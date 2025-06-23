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Суспільство

Латиніна видала справжнє бачення Росії щодо України

Марина Данилюк-Ярмолаєва

Латиніна видала справжнє бачення Росії щодо України
Латиніна видала справжнє бачення Росії щодо України

Кумачева моль Юлія Латиніна видала, яка Україна могла би влаштовувати Росію.

Це якесь таке ніяке державне утворення з розмитими кордонами, де плекають російське і культивується какая разніца.

Жінка, яка мліє від потного торсу Арестовича, сказала таке: "могла бы поприветствовать нейтральную, многонациональную Украину, которая помнит свои русские корни".

Днями я шукала цитати для розбору на тему, що не так із Вєркою Сєрдючкою і чому цей зросійщений полтавський малорос заробляє останнє бабло перед пенсією. Так от в одному із інтервʼю Катрє Гордєєвой Данилко описував своє знайомство з Путіним. Значить, наша Вєра з трояндою на голові, уже дуже пʼяна, співає про "ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так". І значить, Путін такий попивав елітні кримські вина і сміявся в келишок улибочкой гадюки.

"Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. Украина в ее нынешнем виде, тот режим, который существует в Украине, и идеология – это действительно чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической России. Украина как проект под названием "Галичина от реки до моря" действительно очень похожа на проект "Палестина от реки до моря" и представляет стратегическую опасность для России", – сказала моль, яка активно розкручували топ-канали так, як жодного місцевого політичного аналітика)

Це свідчення того, що всі ліберальні консерви зриваються — і смердять. Упевнена, що так прорве невдовзі й інших наших "народних вселюбимців", які в темних окулярах перевіряють антидронові сітки в передмісті Сум. "А што не так з Фейгіним?". А все.

Тут же жіночка, яка мріяла про русскій Кієв ще в перший місяць великої війни — видає бачення Росії нашої країни після нинішнього етапу війни.

Погодитись на подібне — обнулити наш шлях повноцінної незалежності у 30 років. Дати добро на Україну, яка плекатиме "российские корни" — визнати себе колонією, яку поставила в приємні для себе пози метрополія.

Росія влаштовує щоденний терор і комбіновані атаки аби ми погодились на цей шлях. Щоби подібні кумачеві молі диктували порядок денний на правах старшого в ютубах неперебірливих блогерів)

Якщо президент не хоче носити на нове місце трагедії плюшевих ведмедиків, а наше МЗС водити туди ж делегації туристів із іноземних послів — треба зараз ухвалювати рішення стосовно протидії шахедам. Це проблема номер один для тилу. Час позитивних відосиків і самолюбування тьолок на каблуках на конференціях дронярів завершився. Майбутнє, яке малює нам Росія — це ніяке не майбутнє. Це довга і жахлива смерть від гангрени.

Джерело:facebook.com

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