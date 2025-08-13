Пастки Аляски, або Артпідготовка росіян перед зустріччю Трамп-Путін

Задимлення на Запорізькій АЕС та "терорист", який хотів убити нікому не потрібного міністра оборони РФ Білоусова - це частина артпідготовки росіян перед зустріччю Трамп-Путін. Правда, Трампу, як на мене, глибоко на все це наплювати.

Окремо варто звернути увагу на те, що російські ЗМі, схоже, не отримали єдиного меседжа і кожен пише щось своє, в міру того, як він сам здогадується, що потрібно писати. Єдиний виняток - воєнкори, які отримали вказівку гасити негативні очікування і "зраду" від того, що Путін не просто зустрічається з американцями, а може навіть відмовитися від ідеї повністю знищити Україну.

Це говорить тільки про одне: російська влада не розуміє, як піде розмова і залишає за собою люфт. В цілому ж, розмова має два практично рівнозначні аспекти: кордони і санкції. І економічна ситуації в Росіі така, що санкції, з точки зору логіки, є важливіші за кордони. Правда, логіка тут не найсильніше місце Путіна.

В цілому ж, ми можемо говорити про три базові сценарії розмови Трамп - Путін. Зразу треба обмовитися, що це базові сценарії, кожен з яких матиме ряд інваріантів.

Путін іде з надією, що йому вдасться затягнути час. Його базова ідея - навʼязати повітряне перемирʼя з одночасними президентськими виборами в Україні . Логіка наступна: він оголошує повітряне перемирʼя, війна на землі продовжується. Україна в цей час проводить вибори і через три-чотири місяці відбувається підписання остаточного миру. Путін вважає, що за цей час він зможе окупувати Донецьку область, що з моєї точки зору неможливо. Але, що більш важливо: ми не можемо проводити вибори в час війни. А тому цей варіант неможливий для нас та ЄС. Трамп, схоже, буде наполягати на повному припиненні війни з частковим "посуненням" лінії фронту, яка є лінією майбутнього "кордону". І відповідно, термінови вибори Президента. Путін виставить відразу неможливі умови про вихід України з не окупованих територій, що не підтримає навіть Трамп.

Але це лише частина розмови. Головна, як на мене, і поки закрита частина переговорів - це про зняття санкцій і можливі преференції для США.

Пропозиція росіян, озвучена ще три місяці тому, про спільне освоєння Арктики - це занадто дорога і дуже далека перспектива. Тому це може бути лише додатком до інших пропозицій.

Інша пропозиція, про створення спільних торгових домів під американським прапором, які торгуватимуть підсанкційними товарами в ЄС, виглядає нереальною через позицію Європи.

Поки ми не розуміємо, якою буде модальність зняття цих санкцій, але повторюся, це, як на мене, буде головною частиною розмови.

Все стане зрозуміло вже завтра. Але Трамп, справді, не лукавить, коли каже, що все стане ясно в перші хвилини розмови. І як би це дивно не звучало, станом на зараз, схоже, сам Путін не розуміє, а як він поведе цю саму розмову.

Справа в тому, що в нього немає хороших варіантів. Закінчення війни - це конфлікт з ура-патріотичною частиною суспілства, яка перейде в проактивну опозицію, хоч і кухонну на першому етапі. Зрив переговорів означатиме посилення вторинних санкцій і прискорення рецесії російської економіки. А вихід з рецесії російська влада бачить лише в трьох аспектах: репресії, рейдерство і падіння в обійми КНР.

Якщо завтрашні переговори провалюються, наступне переговорне вікно можливостей відкриється тільки в момент фінішної прямої переговорів США-Китай. Тобто, приблизно через півроку.