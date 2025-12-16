В суботу відбувся Пленум Центрального комітету комуністичної партії Куби. Звісно, центральною темою пленуму став економічний стан країни, який зараз як ніколи наближається до критичного.

Економічна криза в країні почалась після загострення впливу на світову економіку COVID-19. Сама партія називає причинами кризи американські санкції та "невдачі в економіці". Нескладно здогадатись, що однією з основних причин невдач в економіці стало ослаблення російської допомоги кубинцям. Прямо скажімо, рф зараз не до Куби.

За останні 3 роки країна перестала публікувати дані про ВВП у відкритих джерелах, рівень річної інфляції коливався в діапазоні між 15 і 77%, хоча і до цієї статистики мало довіри. Зараз країна страждає від масових відключень електрики, що сильно впливає на економіку та продовольчу безпеку країни. З 18 по 23 жовтня весь острів "свободи" взагалі був без світла через аварію на старенькій ТЕС, без усіляких диверсій.

Втім, ключовою проблемою кубинців залишався і раніше хронічний від’ємний торговельний баланс. У 2023 році весь кубинський експорт оцінювали у 2 млрд доларів, а імпорт – майже у 9 млрд доларів. Зараз ситуація погіршилась. Потреби Куби в енергоресурсах майже повністю закриває рф, яка і є одним з основних торгових партнерів Куби. Проте вже кілька років як "допомога" слабшає і кубинці не знають, що з цим робити. Альтернатива росіянам відсутня, бо в світі більше немає дурних піклуватись про диктатуру з населенням 11-12 млн осіб.

Звісно, комуністичний пленум народив купу паперових рішень для прискорення економічного розвитку. Якщо бути точним, то компартія Куби визначила 106 конкретних цілей, 342 невідкладних дії та впровадила 264 індикатора. Але без викоренення хронічного від’ємного торговельного балансу та модернізації енергетики базовий економічний функціонал продовжує згасати прямо на очах.

Сучасна ситуація на Кубі є одним з яскравих сигналів, що на віддалені проєкти радянської імперії в Москві просто не вистачає ані коштів, а ні часу. Другий сигнал – при ослабленні зовнішньої підтримки санкції та різні заборони з-зовні сильно пригнічують економічну активність.

За ситуацією на Кубі, яка по суті економічно йде на дно, дуже уважно слідкують і в інших країнах-членах осі зла. Росіяни вже не вперше кидають напризволяще своїх стратегічних партнерів. Так було з Іраном влітку 2025 року, так буде і з іншими.

Тож поки в Москві будують плани по відродженню СРСР, віддалені проєкти цієї імперії згасають на очах, і це не може не радувати.