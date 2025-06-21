Літні рейси до Токіо тепер дешевші з Бангкока, Сінгапуру та Сеула

AirJapan оголосила про акційну розпродаж квитків із 19 по 26 червня 2025 року на рейси з Бангкока, Сінгапуру та Сеула до Токіо Наріта. Квитки в один бік стартують від 4850 тайських батів, 198 сінгапурських доларів і 99 500 корейських вон, включно з податками. Ці тарифи належать до категорії "Simple", яка не включає додаткові послуги, такі як багаж або харчування. Повна оплата потрібна під час бронювання, а квитки не підлягають поверненню чи зміні.

Мандрівники, які планують поїздки до Японії цього літа, можуть скористатися зниженими тарифами. Кількість місць за цією ціною обмежена, і вони доступні лише на певні дати, тому варто діяти швидко. Квитки необхідно купувати безпосередньо через офіційний вебсайт AirJapan. Додаткові послуги, такі як багаж, вибір місця чи харчування, можна додати за окрему плату. Потрібно уважно перевірити календар тарифів, оскільки не всі дати включені.

Ця знижка робить літні подорожі до Японії доступнішими, особливо в піковий сезон, коли ціни зазвичай зростають. Токіо Наріта є ключовим міжнародним вузлом і хабом для внутрішніх рейсів. Нижчі базові тарифи дозволяють мандрівникам відвідати Японію або використовувати Токіо як відправну точку для подальших подорожей країною за меншою вартістю.

Пропозиція особливо підходить пасажирам із гнучким графіком або тим, хто віддає перевагу подорожам без додаткових послуг. Обираючи базовий тариф, мандрівники можуть витратити більше на проживання, враження чи пересування в Японії. Через суворі умови бронювання варто остаточно визначитися з планами перед покупкою квитків, щоб уникнути ускладнень.

Акційні тарифи на обмежений час розширюють можливості подорожей до Токіо з Азії. Джерело: ANA Group Акційні тарифи на обмежений час розширюють можливості подорожей до Токіо з Азії. Джерело: ANA Group

Хоча акція триває недовго, вона відображає ширшу тенденцію авіакомпаній використовувати обмежені знижки для адаптації до змінного попиту. Пасажири, готові швидко забронювати та прийняти обмеження тарифу, можуть скористатися цією можливістю для економії в пікові місяці подорожей. Важливо уважно ознайомитися з усіма умовами тарифу та додатковими витратами перед підтвердженням бронювання.