на океан. У комплексі також є численні ресторани, що працюють цілодобово, пропонуючи широкий вибір страв.

Natural

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Curaçao, Caribbean

Вебсайт: https://www.natural-curacao.com/

Один із найпопулярніших курортів із необов’язковим одягом у світі — Natural, розташований на мальовничому острові Кюрасао в Карибському басейні. Завдяки ідеальній погоді цілий рік, сприятливій атмосфері та прозорій бірюзовій воді готель щороку приваблює мандрівників із усього світу. Особливістю курорту є його еко-орієнтація, зокрема використання переробки води та сонячних панелей. Серед переваг і зручностей:

Заняття йогою;

Можливість замовити масаж;

Басейн із солоною водою;

Обіди та напої біля басейну включені у вартість бронювання;

З понеділка по суботу проходить "кавова година";

Барбекю біля басейну раз на тиждень.

Поруч є місця, де можна зайнятися снорклінгом і дайвінгом. Також можна орендувати джип або пікап, щоб відвідати віддалені пляжі та дослідити острів із його унікальними пейзажами.

Natural вітає відвідувачів від 14 років, які хочуть бути повністю або частково оголеними. Варто врахувати, що курорт найкраще підходить для тих, хто шукає спокійний і усамітнений відпочинок на тропічному острові, а не для любителів еротичного туризму з гучними свінгерськими вечірками.

Couples Resort Tower Isle

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Tower Isle, St. Mary, Jamaica

Вебсайт: https://www.couplesresorts.com/resorts/couples-tower-isle

Романтична подорож для двох. Джерело: https://couples.com/ Романтична подорож для двох. Джерело: https://couples.com/

Розташований на приватному острові, Couples Resort Tower Isle пропонує розміщення в шикарних люксах і номерах. У готелі є чотири басейни, гарячі ванни, кілька барів і ресторанів, а також фітнес-зали. За бажанням можна зупинитися в унікальній віллі, яка надає необмежену кількість спа-процедур.

Розташування на усамітненому острові дозволяє відчути максимальну свободу та природність, тож вам не доведеться витрачати багато часу на вибір ідеального купальника перед відпусткою. Вартість перебування включає фірмові коктейлі, страви від ферми до столу, екскурсії островом, водні види спорту, теніс, гольф, дайвінг і багато іншого. Для незабутнього досвіду рекомендуємо спробувати рафтинг у Мартас-Віньярд або прогулянку верхи, а також можна забронювати круїз на катамарані.

Hidden Beach Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Tulum, Riviera Maya, Mexico

Вебсайт: https://www.hiddenbeachresort.com/

Для тих, хто хоче відпочити в Мексиці, цей курорт без одягу, розташований у районі Тулум на Рив’єрі Майя, може запропонувати все необхідне для ідеальної "оголеної" відпустки — від жвавих вечірок і танців до романтичних вечерь і легкого спілкування.

Hidden Beach Resort — це простір, вільний від упереджень. Готель вітає як пари, так і одинаків віком від 18 років. Як випливає з назви, комплекс захований серед мангрових джунглів, тож ви можете розраховувати на максимальну приватність. Курорт працює за системою "все включено", тому у вартість, окрім проживання, входять:

Унікальні страви в рамках World Class Gourmet Inclusive;

Необмежені алкогольні та безалкогольні напої, закуски;

Уроки іспанської мови;

Фітнес-заняття;

Дегустація крафтової текіли;

Доступ до немотових водних видів спорту тощо.

Гості також мають доступ до цілодобового обслуговування в номерах, денної та нічної програми активностей, таких як пінні вечірки, регулярні живі виступи та захопливі шоу.

Couples Sans Souci

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Ocho Rios, Jamaica

Вебсайт: https://www.couplesresorts.com/resorts/couples-sans-souci

Цей п’ятизірковий курорт гармонійно поєднує сучасний стиль і старовинний шик. Комплекс розташований на схилі пагорба, пропонуючи приголомшливі краєвиди на бірюзову гладь Карибського моря. Couples Sans Souci пропонує широкий спектр зручностей, включно з:

Ресторанами та барами;

Джакузі;

Басейнами;

Доступом до приватного пляжу;

Піано-баром;

Фітнес-залом;

Спа-центром.

Крім того, гості можуть насолоджуватися необмеженим дайвінгом і водними видами спорту, цікавими екскурсіями по околицях, наприклад, до водоспаду Даннс-Рівер.

Відремонтовані люкси на узбережжі — справжні оази для романтики та релаксації. Люкси оформлені в м’яких пастельних тонах, мебльовані дерев’яними меблями, а розсувні двері ведуть до приватних балконів. Особливу увагу варто звернути на ванні кімнати, оздоблені італійським порцеляном. Для тривалого перебування найкращим вибором є пентхауси Ocean Suites із відкритим плануванням; деякі з них включають розкішну ванну на терасі.

Temptation Grand Miches Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Miches, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.temptation-experience.com/resorts/temptation-grand-miches-resort/

Temptation Grand Miches Resort — це курорт із необов’язковим одягом, призначений лише для пар. Готель розташований у Домініканській Республіці, місті Мічес, лише за 60 миль від міжнародного аеропорту Пунта-Кани.

Комплекс працює за системою "все включено", пропонуючи численні зручності та різноманітні активності. Варіанти розміщення включають просторі номери та люкси, оформлені в сучасному та вишуканому стилі. Є приватна "ігрова кімната", лаундж із джакузі, зона відпочинку біля басейну, де можна засмагати топлес, а також кілька ресторанів. Протягом року тут проводяться численні спеціальні заходи та тематичні вечори.

Caliente Club & Resorts

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Land O’ Lakes, Florida, USA

Вебсайт: https://www.calienteresorts.com/

Серед розкішних курортів, призначених лише для дорослих, — Caliente Club & Resorts, розташований у Флориді. Ви можете провести повністю вільну та веселу відпустку, а одяг знадобиться лише в тренажерному залі — і то лише з міркувань безпеки під час тренувань. Для гостей доступні не лише номери, але й приватні кондомініуми з однією або двома спальнями, а також "касітас" — автентичні будинки для відпочинку з обладнаними кухнями.

На території є кілька варіантів харчування, включно з барами та ресторанами, обладнані майданчики для волейболу, піклболу та тенісу, а також басейни. Особливу увагу заслуговує нічний клуб із діджеєм, який грає музику до третьої години ранку. Щосуботи клуб організовує тематичні вечірки, наприклад, боді-арт. Варто зазначити, що курорт доступний лише для зареєстрованих членів віком від 25 років.

Sunland Holiday Village

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: South Australia, Australia

Вебсайт: https://www.sunlandholidayvillage.com.au/

Sunland Holiday Village — шикарний курорт, розташований на південному узбережжі Австралії, який може похвалитися приватним пляжем довжиною майже милю. Історія першого нудистського курорту на океанському пляжі в Австралії почалася в 1974 році. На створення інфраструктури та відновлення рослинності дюн знадобилося майже 30 років; відтоді комплекс вітає гостей із усього світу.

У курорті є великий спа-центр, клуб, сауна та підігріваємий надземний басейн-лагуна. Тут часто можна зустріти вомбатів, кенгуру та ему, інших представників дикої природи унікального континенту. Залежно від типу розміщення доступні різні тарифи. Наприклад, можна орендувати обладнаний караван або забронювати місце для кемпінгу.