Курорти 'все включено' на Віргінських островах: Де провести розкішну та вигідну відпустку в Карибському басейні

Віргінські острови — чудовий напрямок для поїздки на вихідні зі Сполучених Штатів завдяки можливості спонтанного планування. Американські Віргінські острови включають три великі карибські острови та близько п’ятдесяти менших островів і рифів. Вони вкриті м’яким цукровим піском і славляться чудовими місцями для снорклінгу. Ви можете обрати місце для проживання на Віргінських островах залежно від ваших очікувань від відпустки. Завдяки спеціальним тарифам "все включено" ви також можете зробити свої подорожі дешевшими. Санта-Крус — найбільший острів із широким спектром розваг, Сент-Томас має жвавий круїзний порт, а значна частина Сент-Джона є захищеним національним парком.

Американські Віргінські острови стали домом для багатьох хороших курортів, але не всі вони пропонують пакети "все включено". Раніше більшість мали пакети з повним або напівпансіоном, але згодом відмовилися від них. Проте деякі курорти запровадили пакети "все включено", щоб гості могли насолоджуватися яскравими рифами та сонцем Віргінських островів, не турбуючись про рахунки та час. Незалежно від того, подорожуєте ви з сім’єю, вирушаєте на романтичну відпустку чи відпочиваєте з друзями, цей путівник із оглядом найкращих курортів "все включено" на Американських Віргінських островах із зручностями, активностями і розвагами допоможе вам спланувати карибську відпустку.

Divi Carina Bay Beach Resort & Casino, Санта-Крус

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: 5025 Turner Hole, Christiansted, St Croix 00820, USVI

Вебсайт: https://www.diviresorts.com/divi-carina-bay-beach-resort.htm

Курорт на острові Санта-Крус створив чудову програму відпочинку для дорослих. Джерело: Image Diviresorts.com Курорт на острові Санта-Крус створив чудову програму відпочинку для дорослих. Джерело: Image Diviresorts.com

Цей розкішний пляжний готель на Віргінських островах — єдиний курорт лише для дорослих на острові Санта-Крус із пакетами "все включено". Центральне місце в його розважальній програмі займає нічне казино з найсучаснішими ігровими автоматами та настільними іграми. Крім того, тут є чудові зручності після того, як ви насититеся азартними іграми. Гості курорту можуть розслабитися біля басейнів із прісною водою на березі моря або пограти в піклбол на одному з чотирьох кортів. Для любителів тенісу також є корт. На території є 5 ресторанів і барів, включно з грилем біля басейну та ринком-буфетом. Курорт також надає допомогу в організації турів, щоб ви могли відвідати найцікавіші та найкрасивіші місця архіпелагу, такі як Національний історичний парк і екологічний заповідник Солт-Рівер-Бей або знаменита фабрика рому Captain Morgan.

Для розміщення гостей курорт пропонує шикарні, нещодавно відремонтовані елегантні номери з сучасним декором у пляжних тонах і видом на океан. Кожен номер має приватний патіо або балкон. Як один із найкращих курортів "все включено" лише для дорослих на Віргінських островах, він є фаворитом серед молодят і любителів пляжного відпочинку, які також приїжджають сюди заради краєвидів Біолюмінесцентної затоки.

Bolongo Bay Beach Resort, Сент-Томас

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: 7150 Bolongo, St Thomas 00802, USVI

Вебсайт: https://www.bolongobay.com/

Цей курорт "все включено" на Віргінських островах у затоці Болонго пропонує одну з найрізноманітніших програм, оскільки це перший курорт із тарифом USVI. Пакет включає необмежену кількість їжі та напоїв (буфету немає, усі страви замовляються за меню) і всі немотові водні види спорту, включно із серфінгом, каяками тощо. За додаткову плату гості можуть замовити екскурсію на катамарані для снорклінгу з черепахами або коктейльний тур на заході сонця.

Це один із найкращих курортів "все включено" на Віргінських островах для сімей. Курорт розташований на узбережжі столиці та найбільшого міста Шарлотт-Амалі. Він пропонує гостям унікальне розташування: 25 преміум-номерів із видом на безкрайній блискучий білий пісок і приголомшливу панораму океану. Деякі номери мають вигляд на пляж, оформлені в тропічному стилі та мають приватний балкон із видом на затоку Болонго. Гості курорту мають доступ до двох басейнів із гамаками та двох ресторанів. Бар біля басейну пропонує необмежену кількість напоїв. Розважальна програма для гостей включає снорклінг біля затонулих кораблів, ранкову пляжну йогу, каякінг, веслування на каное та віндсерфінг.

Майже "все включено" курорти

Divi Carina Bay і Bolongo Bay — єдині курорти на Американських Віргінських островах, які пропонують класичні пакети "все включено", де ціна включає проживання, їжу, напої та розваги. Окрім них, на Віргінських островах є багато неймовірних місць із ресторанами та активностями, які пропонують дозвілля, подібне до традиційної відпустки "все включено".

Lovango Resort & Beach Club, Сент-Джон

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Lovango Cay, St John 00830, USVI

Вебсайт: https://www.lovangoresort.com/

Курорт пропонує кілька варіантів розміщення для гостей. Джерело: Image Lovangovi.com Курорт пропонує кілька варіантів розміщення для гостей. Джерело: Image Lovangovi.com

Цей курорт із видом на затоку Каніл розташований на приватному острові за 10 хвилин на човні від Сент-Джона та Сент-Томаса. Він не пропонує традиційного пакету "все включено", як Divi Carina Bay і Bolongo Bay, але має спеціальні програми для романтичних відпусток і тривалого перебування на Віргінських островах. Доступні різноманітні варіанти розміщення, тож кожен знайде щось для себе. Наприклад, комфортні вілли популярні для сімейного відпочинку. Мандрівники, які шукають унікальний досвід, обирають будиночки на деревах. Гості можуть зупинитися в комфортних наметах із внутрішніми та зовнішніми душами та чудовими краєвидами океану в глемпінг-кемпах.

