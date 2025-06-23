Кумачева моль Юлія Латиніна видала, яка Україна могла би влаштовувати Росію.

Це якесь таке ніяке державне утворення з розмитими кордонами, де плекають російське і культивується какая разніца.

Жінка, яка мліє від потного торсу Арестовича, сказала таке: "могла бы поприветствовать нейтральную, многонациональную Украину, которая помнит свои русские корни".

Днями я шукала цитати для розбору на тему, що не так із Вєркою Сєрдючкою і чому цей зросійщений полтавський малорос заробляє останнє бабло перед пенсією. Так от в одному із інтервʼю Катрє Гордєєвой Данилко описував своє знайомство з Путіним. Значить, наша Вєра з трояндою на голові, уже дуже пʼяна, співає про "ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так". І значить, Путін такий попивав елітні кримські вина і сміявся в келишок улибочкой гадюки.

"Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. Украина в ее нынешнем виде, тот режим, который существует в Украине, и идеология – это действительно чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической России. Украина как проект под названием "Галичина от реки до моря" действительно очень похожа на проект "Палестина от реки до моря" и представляет стратегическую опасность для России", – сказала моль, яка активно розкручували топ-канали так, як жодного місцевого політичного аналітика)

Це свідчення того, що всі ліберальні консерви зриваються — і смердять. Упевнена, що так прорве невдовзі й інших наших "народних вселюбимців", які в темних окулярах перевіряють антидронові сітки в передмісті Сум. "А што не так з Фейгіним?". А все.

Тут же жіночка, яка мріяла про русскій Кієв ще в перший місяць великої війни — видає бачення Росії нашої країни після нинішнього етапу війни.

Погодитись на подібне — обнулити наш шлях повноцінної незалежності у 30 років. Дати добро на Україну, яка плекатиме "российские корни" — визнати себе колонією, яку поставила в приємні для себе пози метрополія.

Росія влаштовує щоденний терор і комбіновані атаки аби ми погодились на цей шлях. Щоби подібні кумачеві молі диктували порядок денний на правах старшого в ютубах неперебірливих блогерів)

Якщо президент не хоче носити на нове місце трагедії плюшевих ведмедиків, а наше МЗС водити туди ж делегації туристів із іноземних послів — треба зараз ухвалювати рішення стосовно протидії шахедам. Це проблема номер один для тилу. Час позитивних відосиків і самолюбування тьолок на каблуках на конференціях дронярів завершився. Майбутнє, яке малює нам Росія — це ніяке не майбутнє. Це довга і жахлива смерть від гангрени.