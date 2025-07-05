Лаос може стати новим учасником агресії проти України

За інформацією ГУР, на тлі втрат на фронті та дефіциту ресурсів, московія активізує спроби втягнути у війну нових іноземних партнерів під прикриттям "гуманітарних" місій. Цього разу — Лаос.

кремль організовує прибуття до курської області рф зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу, нібито для "розмінування". На початковому етапі йдеться про 50 лаоських військовослужбовців-саперів.

ГУР МО:

рф, прикриваючись гуманітарною, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України.