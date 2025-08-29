Літній провал Путіна: який удар по Україні Росія готує на осінь

Літня наступальна кампанія Росії в Україні провалилася. Де-факто російські окупаційні війська топчуться на місці. Хоч би як вони пнулися, хоч би як вони старалися, за три місяці літа жодного позитивного результату не домоглися. Хіба що зуміли захопити незначну частину української території, що принципово нічого для РФ не змінює, хоча для нас це, безумовно, боляче і прикро.

Перед військами РФ стояло одне-єдине завдання – політичне: вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І це було завдання мінімум. Завдання максимум – похід на Запоріжжя: з військового погляду, без плацдарму на правому березі річки Дніпро в Запорізькій або Херсонській області (не так важливо, де саме) Путіну немає сенсу закінчувати наступальну кампанію. Але виконати жодне з цих завдань війська противника за літо не змогли. Війська РФ вошколупляться на одному місці, і це все, що вони можуть на сьогоднішній день.

Утім, є один нюанс, який викликає сумніви в тому, що російський наступ закінчиться із завершенням літа, і в тому, що закінчився він великим провалом. Наша розвідка свого часу повідомляла, що очікується 160-тисячне угруповання ворожих військ, яке Росії вдалося створити як резерв, і що саме на це угруповання противник спиратиметься для проведення літньо-осінньої наступальної кампанії. Зараз наша розвідка з цього приводу мовчить, але виникає питання – куди поділися ці 160 тисяч російських солдатів? Адже Росія їх призвала, вони нікуди не поділися. Варіантів два: вони або розсмокталися по різних оперативних напрямках як компенсація втрат, або це угруповання не доїхало в повному обсязі, і його не можуть ввести в бій, розуміючи, що буде провал наступальної операції.

Цілком можливо, що осіння наступальна кампанія, яку Росія обіцяє почати з середини вересня, може ще й відбутися. У зв'язку з цим ми поки що не можемо сказати, що російський наступ провалився. Літня, тобто перша, частина цієї наступальної кампанії дійсно була провальною, оскільки Росія за літні місяці не розв'язала жодного політичного завдання, а це значить, що ні саму війну, ні цей її етап не можна визнати успішним для РФ.

До ворожки ходити не потрібно, щоб зрозуміти, за якими напрямками російські війська завдадуть удару восени, досить поглянути на статистику і карту. Росія намагається осягнути неосяжне – створити великі "клешні", як у 2022-му і 2023 роках, особливо біля Лисичанська і Сєвєродонецька, де російські війська намагалися здійснити велике охоплення нашого угруповання, в результаті їм довелося йти в лоб, напролом і з великими втратами захоплювати ці міста. Те саме росіяни хочуть зробити і зараз: вони хочуть через Лиман вийти на північні околиці Сєвєродонецька та з півдня, обійшовши Покровськ, вийти на кордон Донецької області і, таким чином, рухаючись з двох напрямків, виконати хоча б одне – мінімальне – політичне завдання, тобто захоплення Донецької області в її адміністративних кордонах.

Але – для виконання цього завдання Росії потрібне найпотужніше угруповання військ – не менше ніж півмільйона, озброєне важким озброєнням, а не так, як зараз. Російські полонені розповідають про вакханалію, що коїться в їхніх військах: зв'язківців, артилеристів, тиловиків та інших – усіх загрібають у піхоту і кидають у "м'ясні штурми". Броні немає, а партія каже взяти ціль – Краматорськ і Слов'янськ. Командири на місцях кидають бронетехніку в бій, якщо вона є (як правило, з бою ця техніка вже не повертається – палимо потихеньку).

Отже, з одного боку, літня частина наступальної кампанії Росії провалена, і результатів немає (адже захоплення 100-200 кв км – це не результат, оскільки війна завжди спрямована на досягнення політичних цілей і є продовженням політики, тільки в жорсткіший і агресивніший спосіб), з іншого – є нюанси в осінній наступальній кампанії РФ.

