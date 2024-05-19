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Війна в Україні

Хто реально домінує на Чорному морі

Олексій Голобуцький

Хто реально домінує на Чорному морі
Хто реально домінує на Чорному морі

Давайте крім сухопутного фронту, проаналізуємо фронт морський. Як там справи у "великої морської держави"? Як там "Чорне море за три дні"? Як там російські порти?

А от як. Днями Служба Безпеки ще раз довела, що росіяни не здатні захистити свої порти. Про це свідчить велика кількість прильотів за одну ніч з 16-го на 17-те травня по російським військово-логістичним об’єктам, які розташовані в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Крім того, підлеглі Малюка знову підірвали Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї.

Все, що залишається росіянам – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. РФ раніше заявляла про своє домінування у Чорному морі. Зараз у Кремлі можуть про нього забути. Українські дрони раз за разом доводять, хто насправді домінує у битві за море.

Збільшується і перелік цілей. Наприклад, у Севастополі прилетіло по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електроенергії. Втім, все ж таки НПЗ залишаються одним з ключових об’єктів, які атакують наші дрони. СБУ системно реалізує детально прораховану стратегію по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки. Так дрони вже вдруге за рік "завітали" на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після серії нових вибухів доведеться починати ремонт заново. Всього ж прильотів по російським НПЗ було зо два десятки!

Крім того, останнім часом є все більше розуміння, що ППО – один з ключових факторів цієї війни. РФ змушена прикривати сотні об’єктів в тилу, які є цілями дронів. І кожна масована атака дронами впливає на кількість ППО на фронті – ворог змушений перекидати його в тил.

В морському протистоянні ще можна згадати про "зерновий коридор", який Україна собі забезпечує самостійно. Експорт через порти Одеської області повернувся на довоєнний рівень. І це знову ж таки заслуга дронів СБУ (як морських, так і повітряних), які є найкращими гарантами як"коридору", так і в цілому безпекової ситуації на Чорному морі.

Джерело:glavcom.ua

Війна в Україні