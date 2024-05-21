Хто з пенсіонерів не отримає доплату за віком через обмеження

З 1 січня 2024 року в Україні запроваджено вікові доплати до пенсії. Їх можуть отримувати пенсіонери, які досягли 70-річного віку.

Вікові доплати до пенсії не нараховуються автоматично, пише 24tv.ua. За ними потрібно звертатися до Пенсійного фонду. Існує також низка інших доплат до пенсії, на які можуть мати право пенсіонери. Детальну інформацію про доплати до пенсії можна отримати на сайті Пенсійного фонду України або за консультацією в органі ПФУ.

Читайте також: Деяким українцям піднімуть пенсії на 520 грн

Розмір доплати залежить від віку:

70-74 роки: +300 грн/міс

+300 грн/міс 75-79 років: +456 грн/міс

+456 грн/міс 80+ років: +570 грн/міс

Важливо: ці доплати не сумуються, а лише зростають з віком.

Наприклад, якщо людина у 70 років отримувала 300 грн доплати, то у 75 років ця сума збільшиться на 156 грн (до 456 грн).

Хто не отримає вікову доплату?

Єдиний виняток – це пенсіонери, чия пенсія і так перевищує 10 340 грн/міс.

Тобто, якщо ваша пенсія більше 10 340 грн, ви не матимете права на вікову доплату.

Інші доплати до пенсії

Окрім вікових доплат, пенсіонери також можуть отримувати інші доплати, наприклад:

Доплата за доглядом за інвалідом: призначається пенсіонерам, які доглядають за інвалідами I групи.

призначається пенсіонерам, які доглядають за інвалідами I групи. Доплата за втратою годувальника: призначається пенсіонерам, які втратили годувальника.

призначається пенсіонерам, які втратили годувальника. Доплата до мінімальної пенсії: призначається пенсіонерам, чия пенсія нижча за прожитковий мінімум.

Як оформити доплату до пенсії?

Для оформлення доплати до пенсії необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання.

З собою потрібно мати паспорт, пенсійне посвідчення та інші документи, що підтверджують право на доплату (наприклад, свідоцтво про народження дитини-інваліда).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!