Утім, навіть якщо восени РФ кине в бій ті 160 тисяч осіб, ризик того, що зона бойових дій розповзатиметься і охопить ще, наприклад, частину Дніпропетровської області, розшириться до Сумської та Харківської областей, мінімальний. Цим 160 тисячам нема на чому воювати, у Росії закінчилися навіть віслюки.

Крім того, в ніч з 27 на 28 серпня ми закінчили стратегічну економічну операцію проти російських військ.

По-перше, ми рознесли частину залізничних вузлів, якими могли рухатися російські війська. Якщо це угруповання і їде сюди, то все це тепер буде розтягнуто в часі, відповідно, пливуть усі терміни. А терміни спираються на погодні умови: коли почнуться дощі, російські війська будуть борсатися в запорізьких степах по коліно в глині і нікуди не зрушать.

По-друге, ми грохнули п'ять найбільших нафтопереробних заводів південного регіону Російської Федерації. У підсумку зараз у південному регіоні РФ немає виробництва палива. НПЗ зупинені або на ремонт, або взагалі не підлягають відновленню, як Новошахтинський НПЗ (РФ визнала, що цей завод можна тільки відбудувати заново). Два заводи, по яких було завдано удару в ніч на 28 серпня, завершили повний цикл.

Тієї ж ночі ми грохнули два залізничні вузли: Кряж і Павловськ. А це дві основні магістралі, якими можна перевезти війська, техніку і паливо. Таким чином, південь Росії ми відрізали повністю від усієї іншої її частини. Можливо, пару тижнів вони ще поїздять на тому паливі, яке є на польових складах і в бензовозах, але далі буде провал по паливу.

Через уражені залізничні вузли перевезення військ розтягнеться. І, коли два полки приїдуть, а один ні, доведеться змінювати завдання, що стоять перед ними, інакше вони просто не виконають завдання.

Іншими словами, Україна зробила все, щоб осінній наступ росіян розвалився. Але вони, як уперті барани, все одно підуть у бій, тому що не можуть зупинитися. На будь-яких, навіть найпровальніших напрямках на кшталт Сумського, росіяни штурмуватимуть, бо щойно вони перейдуть в оборону, ми почнемо контратаки. І не факт, що російська піхота не побіжить. Цього дуже бояться російські командири, тому вигрібають весь особовий склад і тупо кидають на штурми.

Ви уявляєте, що буде, якщо 700-тисячне угруповання російських військ, навіть його половина, сьогодні повернеться в Росію, і йому перестануть платити гроші? Що буде з тими російськими містами, де сьогодні зростає новий середній клас, який отримує зарплати завдяки держоборонзамовленню, якщо завтра там припинять виплачувати зарплату? За таких-то цін у магазинах! Якщо Путін зупинить війну, в Росії просто станеться соціальний вибух. А хлопців із фронту вже ніхто не зупинить, навіть нацгвардія РФ, а вони зі зброєю і звикли вбивати.

Путін просто не може зупинити війну, навіть розуміючи, що йому зараз конче необхідна оперативна пауза, тому що у нього дупа в економіці. Але в Росії не вирішують економічні проблеми, а починають "зміцнювати партійні ряди", тобто проводять чистки і прибирають нелояльних до Путіна. Так Путін розраховує утриматися при владі і зберегти режим.

Трамп нічого не може зробити з Росією, та й йому байдуже, як закінчиться війна, аби просто перестали стріляти. Путін просто плює на Трампа і робить те, що потрібно йому.

Єдина людина, яка може зупинити Путіна, - це Сі Цзіньпін. Але зараз складно сказати, чого чекати від Китаю, адже його політика своєрідна - сиджу в кущах і чекаю героя. Китай вимагає відкриття європейських ринків для себе і скасування мит у відносинах зі США. Один американський політолог зазначив, що, найімовірніше, Сі Цзіньпін чекає, коли Трамп прийде до нього з пропозицією про мир і дружбу. Проте, якщо Китай зупинить постачання боєприпасів Росії, то за тиждень російська артилерія просто замовкне, адже 60% боєприпасів, які є в Росії, – це постачання Китаю через Північну Корею.

Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, спеціально для Главреда