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Політика

Лаос може стати новим учасником агресії проти України

Кирило Сазонов

Лаос може стати новим учасником агресії проти України
Лаос може стати новим учасником агресії проти України

За інформацією ГУР, на тлі втрат на фронті та дефіциту ресурсів, московія активізує спроби втягнути у війну нових іноземних партнерів під прикриттям "гуманітарних" місій. Цього разу — Лаос.

кремль організовує прибуття до курської області рф зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу, нібито для "розмінування". На початковому етапі йдеться про 50 лаоських військовослужбовців-саперів.

ГУР МО:

рф, прикриваючись гуманітарною, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України.

Джерело:facebook.com

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