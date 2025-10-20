Коли в Україні потеплішає: прогноз погоди на 21 жовтня

Завтра, 21-го жовтня, в Україні потеплішає.

Температура повітря впродовж дня становитиме +9+13 градусів, на півдні та в західній частині +10+15 градусів.

І лише на північному сході ще буде холоднувато, вдень +7+9 градусів.

Найближчої ночі найхолодніше буде в західних областях, заморозки 0-5 градусів, на решті території України вночі очікується +1+6 градусів, при проясненнях, за умов безхмарної погоди ймовірні заморозки 0-3 градуси.

Дощі пройдуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині, Полтавщині.

На решті території України - без опадів, на заході - сонячно.

У Києві у вівторок опадів не передбачається. Найближчої ночі +2+6 градусів, завтра вдень потеплішає до скромних +10 градусів, надалі по тижню - трохи вище.

Зрозуміло, що при +12+16 градусах у квартирах слабка втіха від +12+16 на вулиці.

Проте на вулиці можна милуватися красивою природою, жовтим листям, хризантемами, швидко рухатися у пуховику, шапці, доганяючи маршрутку.

А ось вдома способи грітися можуть бути - чаї, глінтвейн (у неробочий час), вигадувати гарбузові супи, енергійно нарізаючи гарбуз, пробігтися із котами за їхньою улюбленою кулькою із фольги, зайнятися прибиранням, що буде дещо проблематично у двох штанах і трьох флісах, але способи зігріву можна вигадувати й інші, ділитися ними із знайомими на роботі чи в соцмережах.

Головне, що до першого листопада очікуються періоди із потеплінням на вулицях))

А там і до опалення централізованого недалеко))