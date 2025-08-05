Лінивий турецький кебаб: нереально швидкий та смачний рецепт
Рецепт – нереально швидкий та смачний.
Інгредієнти:
• Фарш (яловичина чи свинина) — 500 г;
• Цибуля — 1 шт;
• Петрушка або кінза — жменя;
• Сіль, сухий часник, копчена паприка — за смаком;
• Лаваш — 1–2 шт;
• Помідор — 1 шт;
• Солодкий перець — 1–2 шт;
• Рослинна олія — 1–2 ст. л.
Спосіб приготування:
1. Насипати до фаршу сіль, сухий часник, копчену паприку та кінзу/петрушку.
2. Викласти фарш на деко, застелене пергаментом, розподілити у вигляді смужок із проміжками.
3. Додати на край дека помідори та перець, посолити й збризнути олією.
4. Запікати у духовці при 220 °C 20 хвилин.
5. Викласти все на лаваш та сформувати кебаб.
Подавати з лавашем і овочами.