Зручності включають доглянутий басейн із видом на Карибське море, два ресторани та бари. Ресторан Waterfront пропонує вишукану кухню, а Sandpit Wood-Fired Flatbreads and Bar — ідеальне місце для смачного обіду чи невимушеної вечері. Ресторан Lovango Social обов’язковий для відвідування на недільний бранч. Цей курорт має все для любителів піску та хвиль. Курортний пором доставить вас до приголомшливого пляжу Honeymoon для снорклінгу, прогулянок або велопоїздок уздовж берега. Не пропустіть можливість відвідати бутіки та магазини села Лованго.

Sand Castle On The Beach, Санта-Крус

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: 127 Smithfield, Frederiksted, St Croix 00840, USVI

Вебсайт: https://www.sandcastleonthebeach.com/

Ще один чудовий курорт лише для дорослих на Віргінських островах розташований на найкрасивішому незайманому пляжі Санта-Круса. Хоча це не курорт "все включено", він включає континентальний сніданок, привітальний напій і широкий спектр зручностей. Готель пропонує п’ять варіантів номерів: від простіших і економніших студій до одно- та двокімнатних апартаментів або просторих, світлих пляжних вілл. Номери-студії оснащені великими ліжками та приватними балконами.

Зручності для гостей включають два басейни з прісною водою, пляж за кілька кроків, а також ресторан Beach Side Café із барвистою острівною кухнею та сезонним меню та бар The Sand Castle Cafe, який подає фірмові коктейлі та безалкогольні напої з використанням свіжовижатих соків із місцевих продуктів. Ідеально для любителів водних видів спорту, тут є чудовий снорклінг, глибоководна риболовля, катання на водних лижах і каяках уздовж піщаних берегів. Якщо пощастить, ви можете побачити вилуплення черепах: яструбині, шкірясті та зелені черепахи обрали Американські Віргінські острови своїм домом і місцем гніздування. Крім того, гості можуть вирушити на джип-тури, покататися на конях уздовж пляжу та пограти в гольф. Курорт дружній до представників ЛГБТК+ спільноти.

The Buccaneer Beach & Golf Resort, Санта-Крус

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: 5007 Estate Shoys, Christiansted, St Croix 00820, USVI

Вебсайт: https://www.thebuccaneer.com/

Один із найрозкішніших курортів на Американських Віргінських островах розташований на острові Санта-Крус. Хоча він не має традиційних тарифів "все включено", він надає гостям усі зручності, необхідні для відпустки в одному ідилічному місці. Це чудове місце для сімейного відпочинку, яке отримало престижні нагороди. Курорт є першим сімейним готелем на острові, який продовжує працювати, поєднуючи шарм старосвітської гостинності з сучасним сервісом. Він займає 340 акрів, включаючи готельні номери з приватними патіо або балконами, а також віллу на 6 спалень із власною півмісяцевою терасою та басейном. Незалежно від обраного місця, гості можуть розраховувати на захоплюючі краєвиди та приємні бризи.

На території є 4 ресторани, а The Brass Parrot і Beachfront Cabana Dining також пропонують приватні ресторани. Інші зручності для гостей включають два басейни з прісною водою, легкий доступ до кількох тропічних пляжів, приватні заняття йогою та спа, теніс, фітнес-центр і поле для гольфу на 18 лунок. The Buccaneer Beach & Golf не класифікується як курорт "все включено" на Віргінських островах, але має вигідні спеціальні пропозиції для медового місяця, романтичних вихідних, свят чи інших подій із особливим набором активностей і зручностей.

Secret Harbour Beach Resort, Сент-Томас

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: 6280 Estate Nazareth, St Thomas 00802, USVI

Вебсайт: https://www.secretharbourvi.com/

Віргінські острови — рай для любителів пляжного відпочинку та водних видів спорту. Джерело: Image Secretharbourvi.com Віргінські острови — рай для любителів пляжного відпочинку та водних видів спорту. Джерело: Image Secretharbourvi.com

Хоча цей бутік-кондомініум технічно не є курортом "все включено" на Американських Віргінських островах, при бронюванні тут можна замовити подібний варіант. Він розташований у спокійній східній частині острова Сент-Томас на пляжі. Пропонує номери та апартаменти з цікавим тропічним декором, стельовими вентиляторами, повністю обладнаними кухнями, приватними балконами або терасами та видами на океан і пагорби острова. Білий пляж із бірюзовими карибськими водами та гамаками під пальмами розташований за кілька кроків від вашого номера.

Курорт має два ресторани та бари, такі як The Patio — ресторан у стилі тікі-бару з карибською та південно-західною кухнею прямо на пляжі, або Sunset Grille із видом на океан. Гості мають доступ до повноцінного фітнес-центру, басейну з прісною водою із шезлонгами та спа-послугами. Також пропонуються човнові прогулянки та водні види спорту. Курорт дружній до сімей, але діти до 17 років повинні перебувати під наглядом батьків біля басейну чи у фітнес-центрі. Ви можете відпочивати на Американських Віргінських островах у цьому курорті та заощадити завдяки пакетам "все включено", які можуть включати знижки на розваги, проживання та оренду обладнання.