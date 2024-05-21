Кто из пенсионеров не получит доплату по возрасту из-за ограничений

С 1 января 2024 года в Украине введены возрастные доплаты к пенсии. Их могут получать пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста.

Возрастные доплаты к пенсии не начисляются автоматически, пишет 24tv.ua. За ними следует обращаться в Пенсионный фонд. Существует ряд других доплат к пенсии, на которые могут иметь право пенсионеры. Подробную информацию о доплатах к пенсии можно получить на сайте Пенсионного фонда Украины или по консультации в органе ПФУ.

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Размер доплаты зависит от возраста:

70-74 года: +300 грн/мес

+300 грн/мес 75-79 лет: +456 грн/мес

+456 грн/мес 80+ лет: +570 грн/мес

Важно: эти доплаты не скучают, а только растут с возрастом.

К примеру, если человек в 70 лет получал 300 грн доплаты, то в 75 лет эта сумма увеличится на 156 грн (до 456 грн).

Кто не получит возрастную доплату?

Единственное исключение – это пенсионеры, чья пенсия и так превышает 10340 грн/мес.

То есть, если ваша пенсия больше 10 340 грн, у вас не будет права на возрастную доплату.

Прочие доплаты к пенсии

Помимо возрастных доплат, пенсионеры могут получать другие доплаты, например:

Доплата за уходом за инвалидом: назначается пенсионерам, ухаживающим за инвалидами I группы.

назначается пенсионерам, ухаживающим за инвалидами I группы. Доплата по потере кормильца: назначается пенсионерам, потерявшим кормильца.

назначается пенсионерам, потерявшим кормильца. Доплата к минимальной пенсии: назначается пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Как оформить доплату к пенсии?

Для оформления доплаты к пенсии необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства.

С собой нужно иметь паспорт, пенсионное удостоверение и другие документы, подтверждающие право на доплату (например, свидетельство о рождении ребенка-инвалида).

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.

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