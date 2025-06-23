Кумачева моль Юлия Латынина выдала, какая Украина могла бы устраивать Россию.

Это какое-то никакое государственное образование с размытыми границами, где лелеют русское и культивируется какая-нибудь разница.

Женщина, томящаяся от потного торса Арестовича, сказала следующее: "могла бы поприветствовать нейтральную, многонациональную Украину, которая помнит свои русские корни".

На днях я искала цитаты для разбора на тему, что не так с Веркой Сердючкой и почему этот обросший полтавский малоросс зарабатывает последнее бабло перед пенсией. Так вот, в одном из интервью Катре Гордеевой Данилко описывал свое знакомство с Путиным. Значит, наша Вера с розой на голове, уж очень пьяная, поет о "еще не умершей Украине, если мы гуляем так". И значит, Путин такой попивал элитные крымские вина и смеялся в бокал улибкой гадюки.

"Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. Украина в ее нынешнем виде, тот режим, который существует в Украине, и идеология – это действительно чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической России. Украина как проект под названием "Галичина от реки до моря" действительно очень похожа на проект "Палестина от реки до моря" и представляет стратегическую опасность для России", – сказала моль, которая активно раскручивала топ-каналы так, как ни одного местного политического аналитика)

Это свидетельство того, что все либеральные консервы срываются и воняют. Уверена, что вскоре прорвет и других наших "народных вселюбимцев", которые в темных очках проверяют антидроновые сетки в пригороде Сум. "А что не так Фейгиным?". Все.

Здесь же женщина, мечтавшая о русском Киеве еще в первый месяц великой войны — издает видение России нашей страны после нынешнего этапа войны.

Согласиться на подобное – обнулить наш путь полноценной независимости в 30 лет. Дать добро на Украину, которая будет лелеять "российские корни" — признать себя колонией, поставленной в приятные для себя позы метрополия.

Россия устраивает ежедневный террор и комбинированные атаки, чтобы мы согласились на этот путь. Чтобы подобные кумачевые моли диктовали повестку дня на правах старшего в ютубах неразборчивых блоггеров)

Если президент не хочет носить на новое место трагедии плюшевых мишек, а наш МИД водить туда же делегации туристов из иностранных послов — нужно сейчас принимать решение по противодействию шахедам. Это проблема номер один для тыла. Время положительных видосеков и самолюбование телок на каблуках на конференциях дроневодов завершилось. Будущее, которое рисует нам Россия, — это никакое не будущее. Это долгая и ужасающая смерть от гангрены.